Bon plan : la Garmin Fenix 7 Solar à -110,89€ pour les soldes d’hiver !

Grand sportif ? Fan de sortie en extérieur ? Ou tout simplement personne à la recherche d’une montre connectée ultra fonctionnelle ? Vous êtes bien tombé, profitez de ce bon plan sur la Fenix 7 Solar pour avoir une tocante premium à un tarif très agressif !

Ainsi, alors que la montre coute 799 € en temps normal, grâce aux soldes d’hiver, elle passe en-dessous de la barre des 700 euros. La Fenix 7 Sonar peut donc s’acheter à seulement 689,10 € pour une courte période, soit une économie de 110,89 €.

La Garmin Fenix 7 Solar : une montre connectée premium

La Fenix 6 avait déjà fait beaucoup parler d’elle à sa sortie en 2020. Resté silencieux durant 2 ans, Garmin préparait en fait l’arrivée d’une montre connectée encore plus aboutie : la Garmin Fenix 7.

Ce fleuron de la marque gagne de nombreuses améliorations vis-à-vis de son prédécesseur. D’ailleurs, on remercie Garmin pour ses efforts. En premier, c’est une montre connectée multisport destinée aux sportifs amateurs autant qu’aux plus aguerris (triathlonien).

Dessus, vous retrouverez toutes les fonctionnalités basiques à l’image d’un lecteur MP3, d’une solution de paiement, du WiFi, etc. Mais en plus, elle met en avant plus de 60 profils sportifs, une fonction GPS très précise et puissante et une cartographie riche.

Le gros point fort de cette version Solar, c’est sans aucun doute sa recharge solaire. Vous profiterez donc d’un écran tactile avec une sensibilité exemplaire. Par ailleurs, l’autonomie est très généreuse et quasi infinie grâce à cette fameuse recharge solaire.

Autant dire que grâce à ce bon plan sur la Fenix 7 Solar, vous profiterez d’une montre connectée ultra complète. Petit conseil, ne manquez pas cette affaire et foncez !

Des caractéristiques dignes des tocantes les plus haut de gamme

Côté caractéristique, Garmin n’a pas non plus lésiné. En effet, dès la première prise en main, on sent tout de suite que la Fenix 7 est une montre connectée solide avec des finitions dignes des tocantes les plus haut de gamme.

Par ailleurs, elle est dotée d’un cardiofréquencemètre, d’un coach intelligent pour des séances encore plus explosives, de divers programmes d’entraînement, d’une mesure de la qualité du sommeil et de la recharge solaire.

En termes de robustesse, elle est certifiée 10ATM. De ce fait, peu importe le temps à l’extérieur, la Fenix 7 Solar ne vous fera jamais faux bon. Le GPS se veut également ultra précis et le rendu des cartes est très précis.

Si vous appréciez les activités en montagne, la baromètre et l’altimètre sont également de très bonnes factures. Que dire ? Cette montre connectée a tout pour elle. Ainsi, ne manquez pas ce bon plan sur la Fenix 7 au risque de rater une occasion en or.

Des fonctionnalités très riches pour des utilisations mixtes ultras précises

Étant une montre multisport, la Garmin Fenix 7 est dotée de nombreuses fonctionnalités puissantes. En outre, on retrouve plus de 60 profils sportifs avec des profils dédiés aux sports nautiques.

Fans de surf, de wind ou de kite surf ou encore de HIIT, la Fenix 7 vous attend au tournant. Par ailleurs, les fonctionnalités dédiées au sport ont été catégorisés pour faciliter leurs lancements.

Cela signifie que vous aurez des catégories qui se déclinent comme suit :

Cyclisme pour le vélo, le VTT, le vélo électrique, etc.

Natation pour la piscine ou la nage en eau libre ;

Course à pied pour la course à pied, le trail, etc. ;

Les sports d’hiver ;

Les sports nautiques ;

Etc.

Tout cela pour dire que ce bon plan sur la Fenix 7 vous fera profiter d’une montre multisport ultra complète avec des fonctionnalités riches et diversifiées pour 110,89 € en moins!