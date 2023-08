Bon plan : La Samsung Galaxy Watch Active 2 à moins de 200 euros !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée de qualité à moins de 200 euros ? La Galaxy Watch Active 2 de Samsung fait actuellement l’objet d’un bon plan. Et il serait dommage de le manquer !

Il s’agit d’une smartwatch robuste et bardée d’options, conçue par la marque coréenne. Sorti en 2019, ce modèle a officiellement presque 4 ans d’âge. Mais c’est encore une montre tendance.

La Galaxy Watch Active 2 à moins 43 % !

Vous pouvez dès à présent acquérir la mythique montre Samsung Galaxy Watch Active 2 sur Amazon France, grâce au bon plan dont elle bénéficie. Normalement commercialisée au prix conseillé de 353,43€, cet accessoire ne coûte maintenant que 199,99€ !

Vous verrez une économie de 153,44 € en l’achetant dès maintenant. Cette offre est peut-être valable pour un court laps de temps. Il est en effet difficile de prévoir à quel moment les produits sur Amazon changent de prix. Par conséquent, c’est bel et bien le moment d’en profiter !

Alors que les vacances d’été arrivent à leur terme et que la rentrée des écoles se profile à l’horizon, le fait de se procurer une nouvelle montre connectée vous permettra de démarrer vos activités du bon pied.

Les atouts de la version Active 2 de la Galaxy Watch

D’un point de vue design, la Samsung Galaxy Watch Active 2 est bien dessinée. Ses courbes sont arrondies et son bracelet en silicone noir procure un confort sans précédent. C’est une montre connectée légère ne pesant que 42 g. Il est donc facile de la porter au poignet durant de longues heures sans se sentir fatigué. Les matériaux dont elle est composée sont de qualité vu que son boîtier est en aluminium.

Et en termes de durabilité, vous n’avez également rien à craindre car son niveau d’étanchéité est de 5 ATM. Il est donc possible de l’emmener sous la douche ou encore à la piscine. Par contre, il est conseillé de ne pas plonger en apnée avec. Elle n’est pas conçue pour résister à une pression de plus de 5 bars.

Sinon, elle est résistante à l’eau, à la poussière et aux chocs moyens. Parmi toutes les Galaxy Watch, ce modèle est en effet connu pour sa grande solidité. Sur le papier, il est notamment mentionné que sa fabrication respecte la norme ISO 22810 de 2010.

Les différentes options de cette montre connectée

Il est véritablement intéressant de saisir le bon plan concernant la Galaxy Watch Active 2 sur Amazon avant son terme. Cette smartwatch vaut vraiment le coût de faire partie de votre collection de gadgets si vous aimez ces objets connectés. Et si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l’achat de ce type d’accessoire. C’est le bon moment !

Avec une Galaxy Watch Active au poignet, vous pourrez aisément effectuer différentes activités. Faire du sport, écouter de la musique, vous renseigner sur votre rythme de sommeil, votre fréquence cardiaque et même payer vos achats sont des tâches réalisables via votre smartwatch. Elle est dotée de l’application de paiement sans contact Samsung Pay.