Bon plan : la fabuleuse Fitbit Luxe à un prix assez doux !

Vous êtes à la recherche d’un bracelet connecté qui a la classe ? Ça tombe bien ! La Fitbit Luxe de couleur Orchidée avec boîtier en acier inoxydable platine fait actuellement l’objet d’un bon plan.

C’est l’un des plus beaux modèles produits par la marque. Et ses fonctionnalités sont nombreuses. Voici de quoi il retourne.

Une montre connectée remisée de -13% de son prix d’origine

Habituellement vendue au prix conseillé de 149,95€ sur Amazon France, la formidable Fitbit Luxe est maintenant présentée au prix de 129,00€ ! C’est une superbe affaire, car en l’achetant dès à présent vous économiserez un total de 20,95€ que vous pourrez utiliser lors de prochains achats.

Et il faut se dépêcher, car il est impossible de savoir jusqu’à quand cette offre durera, et si elle se représentera par la suite. Ce bracelet connecté est spécial. Il s’agit en effet d’un tracker de fitness, mais ses options ne se limitent pas au fait de mesurer vos performances sportives.

Les caractéristiques du Fitbit Luxe

La Fitbit Luxe est une smartwatch compatible avec iOS 15 & Android OS 9.0. Endurante, elle peut durer plus de 6 jours sur une seule charge. Mais, cela dépend de vos activités. C’est un bracelet connecté dont l’esthétique est très raffinée. Sa sangle en silicone rose orchidée lui donne un côté féminin et tendance. Tandis que son beau boîtier en acier inoxydable lui confère de l’élégance.

En matière de fonctionnalités, elle est capable d’afficher les notifications d’appels ou de sms que vous recevez sur votre smartphone afin que vous n’ayez pas à le sortir de votre sac. Et c’est un très bon appareil vous permettant de rester au fait de vos constantes de santé. Elle mesure la fréquence cardiaque et respiratoire de son utilisateur avec précision. Et elle peut vous être d’une grande aide si vous avez des troubles du sommeil. En effet, dotée d’une application qui relève facilement vos différentes phases d’endormissement.

Les autres atouts de cette montre connectée

Il est donc très intéressant de se procurer le Fitbit Luxe couleur orchidée actuellement victime d’un bon plan sur Amazon. Ce dispositif est personnalisable, c’est son plus gros atout. Si vous n’êtes pas satisfait de porter uniquement la sangle en silicone allant avec la montre, elle peut être remplacée.

Fitbit dispose de différentes couleurs de bracelets. Et les matières telles que le cuir ou le métal sont aussi disponibles. Le modèle présenté ici peut par exemple être couplé à un bracelet en maille en acier inoxydable platine. Sinon, vous pouvez choisir d’habiller votre poignet du bracelet double tour en cuir HorWeen. Il est d’une grande qualité.

Enfin, calmez votre esprit et réduisez votre stress grâce à l’appli se trouvant dans votre Fitbit Luxe. Et pour celles qui désirent suivre le déroulement de leur cycle menstruel, il s’avère que cette smartwatch est faite pour vous. Et l’un des bonus de cette montre, ce sont les minutes en zone active. Si vous êtes du genre à vouloir progresser rapidement lors de vos entraînements, cette fonction peut vous être d’une grande utilité.