Fitbit : de nouvelles fonctionnalités disparaissent

Alors que la tendance va à l’ajout de nouvelles fonctions, les montres connectées Fitbit perdent des fonctionnalités, mais pourquoi ? Nous clarifions tout cela dans ce sujet d’actualité.

Si de nombreuses marques ajoutent de plus en plus de fonctionnalités à leurs montres connectées, Fitbit va à contresens. Les raisons de cette stratégie sont pour le moins incompréhensible, mais nous essaierons de décortiquer tout cela pour comprendre leurs réelles intentions.

Fitbit : les fonctionnalités enlevées

Depuis quelque temps maintenant, Fitbit ne cesse d’enlever des fonctionnalités à ses montres connectées. Les dernières retirées en date sont Pandora et Deezer sur les anciennes versions des Versa.

Par ailleurs, les fuites annoncent également que toutes les fonctionnalités liées au streaming seront définitivement supprimées de toutes les versions des Sense et des Versa à partir du mois de mars de cette année.

D’ailleurs, le fabricant a d’or et déjà débuté ses opérations en enlevant les applications de musique sur ses Sense 2 et Versa 4. Les nouvelles Fitbit ont moins de fonctionnalités que les aînés, ce qui en fait des produits presque obsolètes en comparaison.

Dans une autre annonce, la marque annonce elle-même : « Vous ne serez plus en mesure de télécharger les stations Pandora ou ajouter des listes de lecture Deezer à votre appareil, et vous ne pourrez plus lire tout ce que vous avez précédemment téléchargé ».

Attention, cela ne s’arrête pas là ! Il semble que Fitbit ne souhaite également plus implémenter d’applications tierces dans leurs écosystèmes logiciels. Où cela va-t-il conduire la marque ? Dans quel but est-ce que Fitbit enlève des fonctionnalités ?

Les raisons de ces actions

Tout a commencé après le lancement des Pixel Watch. Rappelons-le, la marque Fitbit appartient à Google et la firme souhaite sans aucun doute mettre en avant ses propres produits avant tout. En effet, les dernières montres connectées Fitbit offrent de nombreux avantages qui en font de meilleurs appareils que les Pixel Watch.

Est-ce pour cette raison que les Fitbit perdent en fonctionnalités ? Sans aucun doute, c’est l’une des premières raisons.

La seconde raison viendrait peut-être également de l’arrivée d’une mise à jour majeure de Fitbit OS. Est-ce pour cela que les fonctionnalités tierces sont supprimées ? Si c’est le cas, est-ce pour en installer de plus robustes qui pourraient fonctionner avec les services de Google ?

Cela est à prendre avec des pincettes puisque Google lui-même prend beaucoup de temps à développer ses systèmes pour ses montres connectées.

La première hypothèse semble donc être la plus valable. Soit nous verrons des Pixel Watch plus puissantes, soit Google fait baisser Fitbit en termes de fonctionnalités pour booster la visibilité de ses montres connectées.