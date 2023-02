Bon plan : la Ticwatch Pro 3 presque à moitié prix ! Faites vite

Cette montre connectée se tarifie souvent aux alentours de 300 €. Toutefois, grâce à ce bon plan sur la Ticwatch 3 Pro sur Amazon, vous pourrez l’obtenir à 176 € grâce à une réduction de -41 %.

Sous Wear OS, la Ticwatch Pro 3 est l’une des premières montres connectées à être dotée du Snapdragon 4100. Cela annonce des fonctionnalités et une performance tout simplement bluffantes. Si vous souhaitez acquérir votre première tocante, c’est donc l’occasion parfaite pour avoir un produit de qualité à un prix abordable au vu de ses spécifications.

Ticwatch Pro 3 : enfin une montre Wear OS performante

Les montres connectées sous Wear OS ont souvent été critiquées pour leurs performances souvent en dessous de ce que l’on peut attendre de la part d’une montre connectée. Avec la Ticwatch Pro 3, vous aurez une tocante performante où les latences d’utilisation ne sont plus qu’un lointain souvenir et où cette réalité n’en est pas une.

En d’autres termes, si vous appréciez l’environnement logiciel de Wear OS, que vous recherchez une montre puissante avec de nombreuses fonctionnalités, la TicWatch Pro 3 est la meilleure alternative pour vous !

D’ailleurs, à l’heure actuelle, il est souvent difficile de recommander des produits sous le logiciel de Google, mais celle-ci se démarque pour d’excellentes raisons. Ne manquez pas ce bon plan sur la Ticwatch Pro 3 au risque de rater une occasion rare à saisir.

Une tocante avec des caractéristiques techniques riches

Le premier élément que l’on remarque, c’est sa couronne qui entoure l’ensemble de l’écran. Cela lui donne un look sportif tout en ayant un style qui conviendra, quels que soient vos activités ou les lieux où vous vous rendez.

Si vous aimez les grosses montres messieurs, elle est parfaite pour vous. En effet, elle est assez imposante avec sa taille de 1,4 pouce et son poids de 41,9 g. Par ailleurs, son boîtier est en acier inoxydable. Cela en fait une montre qui ne craint pas les activités les plus intenses.

D’un autre côté, son bracelet en silicone a un look très sympa avec de belles surcoutures. Certifiée IP68, vous pourrez l’emmener à la piscine. Sinon, elle se dote d’un haut-parleur et d’un microphone, cela vous permettra ainsi de passer des appels et écouter de la musique directement dessus.

De nombreuses fonctionnalités

Côté fonctionnalité, la Ticwatch Pro 3 ne lésine pas. Cette dernière a de très nombreux capteurs en mesure de vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour optimiser votre entraînement et votre condition physique.

Comme sur l’Apple Watch Ultra, on note la présence d’un bouton physique qui permet d’accéder rapidement à TicExercie. Dans celui-ci, on retrouve des profils préconfigurés au nombre de 13 qui vous permettront de lancer directement vos exercices.

Vous aurez alors, sur l’écran, toutes les données relatives à votre temps d’exercice, votre rythme cardiaque, le nombre de calories brûlées ou encore la distance que vous avez parcourue.

En somme, ce bon plan sur la Ticwatch Pro 3 est l’occasion idéale pour avoir une montre connectée complète à un tarif encore plus accessible.