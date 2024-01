[BON PLAN] – Achetez la montre Withings Scanwatch Horizon vert à prix réduit

Vous recherchez une montre connectée pour suivre votre santé ? Optez pour le Withings Scanwatch Horizon vert. C’est un investissement pour votre santé, votre bien-être et votre style. Avec ses fonctionnalités avancées, son design élégant et cette promotion incroyable, c’est le moment idéal pour rejoindre la révolution de la santé connectée. N’attendez plus, cette offre est limitée dans le temps !

Une offre à ne pas manquer

Faites votre achat dès maintenant et profitez d’une réduction exceptionnelle de 30%. Cela fait passer le prix de cette merveille technologique de 499,99 euros à seulement 349,99 euros. C’est l’occasion rêvée de s’offrir ce bijou de technologie à un tarif inédit !

Livraison à domicile offerte

Pour rendre cette offre encore plus attrayante, la livraison à domicile vous est offerte. Recevez votre montre Withings Scanwatch Horizon vert directement chez vous, sans frais supplémentaires. C’est l’opportunité parfaite de profiter de cette offre exclusive sans quitter le confort de votre domicile.

Garantie sérénité

Votre tranquillité d’esprit est toujours une priorité. C’est pour cette raison que la Scanwatch Horizon vient avec une garantie de 2 ans. Pour encore plus de sérénité, prolongez la garantie jusqu’à 3 ans pour seulement 35 euros.

Zoom sur la montre Withings Scanwatch Horizon vert

Design élégant et robuste

La Scanwatch Horizon captive par sa couleur verte unique. Elle symbolise à la fois la nature et la modernité. En fait, son design s’inspire des montres de plongée traditionnelles. Par conséquent, elle est résistante et durable. De plus, elle se marie parfaitement à chaque style et occasion.

Caractéristiques innovantes

La Scanwatch Horizon vert de Withings n’est pas une montre ordinaire. Elle se distingue par ses fonctionnalités avancées. Dans ce contexte, grâce à ses divers capteurs, vous bénéficiez d’un suivi précis et utile pour votre santé cardiaque et respiratoire.

Santé et fitness à votre poignet

La Withings Scanwatch Horizon vert est un véritable coach santé. Elle vous donne la possibilité de mesurer votre fréquence cardiaque en toute situation, d’enregistrer un électrocardiaque pour détecter la fibrillation auriculaire. Ce n’est pas tout, vous pouvez également surveiller votre saturation en oxygène grâce à l’oxymètre intégré. A part cela, elle vous permet de suivre vos dépenses caloriques pour mieux équilibrer votre alimentation. De plus, profitez de séances de respiration guidées pour vous aider à vous détendre efficacement.

Autonomie exceptionnelle et notifications intelligentes

Sa durée de vie de la batterie est impressionnante. En fait, elle dispose d’une autonomie de 30 jours en mode veille. Cela la rend idéale pour les utilisateurs actifs. De plus, elle détecte automatiquement votre activité et vous tient informé grâce à ses notifications par vibration et signal lumineux.