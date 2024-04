En toute discrétion, Amazfit teste cette fonctionnalité santé essentielle

Amazfit teste un nouvel outil de santé pour mesurer la tension artérielle et c'est la smartwatch Balance qui en bénéficie !

Cette fonctionnalité passionnante, repérée par des utilisateurs en Chine, en Malaisie et au Brésil, permet d'en savoir plus sur l'état de votre cœur.

Un nouvel outil de mesure de la santé bien utile sur l'Amazfit Balance

La date exacte de la généralisation de cette fonctionnalité à toutes les smartwatches Amazfit Balance reste inconnue. Mais il est certain que cette nouvelle est passionnante. Elle suggère qu'Amazfit repousse les limites des capacités santé de ses montres connectées.

Cela offre en effet un moyen pratique de surveiller la tension artérielle pour les utilisateurs dans des régions sélectionnées. Bien qu'elle n'ait pas encore été officiellement annoncée, cette fonctionnalité semble être en phase de test limité. Une vidéo YouTube de l'utilisateur @petersoncpxb montre son fonctionnement.

Fonctionnement de l'option mesure de la tension artérielle

Comme pour les autres fonctions de mesure de la santé sur la montre Amazfit, il existe une application dédiée à la mesure de la tension artérielle. L'ouverture de l'application permet d'afficher la dernière mesure avec la date et l'heure. Mais ça n'en demeure pas moins extraordinaire sur la Balance, car c'est un ajout très pratique.

Pour prendre la mesure de votre tension artérielle via votre Amazfit Balance, il faut serrer le bracelet de la montre. Puis, il faut mettre l'appli en marche. Mais bien avant cela, il est conseillé d'accepter une clause de non-responsabilité. Elle indique que la montre n'est pas un dispositif médical certifié.

Ensuite, le processus lui-même dure 30 secondes et nécessite que vous placiez votre bras à plat sur une table tout en restant immobile. Et une fois l'opération terminée, la montre affiche votre pression artérielle systolique et diastolique. Vous avez aussi droit à votre fréquence cardiaque actuelle. Puis, l'application semble également stocker des données historiques.

Une application à calibrer judicieusement

À l'instar de la Galaxy Watch de Samsung, les rapports suggèrent que l'outil de santé d'Amazfit pourrait nécessiter un étalonnage initial. Cela se fait avec un brassard de tension artérielle traditionnel. Puis, cet appareil doit faire l'objet d'un réétalonnage régulier du capteur recommandé pour une précision continue.

Amazfit a dévoilé la smartwatch Balance l'année dernière, en septembre. Avec ses fonctions complètes de santé et de fitness alimentées par l'IA grâce à Zepp Aura et Zepp Coach, c'est une très bonne montre connectée. Mais cette nouvelle fonctionnalité lui donne encore plus de charme.

Caractéristiques de l'Amazfit Balance

Outre la fonction de contrôle de la tension artérielle en cours de test, Amazfit a récemment lancé le tapis d'analyse de la composition corporelle (Body Composition Analyzer Mat). Ce produit, qui accompagne la montre connectée Balance, utilise l'analyse de l'impédance bioélectrique pour vous donner une image plus complète de votre santé en se concentrant sur les paramètres de composition corporelle inférieurs.

Sinon, la smartwatch Amazfit Balance est dotée d'un écran AMOLED de 1,5 pouce, d'une résistance à l'eau jusqu'à 50 m et d'un BioTracker pour le suivi du sommeil. Elle propose des ambiances sonores de méditation et de relaxation ainsi qu'un coaching en sommeil. Celui-ci est guidé par l'IA dans le cadre d'un service d'abonnement payant. En outre, elle peut mesurer divers autres paramètres de santé et dispose d'une autonomie de 14 jours.

