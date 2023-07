De nouvelles fonctionnalités très attendues pour la Garmin Forerunner 955

La marque américaine Garmin produit des montres connectées depuis de nombreuses années et des nouveautés se profilent à l’horizon. En termes de nouvelles fonctionnalités, il s’avère que la Garmin Forerunner 955 aura de nouveaux programmes qui raviront les sportifs.

La version bêta publique 16.09 (Pre-Roll Out) pour la smartwatch Forerunner 955 a été publiée il y a peu. Voici de quoi il retourne.

Une mise à jour des fonctionnalités de la Forerunner 955

Lors de la sortie d’un nouveau modèle de montre connectée, il est normal qu’elle soit pourvue de fonctions plus poussées que les modèles précédents. Mais dans le cas suivant, la Garmin Forerunner 955 reste la même. Sauf qu’elle dispose désormais d’une mise à jour qui ajoute des innovations à ses nouvelles fonctionnalités.

Des cartes musculaires et une meilleure application d’entraînement plus performante ont été ajoutées aux options de cette montre de sport. Les personnes désirant se muscler en sachant précisément comment leur séance se déroule seront contentes d’apprendre que les données concernant leurs performances sont désormais disponibles pour les activités HIIT, Cardio et Pilates.

Et plusieurs bugs ont été résolus. Des correctifs ont par exemple été apportés à la fonction « Pace Pro ». Ainsi qu’à Spotify et à lampe de poche qui ne mémorisait pas le niveau de luminosité précédemment sélectionné à travers le nouveau logiciel dont elle est dotée.

La version Garmin Public Beta 16.09 (Pre-Roll Out), améliore la Forerunner 955

Jusqu’à présent, seule la Garmin Forerunner 955 ait eu le privilège d’être munie de la version Garmin Public Beta 16.09 (Pre-Roll Out). Il se peut que cette mise à jour concerne également d’autres modèles de la marque. Mais en attendant, les changements apportés permettent désormais aux utilisateurs de la Forerunner 955 d’avoir de meilleurs scores d’endurance lorsqu’ils gravissent des parcours en pente.

Les fonctions « Endurance Score » et « Hill Score » leurs donneront des données précises sur les efforts qu’ils fournissent. Une carte météo plus détaillée a été ajoutée à l’aperçu Météo. De plus, le logiciel comprend des mises à jour du microprogramme GPS et du microprogramme du concentrateur de capteurs.

Une mise à jour facilitant le maniement général de la smartwatch

La version bêta 16.09 dont la Garmin Forerunner 955 est pourvue permet également d’enregistrer les activités pour les sports d’équipe tels que le tennis et bien d’autres types d’exercices. Bien que ce soient surtout les nouvelles options de champs de données cartographiques qui sont impressionnantes.

Différents bugs empêchaient autrefois cette smartwatch de fonctionner correctement. Mais grâce à la mise à jour, les bugs concernant par exemple les dossiers de visualisation et qui ceux qui se rapportaient au thème de la carte de popularité, qui s’affichait de manière incorrecte, ne sont plus d’actualités. Les nouvelles fonctionnalités de la Garmin Forerunner 955 l’ont rendu plus facile à manier.

C’est en suivant les étapes suivantes que vous pouvez aisément profiter de ces nouvelles fonctionnalités mise à jour sur la Garmin Forerunner 955. A partir du menu principal il faut aller dans > Paramètres > Système > Mise à jour du logiciel > Vérifier les mises à jour.

La version 16.09 est une Release Candidate. Ce qui signifie que l’entreprise prévoit de lancer une copie exacte de ce logiciel. Cela concerne toutes les montres connectées de la marque. A condition qu’aucun bug important ne soit détecté pendant les tests bêta.

Si vous possédez une Garmin Forerunner 955, vous pouvez rejoindre le programme Bêta de Garmin via Garmin Connect. La marque a récemment publié une mise à jour similaire pour la Forerunner 255.