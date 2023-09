Bon plan: l’Amazfit Bip 3 Pro rose à un prix ridiculement bas !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée pour moins de 60€ ? Vous tombez à pic et cette offre aussi, car l’Amazfit Bip 3 Pro de couleur rose bénéficie justement d’un bon plan qui permettra de ne pas dépasser votre budget.

C’est sur Amazon France que cela se passe et que vous pourrez trouver cette petite merveille de technologie à très bon prix. Voici de quoi il retourne.

Promo -16% Amazfit Bip 3 Pro Montre Connectée Homme 1,69", SpO2, Suivi de Rythme Cardiaque/Sommeil/Stress,60+ Modes Sportifs, Montre Connectée GPS - Rose Grand écran couleur 1,69" 69.90 € 59.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

L’Amazfit Bip 3 Pro Rose jouit d’une remise de -16 % !

Normalement vendue au prix conseillé de 69,90€, le bon plan concernant l’Amazfit Bip 3 Pro de couleur rose fait descendre le prix de ce produit à 59,00€ en ce moment ! Incroyable n’est-ce pas ? Vous ferez une économie de 10,9€ !

C’est une superbe remise à ne pas manquer, car cette montre connectée vaut vraiment le coup de faire partie de votre collection de smartwatch. Si vous en faites une. Sinon, c’est un excellent premier achat si vous êtes nocif en matière de tracker de fitness.

Les caractéristiques de l’Amazfit Bip 3 Pro

Son design fait penser à celui d’une Apple Watch. Mais l’Amazfit Bip 3 Pro n’a pas les mêmes caractéristiques que ce modèle. C’est une montre connectée dotée d’un écran de 1,69 pouce, qui est assez grand pour pouvoir voir toutes les actions que le propriétaire effectue dessus. Puis, elle est étanche jusqu’à 5ATM.

Cet accessoire peut donc très bien être porté lors de vos séances de natation. Mais il est déconseillé de la porter lors de la pratique de sports intensifs. Elle n’est pas capable de supporter les chocs puissants.

Sinon, c’est une très bonne smartwatch dont le boîtier est ultra fin et léger. Sa sangle en silicone procure un certain confort une fois au poignet. Et son plus grand atout, c’est son autonomie. Elle a une endurance de deux semaines.

Ensuite, il s’avère que l’Amazfit Bip 3 Pro est dotée de plusieurs options vous permettant de gérer vos activités quotidiennes d’une meilleure manière. Elle indique la météo, envoie des alertes de sédentarité et elle-même vous être utile pour contrôler la musique provenant de votre smartphone.

Les différentes applications intégrées

Pourvue de plus de 60 modes sport, vous pouvez parfaitement faire de la course, du vélo, de la musculation ou du yoga en portant une Amazfit Bip 3 Pro. C’est pourquoi, le bon plan concernant cet accessoire est réellement intéressant. Lors de vos séances d’entraînement, vous pouvez aisément vérifier votre fréquence cardiaque, votre SpO2 ou votre niveau de stress.

Cette montre connectée possède également un bon GPS. Si vous aimez faire du footing près de chez vous, elle pourra localiser votre position. Et si vous voulez changer de trajet, elle est capable de vous suivre. Mais d’autres applications la rendent également très utile. Le suivi du cycle menstruel est notamment l’une d’entre elles pour les femmes.

Promo -16% Amazfit Bip 3 Pro Montre Connectée Homme 1,69", SpO2, Suivi de Rythme Cardiaque/Sommeil/Stress,60+ Modes Sportifs, Montre Connectée GPS - Rose Grand écran couleur 1,69" 69.90 € 59.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Puis, si vous voulez prendre de superbes selfies, la caméra de cette tocante digitale peut être liée à celle de votre smartphone Android afin de prendre de beaux clichés. Enfin, cette smartwatch est grandement personnalisable. L’utilisateur peut choisir entre plus de 50 cadrans.