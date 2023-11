Xiaomi tease une montre pas chère avec un super écran AMOLED !

L’événement de lancement de Xiaomi, qui aura lieu le 29 novembre, sera marqué par la présentation de la série Redmi K70. Mais l’entreprise présentera également une série d’autres produits parmi lesquels il y a la future Redmi Watch 4. C’est une montre connectée Xiaomi avec un écran AMOLED très spécifique.

Ce ne seront pas uniquement les ordinateurs portables Redmi Book, l’électroménager ou les petits accessoires tels que les écouteurs qui seront sous les feux des projecteurs. Avant le lancement officiel, Xiaomi a commencé à dévoiler certaines des principales caractéristiques de la Redmi Watch 4. Mais voici ce qu’il en est.

Une superbe montre Xiaomi dont l’écran AMOLED est protégé par un superbe cadre

L’un des aspects les plus remarquables de la Redmi Watch 4 est son cadre en alliage d’aluminium. Il s’agit de la première montre connectée de la marque Xiaomi Redmi à être dotée d’un boîtier métallique. Puis, l’ensemble est complété par une couronne rotative en acier inoxydable. Et selon Redmi, celle-ci présente un design « taillé en diamant » pour permettre aux utilisateurs d’être plus à l’aise lors de son emploi.

De même, la smartwatch sera dotée d’un écran AMOLED de 1,97 pouce avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ce qui permettra une navigation fluide à travers les différents widgets de la smartwatch. De plus, comme l’écran sera capable d’atteindre une luminosité de 600 nits, cela le rend tout à fait adapté à une utilisation en extérieur.

Le porteur de cette Redmi Watch pourra aisément voir les données qu’elle affiche en journée. L’écran utilise également la technologie LTPS. Celle-ci contribue à réduire la consommation d’énergie de l’appareil quand il fonctionne. Ce qui garantit une plus longue durée de vie à la smartwatch.

Nouveaux modes de personnalisation de la Redmi Watch 4

Comme il est important que l’extérieur, tout comme l’intérieur d’une montre connectée soit beau, Xiaomi annonce qu’il sera possible d’avoir accès à plus de 200 watch faces sur l’écran AMOLED de la Watch 4.

De cette manière, Redmi permet aux utilisateurs de personnaliser l’apparence de leur smartwatch. La société a également confirmé que la montre sera livrée avec quatre types de bracelets : métal, cuir, tissu et TPU.

Toutes les personnes qui détiendraient ce modèle pourront le customiser en fonction de leur style personnel. Certains de ces cadrans peuvent être vus en action dans le teaser, et ils ont l’air plutôt réussis.

Des ajouts grandement attendus

Les autres spécifications de la smartwatch ne sont pas encore connues. Toutefois, il est envisageable que la Watch 4 hérite de nouvelles caractéristiques se rapportant à sa durabilité. Un nouveau cadre sous-entend qu’elle sera par exemple plus étanche. Sa résistance à l’eau pourrait alors être de 5 ATM et un support GPS pour la navigation pourrait être intégré dedans.

Pour suivre, il serait également possible que les fonctions de suivi de la santé qu’elle détient soient améliorées. Vous aurez alors droit à une meilleure surveillance de la fréquence cardiaque 24/7 et une meilleure évaluation de la SpO2. Sinon, d’autres détails concernant la Redmi Watch 4 devraient apparaître à l’approche du lancement officiel.