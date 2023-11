Vivo surprend avec une Watch 3 au prix anorexique et une batterie géante

Vivo a présenté récemment la Watch 3. C’est une montre connectée abordable disponible en plusieurs finitions. Et elle affole actuellement les fans de la marque sur le Net. Vu ses performances et son style, elle ne passe vraiment pas inaperçue !

La Vivo Watch 3 met également un nouveau système d’exploitation en avant. Il s’agit de BlueOS. Il prend en charge les applications tierces et permet à la smartwatch d’atteindre jusqu’à 16 jours d’autonomie en ne fonctionnant que sur une seule charge. Incroyable n’est-ce pas ?

Présentation de la Vivo Watch 3

D’abord présentée et commercialisée sur le marché chinois, la Vivo Watch 3 est désormais connue outre-Atlantique. Mais, Vivo n’a pas confirmé son intention de commercialiser la Watch 3 dans le monde entier.

La présentation actuelle de cette montre connectée permet donc aux consommateurs, intéressés par ce modèle de voir à quoi s’attendre. Des images marketing montrent à quoi elle ressemble. Fonctionnant avec une eSIM, on peut dire que la Vivo Watch 3 ressemble à la Pixel Watch 2 de Google. De forme ronde, elle possède un design à la fois sobre et élégant. Et sur le côté, il y a une petite couronne rotative positionnée de manière un peu décalée. Mais son écran attire particulièrement l’attention.

Un superbe grand écran

En effet, comparé à celui de la nouvelle Pixel Watch 2, il est gigantesque. Logé dans un boîtier de 46,1 x 46,1 mm, on pourrait dire qu’il est capable de couvrir la surface d’un poignet de petite taille. Et plus précisément, il dispose de la technologie AMOLED. Sur la Vivo Watch 3, il est d’une dimension de 1,43 pouce.

Sa résolution est de 466 x 466 pixels. Ce qui veut dire qu’il est assez lumineux en plein jour comme en soirée. Pour suivre, il prend en charge la fonctionnalité AOD (always-on). Vous pourrez donc toujours le consulter à tout moment et voir l’heure sans avoir à le toucher pour l’allumer.

Une montre connectée pourvue d’un nouveau système d’exploitation

En outre, Vivo a préinstallé BlueOS sur la Watch 3. C’est un nouveau système d’exploitation pour smartwatch qui intègre plus de 100 modes sportifs. Et en matière de personnalisation, il permet d’accéder à une grande panoplie de cadrans de montre, conçus par Vivo. Les utilisateurs pourront ainsi customiser le visage de leur appareil à leur guise.

De plus, BlueOS permet d’installer plus facilement des applications tierces pour l’utilisation de la puce NFC, du capteur SpO2 et du module GPS de la montre connectée. Si Google possède le Play Store et qu’Apple a l’App Store. BlueOS dispose également d’un magasin d’applications intégré. Vivo n’a pas encore fourni de détails complets sur celui-ci. Mais, c’est une surprise qu’il est bon de découvrir en essayant ce modèle.

Une batterie longue durée en perspective

Enfin, l’une des caractéristiques les plus intéressantes sur le Vivo Watch 3, c’est son autonomie. Elle est estimée à 16 jours en mode économie d’énergie. Bien que cette estimation officielle tombe à 3 jours lorsque la carte eSIM est toujours activée, il faut réellement tester la smartwatch afin d’en avoir le cœur net.