Fitbit s’offre une cure de jouvence : découvrez les nouveautés de l’appli !

Des nouveautés arrivent dans l’univers des smartwatch, car la refonte très attendue de l’appli Fitbit est officiellement lancée. Chaque utilisateur d’une montre connectée de cette marque peut maintenant télécharger la mise à jour directement sur le Google Play Store.

Si vous voulez profiter de votre montre Google Pixel ou Fitbit d’une meilleure manière, c’est le moment. Voici ce qu’il y a à dire sur ce sujet.

Un aperçu de la nouvelle appli Fitbit

Il y a plus d’un mois, Google a présenté une application de style Material You avec une nouvelle barre de navigation consolidée. Elle comporte désormais trois onglets centrés sur les principales fonctions de l’application. Il s’agit notamment du suivi quotidien et des objectifs de l’utilisateur, des programmes de coaching de Fitbit Premium et des rapports de santé personnalisés.

Il y a également un plus large choix de palettes de couleurs. Et l’apparence générale de cette nouveauté correspond à celle d’Android et du reste de la suite d’applications de Google. Fitbit est désormais clairement une application Google.

Des nouveautés qui font aussi circuler des rumeurs sur la Pixel Watch 2

La refonte de Fitbit arrive juste à temps, car elle véhicule également quelques informations concernant la future Pixel Watch 2. Ce ne sont que des rumeurs, mais elles se font entendre. La sortie de la deuxième génération de smartwatch de Google ne passera donc pas inaperçue. Et elle devrait même être lancée en même temps que les Pixel 8/8 Pro plus tard cet automne.

9to5Google rapporte par exemple que les dernières nouveautés apportées à la smartwatch montrent une appli Fitbit avec des éléments d’interface grandioses. Ils reflètent le déploiement de la technologie actuelle en matière de luminosité et de fluidité d’affichage. Un nouveau capteur de température pourrait également être intégré à la Pixel Watch 2. Ce qui sous-entend que cette montre connectée concurrencera bel et bien l’Apple Watch et les Galaxy Watches de Samsung qui offrent déjà cette possibilité.

Les éléments supposés intégrés la Pixel Watch 2

La Pixel Watch 2 pourrait également introduire quelques nouvelles fonctionnalités de sécurité. L’une d’entre elles pourrait avoir un lien avec la détection d’accident de voiture. Il se pourrait alors que la Pixel Watch 2 vous donne des informations critiques que vous avez configurées à l’avance. Ainsi, les ambulanciers et le personnel de secours, en y jetant un coup d’œil, pourront vous sauver plus rapidement.

Google pourrait également introduire une fonction similaire à Apple Check In. Elle est appelée Safety Check. Elle permet à des personnes de confiance de connaître votre position une fois que vous êtes arrivé à destination.

Enfin, parmi les nouveautés apportées par Google à l’appli Fitbit , le fameux Google Traduction pourrait également jouer un rôle important dans la prochaine présentation de la Pixel Watch 2. Les sources de 9to5Google disent que Google se prépare à lancer un mode interprète. Il serait piloté par Google Assistant qui serait chargé de gérer les traductions sur l’appareil. De cette manière, vous pourrez traduire une langue étrangère même lorsque votre montre ou votre téléphone n’a pas de connexion internet active.