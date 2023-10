Comment changer le bracelet de sa montre connectée ?

Cela ne coûte pas grand-chose de remplacer le bracelet de votre montre connectée par des bracelets entièrement différents, mais il faut savoir comment s’y prendre. Cela vous permettra par la suite de personnaliser votre poignet à votre guise.

Les bracelets pour smartwatch sont disponibles en différentes couleurs et tailles. Sans compter que la plupart d’entre eux sont fabriqués dans des matériaux durables mais légers et souples. Ce qui fait qu’ils sont relativement faciles à installer et à fixer.

Que vos bracelets actuels soient cassés ou que vous souhaitiez simplement les personnaliser, pour donner une allure plus stylée ou élégante à votre poignet, il est conseillé de changer le bracelet de sa montre connectée si un bon plan se présente.

Pour votre confort et votre santé, le changement de bracelet est aussi nécessaire afin de vous assurer que les bandes que vous achetez ne sont pas irritantes. Au fil du temps, un bracelet trop ancien ou usé peut être à l’origine de certaines éruptions cutanées.

La taille de la bande d’un bracelet pour montre connectée est-elle vraiment importante ?

Elle garantit que votre tracker ou votre smartwatch s’adapte parfaitement à votre poignet. De cette façon, vous n’aurez pas à vous inquiéter que votre montre connectée vous blesse le poignet à la suite d’une utilisation prolongée.

Ainsi, les capteurs de votre smartwatch pourront être correctement en contact avec votre peau. Il faut en effet qu’ils soient à quelques centimètres au-dessus de l’os de votre poignet pour suivre vos signes vitaux.

Si vous êtes en possession d’une Apple Watch, posez votre montre connectée face vers le bas sur une surface douce, puis voici comment changer son bracelet.

Étapes pour retirer le bracelet du boîtier Apple

Alors que votre smartwatch est par exemple posée sur un chiffon en microfibres, dans son dos, vous trouverez deux boutons horizontaux, l’un en haut et l’autre en bas. Pour retirer le bracelet, appuyez sur le bouton supérieur et faites glisser le bracelet. Puis, répétez la même opération avec le bouton du bas pour retirer complètement le bracelet.

Processus pour ôter un bracelet à maillons

Si le bracelet de votre Apple Watch est à maillons, le retrait est un peu différent. Il faut fermer la fermeture papillon en pliant chaque côté jusqu’à ce que vous entendez et sentez un clic. Ensuite, il faut maintenir enfoncé le bouton de déverrouillage rapide. Il est situé à l’intérieur du bracelet. Et tout en maintenant le bouton, séparez lentement le bracelet en deux parties.

Étapes pour remettre un nouveau bracelet Apple

Pour remplacer le bracelet de votre Apple Watch, placez alors votre appareil face vers le bas sur une surface souple. Assurez-vous que le texte au dos du nouveau bracelet est orienté vers vous. Et faites glisser chaque extrémité dans les deux ouvertures jusqu’à ce que vous entendiez un clic.

Les différentes étapes pour changer le bracelet d’une montre connectée Samsung

Personnaliser le bracelet d’une Galaxy Watch nécessite aussi de suivre quelques instructions. Compatible avec un bracelet de 20 mm ou 22 mm de largeur, voici comment procéder sur ce genre de montre connectée.

Pour retirer le bracelet standard à boucle, faites glisser la barre de ressort du bracelet vers l’intérieur et tirez sur le bracelet pour l’éloigner de la montre. Insérez ensuite une extrémité de la barre à ressort dans le trou situé sur le côté de la montre. Et faites glisser l’autre barre de ressort vers l’intérieur et relâchez-la une fois le bracelet en place.

Si vous voulez le remplacer par un bracelet sport D-Buckle, il suffit d’ouvrir la boucle magnétique. Puis, il faut déclipser le fermoir et faire glisser l’extrémité de la bande pour ajuster la longueur. Le bracelet sport D-Buckle peut être réglé pour un ajustement parfait sur la Watch 5 Pro.

Les meilleures manières de s’y prendre pour changer le bracelet d’une montre Fitbit

Pour ce qui est des montres connectées Fitbit, comment changer un bracelet standard se fait de la manière suivante.

Trouvez les boutons, les broches ou les clips à dégagement rapide sur les bracelets attachés à votre Fitbit. Appuyez sur les broches, les clips ou les boutons pour détacher le bracelet. Puis, retirez les bracelets.

Ensuite pour attacher les nouveaux bracelets il faut exécuter exactement de la même opération, mais en sens inverse. Cela peut paraître simple, mais comme Fitbit possède différents modèles de sangles, chacun d’entre eux a des spécificités.

Changement de bracelet sur Fitbit Charge

Si vous avez un bracelet connecté Fitbit Charge 2, Charge 3, Charge 4 et Charge 5, ils ont des loquets solides qui maintiennent les bracelets en place. Par conséquent, retournez votre Fitbit Charge. Appuyez sur le loquet métallique plat des pattes pour libérer le loquet qui retient le bracelet de gauche. Et retirez-le lentement jusqu’à ce qu’il se détache du galet. Puis répétez l’opération pour celui de la droite.

Par la suite, pour mettre le nouveau bracelet en place, il faut le pousser lentement dans la fente prévue à cet effet. Vous devriez entendre un bruit sec indiquant que le nouveau bracelet Fitbit est fermement lié au boîtier.

Remplacer les bracelets Fitbit Sense

Sur la Fitbit Sense et la Fitbit Sense 2, leurs loquets sont tout aussi solides. Ainsi, pour changer leurs bracelets, il faut retourner la smartwatch pour accéder aux loquets et soutenir le boîtier avec votre main gauche. Puis, utilisez votre pouce pour faire glisser le bouton plat dans la direction du bracelet. Le loquet est ainsi libéré. Ensuite, retirez le bracelet de la pebble.

Pour fixer le nouveau bracelet d’un côté, il suffit de l’enfoncer dans l’extrémité de la montre, s’assurer d’entendre un clic. Ce qui signifie que le nouveau bracelet s’est enclenché et qu’il est prêt à être utilisé. Et ensuite, il faut juste répéter ce même processus de l’autre côté.

Pour suivre, si vous avez une Fitbit Versa, Versa 2, Versa 3 et Versa 4, tous dotés de bracelets originaux, vous pouvez facilement les remplacer. Les bracelets de ces smartwatch sont maintenus en place par de petits leviers situés de chaque côté ou des ouvertures rapides situées à l’arrière de la montre.

Pour remplacer ces bracelets, retournez l’appareil, soutenez le boîtier de la montre d’une main et utilisez votre pouce pour tirer le petit levier vers le milieu de l’appareil. Cela libérera le bracelet. Sinon, repérez le bouton qui maintient le bracelet supérieur en place, enfoncez-le et faites-le glisser vers le bracelet. Puis, retirez lentement le bracelet du Fitbit pebble.

Mettez ensuite le nouveau bracelet dans la fente du bracelet tout en maintenant le levier, puis relâchez-le. Et le tour est joué si vous répétez le même processus de l’autre côté.

Remplacer un bracelet sur le Fitbit Luxe

Sinon, parmi les modèles de Fitbit, le bracelet Luxe est sans doute celui qui mérite le plus d’attention. Si vous désirez changer le bracelet de cette montre connectée, voici comment faire.

Le Fitbit Luxe est livré par défaut avec des bracelets en caoutchouc. Mais il est facile de les remplacer par des sangles compatibles en retournant le tracker de fitness pour accéder à l’arrière. Soutenez la montre d’une main et tenez le loquet avec votre pouce ou votre index et faites-le glisser pour le retirer. Puis, faites glisser le nouveau bracelet dans la fente jusqu’à ce qu’il s’enclenche et se mette en place.

Changer le bracelet d’une smartwatch Garmin en quelques mouvements

La marque Garmin propose une grande série de bracelets pour montres connectées. Certains modèles utilisent des bracelets à vis d’autres à dégagement rapide et d’autres QuickFit.

Si votre sangle actuelle est trop usée ou que vous voulez simplement changer de look, vous avez besoin de plusieurs éléments. Le premier est un espace de travail propre, la montre Garmin dont le bracelet doit être changé, son remplacement et d’un trombone.

Pour retirer le bracelet d’origine de votre Garmin, par exemple s’il s’agit d’une Instinct, il faut utiliser le trombone et appuyer de chaque côté de la punaise. Tirez doucement sur le bracelet pour que le côté de la punaise côté gauche sur lequel vous appuyez se libère et se sépare de la montre. Et Effectuez ces mêmes étapes sur le côté droit.

Et pour le remplacer, placez la nouvelle punaise dans le nouveau bracelet (poussoir inséré dedans). Alignez un côté du bracelet de manière à ce que la punaise s’insère dans le trou du bracelet. Et comprimez l’autre côté de la punaise et enfoncez le bracelet dans la fente.

Sur une montre connectée Garmin Venu, il faut savoir comment changer les bracelets standard de 20 mm de large à dégagement rapide. Et pour cela, faites glisser la goupille de fixation rapide sur la barre de ressort pour retirer le bracelet. Ensuite, pour le remplacer, insérez un côté de la barrette à ressort du nouveau bracelet dans l’appareil. Faites glisser la goupille à dégagement rapide et alignez la barre à ressort sur le côté opposé de l’appareil.