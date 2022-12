Bon Plan : la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est à -25 %. Faites vite !

À la recherche d’une montre connectée pour finir l’année en beauté ou à offrir en cadeau ? Sur Amazon, le Samsung Galaxy Watch 4 Classic est à 299 €, soit 25 % de remise contre 399 € en général.

En effet, elle se dote d’un électrocardiogramme, calcul de l’impédance et mesure le taux d’oxygénation du sang. Autre fait, son système d’exploitation est différent par rapport à l’ancienne version et elle profite de Wear OS 3.

Ce bon plan concerne le Samsung Galaxy Watch 4 Classic doté du Bluetooth et d’un boîtier de 46 mm. Si d’ordinaire son prix tourne aux alentours de 399 €, vous pouvez actuellement vous l’offrir pour un prix remisé à 299 €.

Bon plan : la Samsung Galaxy Watch 4 Classic, une montre aux caractéristiques alléchantes

Le Samsung Galaxy Watch 4 Classic possède un écran Super AMOLED d’une taille de 1.36 pouce pour une définition de 450 x 450 px. De forme circulaire, il est protégé par une certification Gorilla Glass DX+ et un indice de protection IP68.

Par ailleurs, la Watch 4 embarque une mémoire interne de 16 Go et une mémoire vive de 1.5 Go pour une dimension de 43.3 mm et un poids de 30.30 g. Ses fonctionnalités comprennent l’ECG, l’analyse du sommeil, un accéléromètre et un capteur de lumière ambiante alimentée par une batterie de 361 mA h pour une autonomie de 24 à 36h selon l’usage.

Son design et ses finitions

Le boîtier du Samsung Galaxy Watch 4 est en acier inoxydable. Visuellement, son design se rapproche beaucoup de la Galaxy Watch 3, toujours avec de la sobriété. Son gros point fort, c’est sans aucun doute son bracelet qui vient parfaitement épouser le boîtier.

Visuellement, il est donc très agréable à regarder. Toujours est-il, on retrouve sur le modèle, la fameuse bague rotative que Samsung tient tant à garder sur la famille des Galaxy Watch. Par ailleurs, elle adopte des boutons rectangulaires en métal sur les côtés et ceux-ci sont employés pour mesurer toutes les métriques de santé.

Couplés au capteur BioActive localisé à son dos, ils diffusent un léger courant électrique dans le corps pour fournir les informations les plus précises possibles.

Un bel écran

Mis à part la forme ronde classique, qui a fait la renommée des montres connectées Samsung est leurs écrans. La Galaxy Watch 4 ne déroge pas à la règle et présente un écran d’une belle colorimétrie et d’un excellent niveau de définition avancée.

En effet, peu importe le lieu et le moment de la journée, vous ne rencontrerez aucun mal dans la lecture des informations présentes sur l’écran. Que ce soit en plein soleil ou en pleine nuit, la Watch 4 saura parfaitement s’adapter et vous offrira un confort d’utilisation toujours aussi bon.