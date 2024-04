Bientôt disponible, cette trottinette électrique venue de Turquie a une autonomie gigantesque !

Préparez-vous à une révolution dans le monde de la mobilité urbaine avec la trottinette électrique turque Roqu. Il s'agit d'une véritable bombe technologique venue tout droit de Turquie. Elle s'apprête à conquérir le marché européen grâce à son autonomie exceptionnelle qui va vous époustoufler !

L'avenir de la mobilité urbaine se dessine avec l'arrivée imminente d'une trottinette électrique révolutionnaire, venue tout droit de Turquie. Imaginez un e-scooter à l'autonomie gigantesque, capable de parcourir des distances impressionnantes sans avoir besoin d'être rechargé fréquemment. Cette prouesse technologique, associée à des performances exceptionnelles et à un design futuriste, laisse présager une véritable révolution dans le monde des déplacements urbains. Dans cet article, nous nous intéressons de plus près à cet e-scooter électrique turque. Par ailleurs, ce dernier promet de redéfinir notre façon de nous déplacer en ville.

Une trottinette turque aux super-pouvoirs bientôt dans nos rues

Présentée en grande pompe à Paris lors de l'édition 2024 du Salon Autonomy, la société turque Roqu Mobility a fait sensation avec sa trottinette électrique « Unibody ». Son atout majeur ? Son autonomie extraordinaire qui dépasse toutes les attentes ! Avec sa batterie XXL d'une capacité de 964 Wh, cette trottinette offre une autonomie de 75 km, une performance rare dans l'industrie.

Cerise sur le gâteau : la batterie est amovible, bien que la version grand public n'ait pas encore été confirmée. Pour l'instant, cette trottinette électrique est prévue pour les flottes et les libres-services. Une application connexe permet aussi de la gérer et de bénéficier de fonctionnalités poussées notamment :

l'alarme, la géolocalisation, le suivi des trajets et bien d'autres.

Mais la Roqu ne se limite pas à son autonomie exceptionnelle. Elle démontre également des performances à couper le souffle avec son moteur arrière de 350 W. Il peut grimper jusqu'à 816 W en pic et peut produire jusqu'à 28 Nm de couple. Une vitesse maximale défiant toute concurrence et une puissance qui vous propulse instantanément, définissant ainsi le plaisir de se déplacer en ville avec élégance et efficacité.

Design monocoque pour une sécurité maximale

L'une des caractéristiques distinctives de la Roqu est son design monocoque en aluminium de qualité aérospatiale. Cela signifie qu'elle est fabriquée d'une seule pièce, assurant une structure solide et sécurisée. Conçue pour offrir une expérience de conduite fiable, cette trottinette est équipée d'une roue avant de 12 pouces. Cette dernière renforce sa stabilité et assure une meilleure sécurité lors de vos déplacements urbains.

De plus, les clignotants intégrés au feu arrière au design soigné ajoutent une touche de fonctionnalité supplémentaire.

Fabriquée en Turquie, la Roqu met en avant son engagement envers la production écologique. Elle utilise des matériaux durables et une conception efficace. Cette approche vise à proposer une alternative respectueuse de l'environnement par rapport aux marques asiatiques plus conventionnelles. Cela contribue ainsi à la préservation de notre planète.

Bien que la version actuelle de l'Unibody pèse 34 kg et ne soit pas pliable, une version pliable pour les utilisateurs individuels est sur le point de voir le jour. Cette évolution témoigne de la volonté de la Roqu de séduire un public plus large. Ce dernier propose des caractéristiques uniques et une polyvalence accrue, tout en maintenant son engagement envers la sécurité et la durabilité. Restez à l'affût pour découvrir cette nouvelle version qui promet de révolutionner vos déplacements en ville.