Bon plan : Belle remise sur cette montre Oppo Watch 46mm Bluetooth

Pour les fêtes de Noël à venir, pourquoi ne pas offrir une smartwatch à vos proches ? Avec ce bon plan, retrouvez la montre connectée OPPO Watch 46mm Bluetooth, un excellent produit, surtout avec cette promotion de -36 %.

Oppo s’est fait connaître pour ses smartphones d’une qualité irréprochable. De ce fait, lorsque la marque se lance sur le marché des montres connectées, on ne peut que tendre le poignet.

Commercialisé initialement à un prix de 329,99 €, l’Oppo Watch 46mm profite actuellement d’une remise de – 31 %, soit un prix plus accessible de 229 €.

Bon Plan : ce que la montre Oppo Watch vous offre

L’Oppo Watch se décline en deux versions : 41mm et 46mm de forme rectangulaire. Le produit qui nous intéresse ici est la version de 46 mm avec un écran à bords incurvés AMOLED, d’une dimension de 1.91 pouce et une définition de 402 x 476 px.

Il embarque le Wear 3100 accompagné de l’Ambiq Micro Apollo3, d’une RAM de 1 Go et d’un stockage interne de 8 Go. Côté connectivité, l’Oppo Watch supporte le WiFi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.2 + NFC + GPS/GLONASS.

Du point de vue de la santé, elle adopte un capteur cardiaque optique. Étanche, présentant la norme 5 ATM, ce produit est alimenté par une batterie de 430 mA h profitant de la charge rapide VOOC Watch.

Un design et un nom qui ressemble à une certaine Apple Watch

Lorsqu’on déballe l’Oppo Watch de sa boîte, on s’attend à voir un produit n’ayant pas son pareil. Certes, il est bien unique, mais son style à l’ère d’être très largement inspiré de l’Apple Watch. D’ailleurs, son nom également !

Comme vous l’aurez compris, c’est donc une montre rectangulaire d’une taille importante, tout du moins, pour ce modèle de 46 mm. Le boîtier est constitué de céramique et d’aluminium aux reflets bleu nuit. Ce dernier dégage un rendu premium, qui est vraiment très agréable à regarder.

Du côté droit, on retrouve deux boutons rectangulaires et le microphone. Le bouton du haut sert à afficher les applications tandis que celui du bas peut être configuré comme raccourci pour vos applications préférées.

De l’autre côté, il y a le haut-parleur. Il délivre un son moyen, de quoi pouvoir tenir une conversation téléphonique ou bien recevoir des notifications de Google Assistant. Au dos, vous retrouverez le capteur cardio-optique, le port de rechargement magnétique.

Le petit bémol sur l’Oppo Watch, c’est son bracelet. Si vous pouvez changer de style rapidement, vous ne pouvez toutefois qu’utiliser les bracelets conçus par le constructeur. En d’autres termes, pas de personnalisation avec un bracelet en maille milanaise ou autres.

Néanmoins, ce détail n’enlève rien à l’irrésistibilité de ce bon plan sur la montre d’Oppo. Faites-vite!