La Xiaomi Watch 2 comprenant Wear 0S vaut la moitié du prix d’une Pixel Watch 2

Xiaomi se prépare à lancer une nouvelle smartwatch Wear OS avec la prochaine « Xiaomi Watch 2″qui fait surface en Europe avec une puce de qualité et un prix abordable.

L’année dernière, la marque a lancé la Xiaomi Watch 2 Pro. C’est une montre connectée haut de gamme dotée d’une lunette tournante et du système d’exploitation Wear OS de Google. Mais aujourd’hui, il semble que l’entreprise poursuive son chemin. Ce modèle est très similaire au précédent, mais il est plus accessible pour tous les consommateurs.

Une apparition assez discrète en Europe

La Xiaomi Watch 2 dotée de Wear OS a apparemment commencé à apparaître sur des sites de vente au détail en Europe. C’est une source dénommée WinFuture qui a noté cette information. Le descriptif du produit révèle alors le design simpliste de ce modèle dépeint comme abordable. Et vous avez aussi ses spécifications.

Le plus grand changement, semble-t-il, est la suppression de la lunette tournante physique. Mais, à part cela, cette smartwatch est presque identique à son prédécesseur.

Les caractéristiques prépondérantes de la Xiaomi Watch 2 sous Wear OS

L’écran est un panneau AMOLED circulaire de 1,43 pouce. Sa résolution est de 466×466 pixels. Ce qui ne varie pas de ce que vous pouvez avoir sur la « Pro ». Les dimensions physiques de la montre sont de 47,6 x 45,9 x 11,8 mm. Ce qui indique également qu’elle ressemble à la version antérieure dont le prix est encore cher.

Par contre, si la Watch 2 Pro non pourvue Wear OS avait un boîtier en acier inoxydable, la Xiaomi Watch 2 est en aluminium. C’est une mesure de réduction des coûts qui a justement permis de diminuer le prix de ce produit. C’est pourquoi, il est considéré comme similaire à la Pixel Watch.

Toutefois, cette nouvelle smartwatch est toujours étanche à 5ATM. Et elle prend en charge les fonctions de suivi de la santé. Vous avez droit au suivi de la fréquence cardiaque, la mesure de l’oxygénation dans le sang et le suivi du sommeil, etc. Nous ne savons pas si les capteurs ont changé.

Les aspects techniques de cette smartwatch

Sinon, la nouvelle Xiaomi Watch 2 pourvue de Wear OS utilise un processeur Snapdragon W5+ Gen 1 et elle offre une autonomie de 65 heures. La recharge semble être gérée par des broches de contact.

Le design lui-même est assez similaire à celui des Galaxy Watch 4, 5 et 6 de Samsung. Avec deux boutons sur le côté droit de la montre et des ergots pour connecter les bracelets, c’est une belle montre.

Et le bracelet fourni est doté d’une fermeture rapide. Existante en noir et argent, cette smartwatch est donc dotée de plusieurs atouts qui la rendent intéressante. Mais les prix varient d’un détaillant à l’autre. Ils se situent entre 199 et 219 euros. C’est environ la moitié du prix de la Pixel Watch 2, qui coûte environ 399 euros en Europe.

La version de Wear OS installée dans cette montre connectée

Les spécifications vues jusqu’à présent ne révèlent rien en ce qui concerne la version de Wear OS installée dans cette nouvelle Xiaomi Watch 2. Mais il faut se rappeler que le modèle Pro était livré avec Wear OS 3.5. Et la mention de Google Maps dans le listing qui a fuité suggère qu’il en sera de même pour celle-ci. Néanmoins, on n’est jamais à l’abri d’une surprise.