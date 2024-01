[BON PLAN] Withings Scanwatch Horizon bleu : votre alliée de santé

Vous voulez concilier technologie et bien-être ? Achetez la montre Withings Scanwatch Horizon bleu. C’est un bijou technologique qui soutient votre activité physique. Profitez de cette offre exceptionnelle pour vivre l’expérience d’une vie connectée et saine !

Une offre exceptionnelle à ne pas manquer

La montre connectée Withings ScanWatch Horizon bleu est désormais accessible à seulement 349,96 euros au lieu de 499,99 euros ! N’hésitez pas à vous offrir ce nec plus ultra des montres connectées. C’est l’occasion idéale de combiner élégance, technologie de pointe et économie !

Livraison à domicile offerte

Pour faciliter votre achat, Withings vous offre la livraison à domicile. Commandez dès maintenant et recevez votre montre connectée confortablement chez vous, sans frais supplémentaires.

Une garantie de 2 ans

Votre tranquillité d’esprit est garantie avec une couverture standard de 2 ans. Pour une sérénité encore plus grande, vous avez la possibilité de prolonger cette garantie jusqu’à 3 ans pour seulement 35 euros. C’est une opportunité à saisir pour sécuriser votre investissement dans le temps.

Zoom sur la montre Withings Scanwatch bleu

La montre WITHINGS ScanWatch Horizon bleu est un véritable bijou technologique. Elle allie élégance, innovation et bien-être. Ce garde-temps n’est pas une simple montre, il s’agit d’un compagnon de santé et de vie quotidienne révolutionnaire.

Design et confort inégalés

La Withings Scanwatch Horizon bleu se distingue d’emblée par son design raffiné. Elle dispose d’un cadran rond de 4.3 x 4.3 x 1.33 cm et un poids léger de 0.072 kg. Par conséquent, elle se pose confortablement sur le poignet. Son écran PMOLED de 1.7 pouces offre une lisibilité parfaite et un affichage monochrome élégant. La montre est livrée avec deux bracelets interchangeables : un bracelet en acier inoxydable pour un look sophistiqué et un bracelet en silicone pour le confort lors des activités sportives.

Un concentré de fonctionnalités de santé

La Scanwatch Horizon est une alliée de taille pour le suivi de la santé. Elle dispose d’un capteur pour analyser la qualité et la quantité du sommeil. De plus, elle est en mesure de détecter des perturbations respiratoires pendant le sommeil. Elle est également équipée d’un oxymètre pour surveiller la saturation en oxygène du sang. C’est une fonctionnalité essentielle pour les personnes sujettes à des troubles respiratoires. La montre offre aussi un suivi continu de la fréquence cardiaque.

Connectivité et notifications intelligentes

Bien que la montre ne gère pas la musique ou les paiements, elle excelle dans la fourniture de notifications intelligentes. Elle vibre pour alerter l’utilisateur des informations importantes. Dans ce contexte, elle affiche des renseignements partiels pour rester connecté sans être distrait.

Accessoires et compatibilité

La montre est compatible avec tous les smartphones sous réserve d’avoir téléchargé l’application Health Mate. Le contenu du carton inclut un câble USB, un chargeur USB type C, et deux bracelets.