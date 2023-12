Les montres TicWatch de Mobvoi reçoivent ENFIN Wear OS 3 ! Voici les nouveautés

Google a lancé Wear OS 3 en 2021 avec la Samsung Galaxy Watch 4. Mais l’entreprise a également annoncé la liste des montres connectées qui bénéficient actuellement d’une mise à jour. Parmi celles qui ont Wear OS 3 figurent plusieurs montres TicWatch de Mobvoi.

Officiellement, Wear OS 3 est disponible pour les TicWatch Pro 3, Pro 3 Ultra et TicWatch E3, y compris leurs modèles LTE. Voici ce qu’il en est.

Les améliorations apportées par Wear OS 3 sur les Ticwatch de Mobvoi

Wear OS 3 devrait améliorer considérablement l’expérience sur votre TicWatch Mobvoi. En premier lieu, il y aura des améliorations en termes de navigation et de performances, ainsi que des animations plus fluides. Mais Wear OS 3 permettra également d’accéder à de nouvelles applications et à de nouveaux cadrans de montres.

Puis, tous les modèles de TicWatch continueront à fonctionner avec les iPhones après la mise à jour. Sur Android, vous devez passer à l’application Mobvoi Health pour gérer la smartwatch, car l’application Wear OS by Google cessera de fonctionner.

Toutefois, Mobvoi n’a toutefois pas précisé si la mise à jour offrirait un accès à Google Assistant. Étant donné que l’assistant vocal est également absent de la TicWatch Pro 5, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il soit disponible sur les anciennes montres.

Mobvoi, une entreprise qui s’est mise au diapason avec les autres

Les utilisateurs actuels de la TicWatch de Mobvoi ont beaucoup critiqué l’entreprise pour le retard excessif dans le déploiement de Wear OS 3. Mais heureusement, la marque s’est rattrapée. Mobvoi était à peu près la seule entreprise à tenir sa promesse de mise à jour pour les montres Wear OS 2.

Fossil a également pris du temps, mais a été beaucoup plus rapide en comparaison. Lorsqu’elle a mis à jour ses smartwatch Gen 6 vers Wear OS 3 en octobre 2022, cela a ravie les porteurs de ce modèle. Par contre, leurs montres connectées sont encore dépourvues de Google Fit.

Plus récemment, la société a intégré Wear OS 3.5 dans ses montres connectées. Bien que le firmware ait été affecté par des bugs et des problèmes de stabilité. Ce qui nécessite encore quelques ajustements.

Une mise à jour qui retarde l’arrivée de Wear OS 4

Étant donné que Wear OS 3 a mis plus de deux ans à être intégré aux montres connectées Ticwatch de Mobvoi, l’entreprise pourrait ne pas proposer Wear OS 4. Les smartwatch existantes devront donc se contenter de ce système d’exploitation.

Et si elle décide de mettre à jour certains modèles, il faut espérer que cela se fera beaucoup plus rapidement. D’autant plus que Mobvoi affirme avoir développé une « nouvelle architecture » que Wear OS 3 a rendue nécessaire.

La mise à jour commence à être diffusée aujourd’hui. Mais il est possible qu’elle n’apparaisse pas immédiatement sur votre montre connectée. Etant donné qu’il s’agit d’une version par étapes qui se déploie par phases, cela risque de prendre un certain temps. Puis, par la suite, quand toutes les phases seront complétées, vous pourrez profiter de votre smartwatch comme bon vous semble.