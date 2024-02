Cette trottinette électrique en bois va vous surprendre

Combinant l’élégance italienne et l’innovation, la trottinette électrique Linkable Elisa se distingue par son design partiellement en bois. De plus, une fois pliée, elle se révèle extrêmement compacte, offrant une expérience de mobilité inégalée.

L’Italie, connue pour son design distinctif, voit émerger des innovations remarquables dans le domaine de la mobilité. Et les trottinettes électriques ne font pas exception à cette tendance. Linkable, une entreprise italienne spécialisée dans ce domaine, présente l’Elisa, un modèle qui ne manquera pas de susciter l’intérêt. Mais en quoi se distingue-t-elle ?

Un véritable joyau de l’ingénierie italienne

Imaginez-vous glissant dans les rues animées, attirant tous les regards avec cette trottinette électrique enveloppée dans un coffret en bois exquis. Oui, vous avez bien lu. En fait, la Linkable Elisa est la première trottinette électrique au monde à être fabriquée en grande partie en bois. Ce matériau élégant et respectueux de l’environnement apporte non seulement une touche raffinée, mais contribue également à réduire notre empreinte carbone. Qui aurait cru que le bois pouvait être aussi high-tech ?

Mais outre son charme naturel, la Linkable Elisa se distingue par son ingénieux mécanisme de pliage, qui offre une expérience de transport inégalée. En quelques étapes simples, elle se plie pour devenir incroyablement compact. Pour cela, sa potence s’abaisse, tandis que la colonne de direction se replie, tout comme les poignées, les repose-pieds et la roue arrière. Malgré sa compacité, il reste robuste, avec un poids de 14,5 kg.

Pour faciliter le transport, Linkable a pensé à tout. En effet, il y une poignée pour les courtes distances à pied, une bandoulière pour les distances moyennes et la possibilité d’utiliser un sac ou un sac à dos pour les trajets plus longs.

Puissante et confortable : cette trottinette électrique en bois a tout pour plaire

Par ailleurs, sous son allure élégante se cache un véritable concentré de performances. En fait, cette trottinette profite d’un moteur puissant de 350 watts pour vous emmener n’importe où.

Mais ce n’est pas tout ! Linkable Elisa offre également une autonomie impressionnante. Grâce à sa batterie haute performance, vous pouvez parcourir jusqu’à 20 kilomètres en une seule fois, et même doubler cette distance avec une batterie supplémentaire en option. Fini les arrêts fréquents pour se recharger. Vous pouvez désormais explorer la ville sans limites, en toute liberté.

Conçue pour vous offrir une expérience de conduite incomparable, Linkable Elisa est équipée de toutes les fonctionnalités nécessaires à une conduite en toute sécurité. Des roues robustes, des freins efficaces et un éclairage LED garantissent une conduite confortable, de jour comme de nuit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l’essentiel : profiter de la balade.

Bien que révolutionnaire, la Linkable Elisa a un coût élevé, affiché à 899 € sur le site officiel, parfois dépassant les 1 000 € sur d’autres plateformes. Cependant, ces prix justifient la qualité et la praticité de ce modèle, qui se démarque des modèles haut de gamme.