Toutes les astuces pour tirer profit de votre montre connectée en faisant du sport

Devriez-vous consulter votre smartwatch après chaque série de pompes ou est-il préférable d’ignorer vos statistiques jusqu’à la fin de votre séance d’entraînement ? Pour pouvoir profiter de votre montre connectée de sport à fond, voici quelques astuces.

Il existe autant de façons d’utiliser les smartwatch à la salle de sport qu’il y a d’utilisateurs de technologies. Par conséquent, il est bon de savoir comment s’y prendre. Ainsi, tout le monde saura utiliser sa montre connectée de la bonne façon.

Savoir jauger l’utilisation de sa montre connectée de sport

Lorsqu’elles sont mal utilisées, les smartwatch de sport peuvent rendre les séances d’entraînement moins efficaces. Elles peuvent aussi mettre leur utilisateur en danger. Pour éviter cela, les premières astuces à faire en portant une montre connectée de sport, sont de se fixer un objectif atteignable. Cela peut être d’atteindre un nombre de calories précis à brûler par séance. Mais, il ne faut pas s’empêcher de passer d’un exercice d’intensité élevée à un exercice d’intensité faible. Sinon vos muscles fatigueront vite.

Il ne faut pas non plus trop dépendre d’une smartwatch pour faire de l’exercice. Cela peut pousser le porteur à dépasser ses limites et à ne plus écouter les signaux de son corps. Ce qui augmente le risque de blessure, voire de décès. De plus, le fait d’avoir un écran de plus à regarder pendant la journée ne favorise pas la détente ou la spontanéité pendant l’exercice.

Les conseils de sécurité à suivre en portant une smartwatch de sport

Ensuite, il est préférable de ne pas écouter de musique. Et il faut ne jamais prendre d’appels via votre smartwatch lorsque vous faites de l’exercice. Et cela surtout quand vous êtes seul à l’extérieur ou que vous vous déplacez dans la circulation. Il est toujours nécessaire d’être vigilant et pleinement conscient de votre environnement.

Et même si votre smartwatch est dotée d’une fonction GPS, il est préférable de ne pas explorer de sentiers non cartographiés ou de cours d’eau en pleine nature. Sauf si vous êtes accompagné d’un guide professionnel.

Par la suite, parmi les astuces à suivre, le dispositif de suivi du cycle menstruel de votre montre connectée de sport ne doit pas être utilisé comme mesure contraceptive. Même s’il indique des jours « sûrs » au cours du cycle.

Et le bracelet de votre smartwatch ne doit pas provoquer de démangeaisons, d’éruptions cutanées, de rougeurs ou d’ecchymoses.

Étapes à suivre pour protéger votre vie privée

De nombreuses smartwatch de sport sont livrées avec une application mobile. Elle permet de stocker ou d’analyser vos informations de santé et vos statistiques d’exercice. Avant de la télécharger, renseignez-vous sur cette application. Qu’il s’agisse d’une application Google ou Apple vous devez savoir si vos informations sensibles seront transmises à des tiers et si elles seront cryptées.

Sinon, l’astuce est d’opter pour une montre connectée de sport qui vous permet d’utiliser l’appareil sans synchroniser votre compte de messagerie, vos contacts téléphoniques, WhatsApp, etc.

La plupart des smartwatch d’aujourd’hui possèdent aussi un mode « Ne pas déranger » ou d’un mode « Focus ». Pour limiter les notifications et atténuer les lumières et les sons, utilisez-les. Une fois activés ou personnalisés, ces modes devraient aider les adeptes du fitness à s’immerger dans leurs séances d’entraînement sans être dérangés.