Apple Watch Series 9 vs Ultra 2 : qui gagnera ce duel entre montres sœurs ?

Après avoir dévoilé Apple sa très attendue gamme de nouvelles montres connectées au monde, l’Apple Watch Series 9 vs l’Ultra 2 ne sont pas différentes. C’est le cas sur le plan stylistique par rapport à leurs prédécesseurs. Mais elles présentent en revanche un bon nombre d’améliorations techniques.

Les deux montres sont dotées de la nouvelle fonction « double tap » d’Apple qui permet de répondre à un appel ou à d’autres actions en tapant deux fois sur l’index et le pouce. Elles ont une nouvelle puce à bande ultra large. Et elles ont un nouveau SiP (System in Package) S9 qui intègre 5,6 milliards de transistors et un GPU 30 % plus rapide. Mais les différences sont tout de même remarquables.

L’Apple Watch Series 9, gagne en termes de prix

Si le prix de votre Apple Watch vous préoccupe, entre l’Apple Watch Series 9 vs Ultra 2, optez pour la Series 9. Ce modèle est tout aussi polyvalent que sa consœur. Sauf que cette montre connectée coûte moins chère. L’Ultra 2 présente quelques caractéristiques qui ne conviennent qu’à certaines personnes. Mais vu la grande différence de prix, vous devrez vraiment avoir besoin de ces fonctions.

L’Ultra 2 n’a que peu d’options de personnalisation

En comptant toutes les finitions et couleurs disponibles de boîtiers, la Watch Series 9 offre un total de huit options. Quant à l’Ultra 2, elle n’a qu’une seule finition et une seule couleur de boîtier. Vous ne faites que choisir un bracelet. Si vous voulez une montre qui vous offre un peu de flexibilité au niveau de l’appareil lui-même, l’Apple Watch Series 9 vs l’Ultra 2 l’emporte.

La Series 9, plus adaptée à un usage quotidien

Pour suivre, si vous n’y connaissez rien au monde des smartwatch mais que vous souhaitez un appareil qui offre les meilleures fonctions de base il va sans dire qu’entre l’Apple Watch Series 9 vs l’Ultra 2, la Series 9 rafle de nouveau la mise. Même si la Series 9 et l’Ultra 2 sont toutes deux des montres connectées haut de gamme, la première a un design plus avenant, et peut être plus confortable à porter au quotidien. L’Ultra 2 est une montre au design assez massif faite pour les aventuriers.

L’Ultra 2 bats l’Apple Watch Series 9 pour la pratique des sports extrêmes

L’Ultra 2 présente des caractéristiques particulières. Elle est légèrement plus solide que la Series 9, ce qui la rend un peu plus durable et robuste. Son nouveau cadran exclusif appelé « Modular Ultra » est spécifique. Il affiche des détails tels que l’altitude, la profondeur et les secondes. Il existe des fonctions spéciales pour la randonnée et la plongée sous-marine. Comme elle possède une fonction sirène intégrée, ainsi qu’une analyse approfondie des données relatives au cyclisme.

Ultra 2 surpasse l’Apple Watch Series 9 en termes d’autonomie

Ensuite, L’Ultra 2 a une autonomie de 36 heures en utilisation normale et de 72 heures en mode basse consommation. Dépasser la barre des 24 heures d’autonomie est une rareté chez Apple. Donc, si vous avez absolument besoin d’une montre de cette marque qui dure longtemps, l’Ultra 2 devrait être votre choix. De son côté, la Series 9 ne dure que 18 heures en mode normal.