Bon plan : La belle Garmin Venu SQ Music sacrifie son prix

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée tendance et élégante ? Cela tombe bien. La Garmin Venu SQ Music pourvue d’un bracelet en silicone bleu marine et d’un beau boîtier avec lunette couleur or fait l’objet d’un bon plan. Venez le découvrir !

C’est une smartwatch qui a de l’allure. Et elle peut vous être d’une grande utilité au quotidien. C’est pourquoi, nous vous proposons d’en savoir plus à son sujet.

Une montre connectée remisée de -16 %

Habituellement commercialisée au prix conseillé de 249,99€ sur le site Amazon France, le bon plan concernant la Garmin Venu SQ Music Bleu-Or l’a fait descendre à 209,10€ en ce moment ! Et c’est une offre à ne pas manquer.

Non seulement vous économiserez plus de 40€. Mais surtout parce qu’il s’agit d’une montre connectée de marque ! Comparé aux autres modèles de la série, son look est nettement plus tendance et elle plus remarquable esthétiquement parlant.

Son design carré rappelle celui de l’Apple Watch. Sauf qu’elle n’est pas dotée d’une couronne rotative mais de deux boutons sur le côté. Et elle comporte des spécificités venant de chez Garmin. C’est ce qui la rend spéciale.

Une smartwatch utile au quotidien

Hormis le fait que la couleur bleu marine de son bracelet et la lunette de couleur dorée lui donne un aspect plus avenant, les fonctionnalités de la Garmin Venu SQ Music sont très pratiques.

Pourvue de Garmin Pay, vous pourrez payer certains de vos achats en un tour de poignet. Et comme son nom l’indique, il s’agit d’une smartwatch faite pour écouter de la musique. Si vous êtes du genre à effectuer des séances d’entraînement au son de morceaux de vos morceaux préférés, c’est la montre connectée qu’il vous faut. Surfez sur Spotify, Deezer ou sur Amazon Music. C’est à vous de voir !

De plus, l’une des raisons pour lesquelles il est intéressant d’acheter cette Garmin Venu SQ Music dès maintenant, c’est le fait qu’il s’agit d’un appareil de santé et de bien-être très précis. Vous pouvez vous fier à ses indications.

Les différentes caractéristiques de la Garmin Venu SQ Music Bleu-Or

Vous pouvez pratiquer plus de 20 activités sportives en portant cette Garmin au poignet. Elle relèvera vos constantes de santé. Elle peut notamment prendre votre fréquence cardiaque, votre taux de stress ou votre rythme respiratoire.

Vous pouvez également faire du sport en extérieur comme du vélo, de la course ou de la natation. Elle est assez solide pour supporter les chocs moyens. Son verre est en Corning Gorilla 3 et sa lunette en aluminium anodisé. Vous n’aurez donc rien à craindre, car ce n’est donc pas un appareil fragile.

Et si par mégarde son bracelet venait à casser, vous pouvez parfaitement le remplacer, car il est interchangeable. Par ailleurs, il est aussi bon de ne pas rater ce bon plan concernant la Garmin Venu SQ Music, car c’est une montre endurante. Alors que de nombreuses autres modèles de smartwatch doivent être rechargées au bout d’une journée, celle-ci peut fonctionner durant 6 jours.