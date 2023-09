Attention ! Le bracelet de votre montre connectée est un nid à microbes dangereux

Dans la revue Advances in Infectious Diseases, une équipe de chercheurs de la Florida Atlantic University a fait une découverte alarmante. Cela a attrait au bracelet de votre montre connectée, car il pourrait être pourvu de microbes.

En examinant 20 bracelets de smartwatch différents, 95 % d’entre eux étaient contaminés par des bactéries potentiellement dangereuses. Elles sont susceptibles de provoquer des infections et des maladies.

Des agents pathogènes ayant un grand impact sur la santé publique

Nwadiuto Esiobu, biologiste, explique qu’une bactérie a la capacité d’affecter de manière significative la santé des hôtes immunodéprimés. Par conséquent, si le bracelet de votre montre connectée contient des microbes, ces agents pathogènes peuvent nuire à la santé de leur porteur. Et c’est le cas, même s’ils sont présents en quantité relativement faible.

C’est donc un enjeu de santé publique d’assainir régulièrement ces surfaces et de pousser les utilisateurs de smartwatch à le faire. Sinon, la quantité et la taxonomie des bactéries risquent de représenter un réel problème. C’est particulièrement vrai pour les professionnels de la santé et le personnel hospitalier qui sont en contact avec des patients vulnérables.

Les matériaux mis en évidence

L’étude de la propagation de ces bactéries révèle que les bracelets en plastique et en caoutchouc ont un impact sur la colonisation bactérienne. En effet, ces surfaces sont poreuses et permettent de conserver les microparticules. C’est pourquoi, ils constituent un environnement plus propice à la croissance bactérienne.

En revanche, les bracelets en métal (argent ou or) sont moins sujets à cette colonisation par les bactéries. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne représentent aucun danger. Tout dépend de l’activité humaine. Il s’avère que les personnes qui présentaient les niveaux les plus élevés de microbes sur leurs bracelets de montre connectée étaient celles qui fréquentaient les salles de sport.

Une infection par Staphylocoques

Sur la peau d’un être humain, les staphylocoques sont naturellement présents. Ils ne représentent pas le moindre danger dans un premier temps. Mais s’ils pénètrent dans une coupure, ils peuvent entraîner une infection cutanée, selon le NHS.

Cela peut alors entraîner une masse ou une bosse rouge et douloureuse sur la peau. Il peut aussi arriver que votre peau devienne chaude, rouge et gonflée. Des plaies, des croûtes ou des cloques peuvent se former à l’endroit de la blessure et vos paupières ou yeux peuvent devenir rouges et douloureux.

Les organismes de santé mettent même le publique en garde, car les bactéries staphylocoques peuvent provoquer des infections plus graves. Cela peut être l’empoisonnement du sang ou même le syndrome du choc toxique.

La venue d’une Escherichia coli (E.coli)

Les microbes de votre bracelet de montre connectée peuvent également être à l’origine d’une infection à E. coli. C’est un virus qui peut entraîner des douleurs d’estomac, une diarrhée sanglante et une insuffisance rénale. Si l’infection se transforme en syndrome hémolytique et urémique (SHU), bien que rapide, elle peut être mortelle. C’est pourquoi, il est conseillé de bien nettoyer votre smartwatch car toute ingestion de ces bactéries, après vous être essuyé le visage par exemple en portant votre montre, peut aboutir à cela.

Le début d’un Pseudomona

Enfin, une personne peut être atteinte de Pseudomona si le bracelet de sa montre connectée est contaminé par des microbes. Ce type d’infection bactérienne n’apparaît généralement que chez les personnes dont le système immunitaire est déjà affaibli. L’infection peut entraîner des infections des voies respiratoires, des infections urinaires et des infections intra-abdominales, entre autres.