Facebook a encore une montre connectée dans ses plans

Si en novembre 2022, tout laissait penser que le projet d’une montre connectée Facebook n’était plus d’actualités, de nouvelles informations chamboulent ces affirmations. Nous vous disons tout ci-dessous !

Les dernières infos sur la possible montre connectée Facebook

C’est grâce à des images divulguées par Kuba Wojciechowski que l’on sait actuellement que Meta serait dans le développement d’une montre connectée Facebook. Les sources de ces dernières étant anonymes, leurs véracités ne sont pas certaines.

Malgré tout, des informations additionnelles conséquentes nous poussent à nous interroger. En effet, il se pourrait que la nouvelle montre connectée Facebook soit alimentée par une puce Qualcomm. En addition, elle utiliserait Android comme système d’exploitation.

Malheureusement, les informations concernant le SoC n’ont pas pu être recueillies et reste pour le moment un grand mystère.

Côté design et conception, elle reprendrait les grandes lignes de la version originale. C’est-à-dire, avec un écran détachable et une caméra directement installée dans le boîtier.

À l’origine, le projet était annoncé pour le début de cette nouvelle année à un prix aux alentours de 325 €.

Toujours est-il, The Verge a également publié un rapport sur deux différents projets lancés par Meta. L’un est encore à ses débuts et le second est en phase intermédiaire. La montre connectée Facebook pourrait être l’une d’elles.

Par ailleurs, il semblerait que l’entreprise américaine souhaiterait également que ses utilisateurs s’habituent à ce nouveau design. En effet, ce dernier pourrait être repris sur d’autres modèles développés par la marque.

En somme, au vu des nombreuses fuites n’ayant pas abouti sur un résultat qui ait déjà vu le jour, nous n’allons pas nous attarder trop longtemps sur le sujet. Malgré tout, gardez dans un coin de votre tête cette nouvelle possibilité.

À sa sortie, si le projet s’avère officiel, nous nous ferons un plaisir de revenir sur le sujet pour tout vous détailler dans les moindres recoins.