Mise à jour vers Wear OS 3 pour TicWatch, le guide ultime

Une nouvelle excitante attend la précieuse communauté TicWatch avec la prochaine sortie de la très attendue mise à jour Wear OS 3. Ce développement majeur vise à améliorer l’expérience TicWatch. Cela démontrera un engagement inébranlable de TicWatch à offrir l’excellence en matière de technologie de montres intelligentes. Cette mise à jour s’étendra à divers modèles TicWatch, dont la TicWatch Pro 3 Ultra GPS, la TicWatch Pro 3 Ultra, la TicWatch Pro 3 GPS, la TicWatch Pro 3 LTE et la TicWatch E3.

Directives cruciales pour assurer une transition fluide

Numéro de version de la montre et compatibilité du téléphone

Mettez à niveau votre TicWatch vers Wear OS 3 en confirmant que votre numéro de version actuel correspond à l’un des suivants : PMRB.220703.001, PMKB.211102.004, PMKB.211102.002, PMRL.220704.001. Les utilisateurs Android doivent vérifier la compatibilité de leur téléphone avec l’application Mobvoi Health sur Google Play.

Disponibilité des applications et des données après la mise à jour

Préparez-vous à une réinitialisation d’usine pendant la mise à jour, effaçant les applications tierces non-Tic et leurs données. Les données de TicHealth, TicSleep et TicExercise seront transférées en toute sécurité vers la nouvelle application compagnon dans la semaine. Notez que certaines applications internes telles que Mobvoi Voicememo et TicHearing ne seront plus disponibles après la mise à jour.

Différences de fonctionnalités

Certaines fonctionnalités de Wear OS 2 ne seront pas transférées vers Wear OS 3. Par exemple, la personnalisation du bouton en bas à droite ne sera plus accessible.

Méthode de mise à jour

Téléchargez et installez le correctif de mise à jour sur votre montre, nécessitant environ 10 minutes. Oubliez/supprimez/désappairez votre montre dans l’application Google Wear OS et les paramètres Bluetooth de votre téléphone. Supprimez l’application Google Wear OS et l’application Mobvoi actuelle sur votre téléphone. Pour les utilisateurs Android, téléchargez l’application Mobvoi Health sur Google Play, compatible avec Android™ 8.0 et ultérieur. Associez votre montre mise à jour avec la nouvelle application Mobvoi Health. Pour les utilisateurs iOS, téléchargez l’application Health Copilot sur l’App Store, compatible avec les iPhones fonctionnant sous iOS 16 et ultérieur. Associez votre montre mise à jour avec la nouvelle application Health Copilot.

Cette mise à jour de Wear OS marque une nouvelle ère pour TicWatch. L’équipe s’engage à fournir une expérience de montre intelligente inégalée, et elle croit que cette mise à jour est un pas de géant vers cet objectif.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.