BON PLAN : Cette montre connectée est victime d’une baisse de prix qui va vous tiquer !

Besoin d'une montre connectée pour mesurer vos performances sportives ? La Ticwatch E3 fait actuellement l'objet d'un super bon plan sur Amazon. C'est le moment d'en profiter.

S'inscrivant dans la lignée des smartwatch de la marque chinoise Mobvoi lancée en 2021 la TicWatch E3 est dotée de nombreuses options qui vous permettront de gérer votre emploi du temps plus facilement. Venez donc vite explorer cette offre qui fait passer cet appareil de 199,99€ à seulement 129,99€ !

Une montre connectée compatible avec votre smartphone quel que soit sa marque

Sur le plan des fonctionnalités, la TicWatch E3 victime de ce bon plan est équipée du système d'exploitation Wear OS de Google. Vous pouvez la synchroniser facilement avec votre smartphone Android et/ou iOS si vous le désirez, elle fonctionnera.

Ce modèle n'est pas en proie à des restrictions. Les utilisateurs peuvent recevoir des notifications, répondre aux messages, contrôler la musique et accéder à une multitude d'applications depuis leur poignet. De plus, la montre est équipée du Google Assistant. En étant dans un endroit pourvu d'une bonne connexion, vous pouvez effectuer des commandes vocales et accéder à des informations en toute simplicité.

Une smartwatch d'une grande utilité pour le suivi de la santé et de votre condition physique

Un autre point fort de la TicWatch E3 bénéficiant de ce bon plan, c'est sa polyvalence en matière de suivi de la santé et de vos activités de fitness. Elle est équipée d'un capteur de fréquence cardiaque, d'un podomètre et de plusieurs autres options qui permettent de suivre avec précision les activités physiques de l'utilisateur. Son GPS intégré, quant à lui permet à son porteur de localiser facilement ses itinéraires lors de parcours en extérieur.

De plus, elle propose aussi un suivi avancé du sommeil. C'est une fonction qui est actuellement devenue standard sur de nombreuses montres connectées. Mais il faut bien avouer qu'elle est toujours utile pour les personnes ayant des problèmes d'endormissement. Cela permet d'obtenir des conseils pour améliorer le sommeil.

Bon plan Ticwatch E3, une montre aux caractéristiques techniques avancées

Sinon, en termes de performances, la TicWatch E3 en promotion est un produit à ne pas manquer, car elle est alimentée par un processeur Snapdragon Wear 4100. Cette technologie est fiable. Elle offre une expérience fluide et réactive à l'usager. En matière de sport, les données sont relevées rapidement. Parmi les 100 modes sportifs que la montre prend en charge, elle n'aura aucun mal à afficher vos performances.

Puis, comme ce modèle dispose également de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage interne, vous pourrez y stocker votre playliste musicale ou des applications et des données sans effort. Avec cette montre, vous pouvez également vous servir de Google Pay pour régler certains achats.

Succédant à la TicWatch E2, la E3 est donc une smartwatch de référence vendue maintenant à petit prix. Son écran AMOLED de 1,3 pouce offre des couleurs vives et une excellente visibilité, même en plein soleil. Et la batterie de 380 mAh offre une autonomie décente.

