Coup de boule ! Voici comment utiliser Safari sur l’Apple Watch !

Il se peut que vous receviez une notification sur votre Apple Watch qui peut vous amener à découvrir accidentellement son navigateur Safari caché.

La navigation sur l'Apple Watch n'est peut-être pas aussi pratique, principalement en raison de son écran plus petit, mais elle peut certainement s'avérer utile lorsqu'on est dans l'embarras. Donc voici comment profiter de ce navigateur sur votre montre connectée.

Le navigateur Safari caché sur votre Apple Watch

Officiellement, il n'existe pas d'application Safari pour l'Apple Watch. Sauf qu'il est en fait enfoui dans le logiciel Watch OS. Il est donc possible de charger différents sites pour voir comment ils s'affichent et fonctionnent sur l'écran de cette montre connectée. Et ça marche.

Pour l'essentiel, il fonctionne dans une capacité réduite par rapport à ce à quoi nous sommes tous habitués sur nos téléphones. Il est par exemple très compliqué de l'utiliser pour remplir un formulaire en ligne ou faire des achats, car l'écran de leur smartwatch est trop petit pour cela.

Par contre, il peut être utilisé strictement pour naviguer sur des sites, sans plus. Cela est aussi dû au fait qu'il a du mal à exécuter certains scripts web. Ce qui fait que certains éléments de la page ne se chargent pas correctement.

Processus d'accès à Safari via votre montre connectée Apple

Pour pouvoir employer Safari en vous servant de votre Apple Watch, il faut suivre quelques étapes.

Commencez d'abord par ouvrir l'application Messages, en appuyant sur le bouton Composer. Puis choisissez-vous comme contact. Tapez ensuite l'URL à l'aide du clavier à l'écran ou de la dictée vocale de Siri. Et une fois que cela est fait, appuyez sur le bouton géant d'envoi.

Une fois que vous vous êtes envoyé l'URL, vous recevrez une notification vous permettant d'accéder instantanément au message. Si ce n'est pas le cas, ouvrez simplement l'application Messages et appuyez sur la fenêtre de prévisualisation de l'URL que vous avez envoyée.

A partir de là, une nouvelle page devrait s'afficher en haut de l'application Messages. Dans certains cas, le navigateur affiche par défaut la vue Lecteur. Mais vous pouvez passer à la vue Web en cliquant sur la barre URL en haut de l'écran.

Autre option de fonctionnement de cette plateforme

Ce navigateur Safari caché peut s'avérer utile en cas de situation critique. Il est plus simple de naviguer rapidement sur une page web en l'employant.

En y accédant, la barre d'URL qui se charge en haut ne peut pas être utilisée pour taper des URL. Toutefois, des boutons permettent d'arrêter et de recharger la page, ainsi que de revenir à la page précédente. Sinon, sur certaines pages, vous pourrez effectuer un zoom en double-tapant n'importe où sur l'écran. Dans le cas contraire, les passages de texte occupent automatiquement toute la largeur de l'écran.

Il faut également savoir qu'il est possible d'accéder au navigateur Safari sur votre Apple par le biais de liens dans l'application Courrier. Lorsque vous cliquez sur ces liens, une nouvelle page se superpose à l'application Mail avec le lien correspondant.

Les montres connectées avancées conçues par la marque à la pomme croquée ne sont pas destinées à remplacer nos smartphones. Ce sont des extensions qui nous permettent d'accéder à certaines des fonctions les plus couramment utilisées sur nos téléphones.