BON PLAN : Offrez-vous la Samsung Galaxy Watch 6 pour Noël !

C’est bientôt Noël et le nouvel an arrive à grand pas. Mais il n’est pas trop tard trop tard pour faire vos dernières emplettes ! Profitez du bon plan concernant la Samsung Galaxy Watch 6 modèle standard ! Cette superbe montre connectée vous attend sur Amazon France.

Cette smartwatch est l’une des dernières nouveautés sortie cette année par la marque coréenne. Et elle est très tendance. Voici de quoi il retourne.

Découvrez la Samsung Galaxy Watch 6 ici !

Une montre connectée coûtant moins de 300 euros

Alors que la Watch 6 avec bracelet en silicone blanc est normalement vendue au prix de 319,00€ son prix est actuellement bradé. C’est donc le moment de se faire plaisir pour les fêtes et d’acquérir vos produits préférés.

Désormais, ce bon plan sur Amazon France vous permet d’avoir la Samsung Galaxy Watch 6 au prix de 299,00€ ! C’est une offre à ne pas manquer. Cet appareil vous permettra d’être plus libre, car votre montre connectée peut remplacer votre smartphone sur bien des points.

Les atouts de la Samsung Galaxy Watch 6

Contrairement à ses prédécesseurs, la Samsung Galaxy Watch 6 bénéficiant d’un bon plan dispose d’un écran 20 % plus grand et ses bordures sont plus fines 30 % pour une meilleure lisibilité. Cette montre connectée est très bien designée et ergonomique. C’est pourquoi, de nombreux utilisateurs en sont fans.

Ce modèle est facile à customiser. Grâce au nouveau système d’attache, il est simple de détacher et de rattacher votre bracelet d’une simple pression sur le bouton à l’arrière. Et vous n’aurez rien à craindre, car elle est résistante à l’eau grâce aux certifications IP68 et 5 ATM.

Des applications santé très avancées

La Samsung Galaxy Watch 6 vous permet également d’apprendre à mieux comprendre votre sommeil pour tirer le meilleur parti de vos journées. De cette manière, vous pourrez planifier votre coucher, détecter vos ronflements et suivre vos stades de sommeil.

Puis, cette smartwatch mesure votre fréquence cardiaque en permanence. En termes de santé, elle vous permet d’avoir un aperçu détaillé de votre cycle menstruel. Cette Galaxy Watch 6 victime d’un bon plan vous aide à mieux comprendre votre corps. Vous pourrez ainsi mesurer votre composition corporelle (BIA) à votre guise. C’est votre meilleur partenaire pour rester en forme.

Des applications de sport super utiles

Enfin, c’est le compagnon de sport idéal. Si le modèle pourvue d’une lunette rotative est pratique. Sachez que cette Galaxy Watch 6 modèle standard, bénéficiant de ce bon plan, possède aussi cette option. Grâce à cette couronne haptique, personnalisez vos entraînements. Et suivez vos progrès de près.

Vous pouvez effectuer plus de 90 activités sportives. La smartwatch les prend toutes en compte. Et si vous avez oublié de démarrer l’entraînement, pas de panique, votre montre peut déceler automatiquement les mouvements que vous faites.

Au final, en portant une Samsung Galaxy Watch 6 au poignet, soyez en harmonie avec votre santé et votre corps. Ce petit bijou de technologie vous permettra de gérer votre emploi du temps d’une meilleure manière. Et comme elle peut être couplée à n’importe quel smartphone Android, vous pourrez profiter de tout ce que Google Play Store a à offrir.