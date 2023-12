Test de l’Amazfit Balance, une toute nouvelle montre connectée

La marque Amazfit vient de mettre un nouveau modèle de montre connectée sur le marché. Il s’agit de l’Amazfit Balance et nous avons eu l’occasion d’effectuer un test complet de cette smartwatch.

D’apparence ordinaire, cette tocante digitale cache bien son jeu. Il s’agit en fait d’une montre connectée qui recèle de nombreuses fonctions dont vous pourrez être fans. Voici de quoi il retourne.

Présentation de l’Amazfit Balance

Caractéristiques techniques Dimensions : 46x46x10,6mm

Ecran : 1,5″ AMOLED 480×480 pixels

Poids : 35g (sans sangle)

Etanchéité : 5 ATM

Autonomie: Jusqu’à 14 jours mode normal et 26 heures en mode GPS On

Amazfit a lancé la Balance, une montre connectée de 46 mm qui est déjà disponible dans de nombreux pays y compris en Europe. Selon la marque, cette dernière peut analyser la composition corporelle. Ce qui était auparavant une exclusivité de la Galaxy Watch. Ainsi, cette nouvelle smartwatch peut évaluer la masse osseuse, la graisse corporelle, les muscles et le niveau d’hydratation d’une personne. Mais nous verrons bien à travers ce test de l’Amazfit Balance si cette tocante peut véritablement mesurer tous ces paramètres.

Il est même dit sur le papier qu’elle peut combiner ces données. Avec celles collectées par sa fréquence cardiaque, sa température et son capteur SpO2, elle peut fournir une image plus holistique de votre santé. Et cela est dû au fait que le logiciel Zepp Coach est intégré dans son boîtier. Il semble alors que cet accessoire comporte de nombreux atouts que nous avons hâte de vous présenter.

Un design sportif

De prime abord, la Balance possède un design similaire à celui de l’Amazfit Cheetah. Mais ce qui est frappant chez cette smartwatch, c’est sa finesse et sa légèreté. Par rapport à l’encombrante TicWatch Pro 5 ce modèle laisse perplexe. Mais lors de notre test de l’Amazfit Balance, nous avons été heureux de constater qu’elle est facile à enfiler.

Comparé à la TicWatch, elle est plus légère de l’ordre de 10 grammes, mais ce détail représente en fait un avantage. Nous avons pu la porter durant de longues heures sans avoir mal au poignet.

Sur le marché, la Balance est disponible en deux versions. L’une possède une lunette argentée et un bracelet en tissu. Et l’autre a un boîtier noir avec un bracelet en silicone de type sportif. Et c’est actuellement le modèle avec un boîtier noir que nous testons. C’est la plus remarquable des deux d’un point de vue esthétique.

Détails concernant son bracelet

Le bracelet a un aspect légèrement rustique, presque écossais. Il se ferme avec du velcro, mais il s’agit d’une version fine et fantaisiste. Il contraste joliment avec le cadran épuré de la montre avec son grand écran plat, sa couronne digitale et son bouton assignable.

Il est conçu de manière à ce que les deux parties de la sangle ne se séparent jamais. Il suffit de le glisser au poignet et de le resserrer. Le matériau extensible dans lequel il est fait y contribue, tout en le rendant confortable à porter, même lorsqu’il est bien serré.

Un écran lumineux et facile à manipuler

L’écran AMOLED de 1,5 pouce possède une résolution de 480 x 480 pixels, soit de 1 500 nits. Il est grand et lumineux. Comme sur la TicWatch Pro 5, vous pourrez profiter de cette montre connectée en plein jour. Lors de notre test de l’Amazfit Balance, nous avons apprécié l’absence de cadre surélevé autour de l’écran. Il est donc beaucoup plus facile de toucher les icônes placées près du bord de l’écran, et les gestes de balayage sont beaucoup plus naturels.

Les différentes fonctionnalités de l’Amazfit Balance

Pour suivre, cette tocante digitale a une multitude d’options de suivi d’entraînement. Et elle peut aussi vous être utile au quotidien.

Ses capteurs

Avec plus de 150 activités prises en charge, cette smartwatch est en mesure de suivre avec précision les séries et les répétitions de mouvements. Lors de notre test, comme on peut s’y attendre d’une montre Amazfit phare, la Balance est dotée de nombreux capteurs.

Elle possède un capteur biométrique optique PPG et un capteur d’impédance bioélectrique BIA. Elle est également équipée d’un GPS embarqué avec positionnement à double bande. Son gyroscope et son capteur géomagnétique sont assez précis. Et son capteur de pression atmosphérique et de température nous ont été d’une grande utilité lors de nos randonnées.

Les nouvelles applications incluses dedans

L’analyse de l’état de préparation est une nouvelle fonctionnalité ajoutée à l’Amazfit Balance. Elle utilise les données de suivi du sommeil et les données biométriques pour vous indiquer quand vous êtes prêt à repousser les limites de vos séances d’entraînement.

Et elle indique quand vous devriez envisager de vous reposer. Il est également possible d’effectuer une mesure de la composition du haut du corps en utilisant la montre seule. Tout comme il est possible de faire une analyse complète du corps lorsqu’elle est associée au tapis Amazfit Body Composition Analyzer Mat. Mais nous n’avons pas testé cela.

Par contre, l’introduction de Zepp Pay qui permet d’effectuer des paiements sans contact à l’aide de la montre est une option qui nous a fortement intéressées. Zepp s’est associé à Mastercard et Curve pour permettre cette fonctionnalité dans 33 pays, dont le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Espagne. Les États-Unis ne sont pas encore mentionnés.

Une application de sommeil très utile

L’Amazfit Balance est également pourvue d’une application de sommeil dénommée Zeep Aura que nous avons testé. C’est un service de sommeil et de relaxation qui emploie une IA afin de recadrer le sommeil du porteur de la montre.

En mode connecté, la smartwatch analyse des données biométriques prises en temps réel. Celles-ci servent alors à trouver quel rythme musical vous convient. Et votre Amazfit fait passer des morceaux adaptés à votre endormissement pendant vos nuits. Cette application est donc très pratique pour les personnes qui désirent retrouver un équilibre intérieur sain.

Des applications standards et spécifiques pertinentes

Ensuite, cette montre connectée compile avec diligence des statistiques complètes sur toutes les mesures corporelles vitales. Cela comprend la mesure du rythme cardiaque, du stress, du taux d’oxygène dans le sang et de la fréquence respiratoire en quelques clics.

Mais l’Amazfit Balance est également capable de servir d’oreillette Bluetooth polyvalente. En effet, il est possible de recevoir des appels et des notifications dessus. Ce dispositif peut aussi vous servir d’organisateur. En effet cette montre est programmable. Elle peut alors vous indiquer à quel moment vous avez tel ou tel rendez-vous.

Et c’est un très bon lecteur audio. Avec 2,2 Go de mémoire embarquée pour votre collection musicale vous avez de quoi écouter vos chansons préférées.

Autonomie

En termes d’endurance, cette smartwatch affiche des performances impressionnantes. Lors de notre test de l’Amazfit Balance, elle peut durer environ 14 jours sur une seule charge. Mais en utilisation intensive, il s’avère qu’elle est fonctionnelle pendant un délai de 7 jours. Et cela si vous activez l’affichage permanent.

Puis, nous l’avons également testé en mode GPS. Et, comme nous nous y attendions, elle n’a duré que 26 heures avant de devoir être rechargée. Toutefois, ce qui est étonnant, c’est qu’en utilisant la montre pour de petites actions et qu’elle est en mode économie d’énergie, vous pourrez atteindre 25 jours d’autonomie. Ce qui fait qu’elle est réellement polyvalente. L’autonomie de la batterie varie considérablement en fonction de l’utilisation que vous faites de votre montre.

Un système différent de celui des autres smartwatch

Sinon, il est à noter que la montre fonctionne sous Zepp OS 3.0. C’est le système d’exploitation de la marque. Il est dit qu’elle est capable de télécharger plus de 150 applications grâce à cela. Sauf que nous avons besoin de passer plus de temps avec pour juger correctement.

Mais à première vue, c’est une interface propre et agréable, qui ne diffère pas trop de Wear OS. Bien que la disposition des applications s’inspire fortement de l’Apple Watch, elle est facile à manier. Durant les quelques jours que nous avons passés avec l’Amazfit Balance pour ce test, l’OS s’est montré fluide et sans accroc. Et il existe de nombreuses options de personnalisation pour s’approprier la montre. Ce fut un excellent outil lors de nos réunions de travail, de nos sorties en week-end et à la salle de sport.

Verdict

L’Amazfit Balance a beaucoup d’atouts. Ce modèle de smartwatch est mince, léger et tout de même élégant. Il est doté de nombreuses fonctions de fitness et il est proposé à un prix très compétitif. A la fin de notre test, il s’avère qu’elle est à la hauteur de toutes ses promesses. Ce qui en fait l’une des meilleures smartwatches de 2023.

Conçue dans un élégant boîtier circulaire, son écran affiche une résolution nette et une bonne luminosité en plein jour. Alimentée par le système d’exploitation Zepp OS 3.0, cette smartwatch excelle dans le suivi de nombreuses constantes de santé. Et en exploitant cette mine de données, le Zepp AI Fitness Coach intervient et fournit des informations précieuses pour améliorer vos performances athlétiques.

L’un des seuls inconvénients de cette montre connectée est sans doute le fait qu’il faille s’abonner pour disposer d’options supplémentaires. Mais c’est optionnel. Si les atouts qu’elle présente telle qu’elle est à l’achat vous plaisent, il est utile d’en rajouter. Tout dépend donc de l’utilisateur.

Design sportif épuré, facile à porter

Nombreuses fonctions et bonne autonomie

Disponible uniquement en deux versions

Trop légère

