Comment mettre votre montre connectée à jour ?

Les smartwatch sont des appareils spécifiques. Chaque série produite par une marque fonctionne grâce à un système d’exploitation qui lui est propre. C’est pourquoi, il est par exemple bon de savoir comment procéder pour pouvoir mettre votre montre connectée Samsung ou votre Apple Watch à jour.

C’est un problème auquel de nombreux utilisateurs font souvent face. Et le fait d’avoir quelques connaissances techniques en la matière vous sera utiles afin de savoir comment faire face à ce genre de souci.

Les différents moyens de mettre votre Apple Watch à jour

Il existe deux manières de mettre une montre connectée Apple à jour. Vous pouvez obtenir la dernière version de watchOS directement via votre smartwatch en mode connectée ou utiliser votre iPhone.

Les actions à entreprendre avant la mise à jour de votre montre connectée Apple

Avant d’exécuter une mise à jour sur une montre connectée Apple, il est tout de même conseiller de vérifier que votre iPhone emploie bel et bien la dernière version d’iOS. Il faut également que la batterie de la smartwatch soit pleine, car le téléchargement ne doit pas être coupé. Puis, il faut à tout prix avoir votre iPhone en mode connecté à un réseau Wi-Fi près de vous, lors de cette démarche.

La marque à la pomme croquée conseille vivement aux utilisateurs d’Apple Watch d’effectuer ces fameuses mises à jour la nuit. Si vous devez vous servir de votre montre en journée, c’est alors plus pratique. Une MAJ peut prendre quelques minutes tout comme elle peut prendre une heure.

Processus de mise à jour d’une Apple Watch via iPhone

Il faut avoir votre smartwatch et votre smartphone Apple l’un à côté de l’autre. Puis, il faut d’abord ouvrir l’onglet « Ma montre » en naviguant dans les paramètres Apple Watch de votre smartphone. Touchez ensuite la mention « Général« , puis « Mise à jour logicielle« . Vous serez par la suite invité à télécharger la mise à jour. Cela, en saisissant le code d’accès de votre montre connectée ou celui de votre Apple Watch. Puis, un indicateur de progression du téléchargement s’affiche alors et il est impératif qu’il ne soit pas interrompu.

Mise à jour directe via votre Apple Watch

Par ailleurs, il est aussi possible de savoir comment effectuer une mise à jour directement via votre Apple Watch si votre montre connectée dispose de watchOS 6 ou d’une version ultérieure. Il est simplement requis que votre appareil soit connecté à un réseau Wi-Fi fiable. Ensuite, il suffit d’aller d’ouvrir l’app Réglages, de trouver l’option Général et d’appuyer sur Mise à jour logicielle. Si, effectivement, une MAJ est disponible, cliquez dessus puis suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

Les étapes pour mettre sa montre Samsung Galaxy Watch à jour

Par la suite, des démarches sont également à respecter à la lettre afin d’effectuer la MAJ d’une montre connectée Samsung. Mais contrairement à Apple, il est préférable de toujours utiliser votre smartphone Android afin que votre tracker soit à jour. Les écrans et paramètres disponibles sont susceptibles de varier en fonction du téléphone, de la montre et de la version du logiciel.

Démarches à suivre

Pour procéder à une MAJ de votre Galaxy Watch voici les étapes à suivre. Comme pour une Apple Watch, il faut s’assurer que votre montre Samsung soit bien chargée. Si vous avez 30% de charge ou moins, il se peut que vous ne puissiez pas compléter la mise à jour. Ensuite, trouvez et ouvrez l’application Galaxy Wearable dans votre smartphone. A l’intérieur, en allant dans Paramètres, vous verrez la mention Mise à jour logicielle montre. Vous n’aurez alors qu’à appuyer sur Téléchargement et Installation.

Si tout se passe bien, votre montre Samsung devrait vous annoncer que votre smartwatch est sur le point de redémarrer. C’est la preuve que la mise à jour de votre montre connectée est en marche. Une barre de progression s’affiche alors ou une animation rotative.

Les différentes façons de mettre des montres connectées Fitbit à jour

Pour suivre, il existe énormément de modèles de montres Fitbit sur le marché. Et si vous en possédez une, sachez qu’il est également nécessaire de savoir comment mettre votre montre connectée à jour. Parce que, comme Apple, cette marque publie occasionnellement des MAJ.

Et si vous en avez une ou plusieurs, votre appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Le meilleur moyen de rester au courant de la venue d’éventuels changements est de se connecter à la dernière version de l’application Fitbit.

Processus de mise à jour d’une Fitbit

Pour bénéficier de la dernière version de l’application Fitbit, il faut justement se rendre dedans et d’aller dans l’onglet qui ressemble à un soleil couchant. A partir de là, appuyez sur l’icône liant votre smartphone et votre smartwatch et tapez sur le bouton « mettre à jour« . Sachez que cette option n’apparaît que si une mise à jour est disponible. Donc si ce n’est pas le cas, inutile de paniquer. Cela veut simplement dire que votre appareil est déjà doté de la version actualisée de l’appli.

Mais si le processus s’enclenche, il va vous falloir attendre une heure pour qu’il se termine. Il est donc vivement conseillé que la batterie de votre smartwatch et celle de votre smartphone soit pleine avant de lancer une MAJ. Il faut également garder ces deux appareils l’un à côté de l’autre afin que le transfert de données ne soit pas coupé. Et pour voir qu’il se déroule bien, une barre de progression du téléchargement vous servira de témoin.

Mise à jour des applications sur une montre connectée Fitbit

Lorsque votre logiciel principal de votre montre Fitbit sera mis à jour, il ne faut pas oublier les applications. En effet, ces éléments bénéficient également de petits changements ou de petites évolutions. Il est donc utile d’être à la page afin d’en profiter pleinement.

Pour effectuer une mise à jour totale de vos applications Fitbit, il vous suffit de tourner la couronne rotative. Puis, vous n’aurez qu’à vous rendre dans le Google Paly Store. Là, appuyez sur « Gérer les applications » et mettez toutes celles que vous utilisez à niveau.

Que faire si on rencontre des difficultés lors de ce processus ?

Si le processus de mise à jour de votre montre connectée Fitbit ne s’effectue pas normalement comme indiqué ci-dessus, ouvrez l’application Paramètres sur votre smartwatch. Allez dans « A propos » et si vous voyez apparaître le numéro : 38.6.11, raccordez immédiatement votre montre au câble de charge. Branchez alors ce dernier à l’un des ports USB de votre ordinateur, puis relancez le processus de mise à jour.

Cette démarche devrait normalement régler le problème. Et lors de votre prochaine MAJ vous n’aurez plus à lier votre montre Fitbit à votre ordinateur. Mais le cas échéant, Fitbit dispose d’un service « assistance client ».

Les spécificités d’une mise à jour de la Pixel Watch

Parmi les smartwatch produites par Google, et qui sont liées à Fitbit, la Pixel Watch fait figure d’exception. De ce fait, savoir comment mettre cette montre connectée à jour est spécifique.

Il faut d’abord aller dans Paramètres, en faisant défiler l’écran de la montre vers le bas. Et là, tapez sur « Système » et « Mise à jour du système« . Votre smartwatch en mode connecté se mettra alors en quête de mises à jour disponibles et les installera. Durant cet intervalle de temps, n’utilisez pas la smartwatch. Une fois l’installation terminée, l’appareil devrait normalement redémarrer automatiquement.

La nouvelle version qui a été téléchargée dans votre Pixel Watch possède un numéro. Et pour bien vérifier que les démarches ont été faites normalement, il est judicieux de vérifier ce numéro. En allant dans « Paramètres« , puis « Système« , ensuite dans « A propos » et dans « Versions » vous verrez le « Numéro de fabrication » correspondant.

Mises à jour des montres connectée Garmin

Enfin, Garmin est sans doute l’un des fabricants de smartwatch qui propose le plus souvent des mises à jour.

Il n’existe pas de délai spécifique pour savoir quand est ce qu’elles surviennent. Mais il faut vérifier de temps en temps si la marque en sort pour vous assurer que votre appareil est à jour. En utilisant Garmin Express, vous verrez directement de quoi il retourne. C’est un programme à installer dans votre ordinateur.

Contrairement aux autres smartwatch qu’il suffit de coupler avec une smartwatch, il est en effet préférable de connecter votre Garmin à un ordinateur. En employant un câble USB, il est plus facile de lier les deux appareils.

Démarches à effectuer

Une fois que cette première opération est faite, lancez Garmin Express et ce logiciel vous montrera les mises à jour disponibles. Vous pouvez alors choisir celle de votre choix en la sélectionnant. Tout comme vous pouvez tout prendre en appuyant sur « Installer tout« . Il va ensuite falloir passer les Termes et conditions ou Remarques importantes en revue et les accepter.

Déconnectez ensuite votre montre connectée Garmin de l’ordinateur et cette fois, elle vous demandera si vous voulez installer les mises à jour tout de suite ou durant la nuit. Si vous ne recevez pas ce message, ou si vous sélectionnez « Installer cette nuit », vous pourrez toujours accéder à la mise à jour à partir du menu Système de la montre.

A ce moment-là, la démarche est simple à suivre puisque vous n’aurez qu’à aller dans les Paramètres, sélectionner l’option «Système », puis «Mise à jour du logiciel » et installer celui est disponible. Les mises à jour logicielles sont publiées plus fréquemment pour les modèles plus récents.