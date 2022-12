Mieux utiliser Apple Watch grâce aux notifications

Vous tenir au courant des notifications, c’est l’un des principaux avantages de l’Apple Watch. Synchronisées avec votre iPhone, les notifications affichées sur votre montre connectée sont les mêmes que celles qui s’affichent sur votre smartphone. Mais il y a une petite astuce sur comment mieux utiliser son Apple Watch.

Dernièrement, on peut seulement afficher les notifications sur son Apple Watch et non sur les deux appareils. Toutes les notifications tombent alors sur la montre et sont indiquées grâce au petit point rouge qui se situe en haut du cadran. Par contre, on peut désactiver la réception de notification en activant la fonction « Ne pas déranger ».

Utiliser Apple Watch est plus pratique grâce à ses fonctionnalités

La réception de notifications est l’une des fonctions principales les plus avantageuses de cet appareil. Utiliser Apple Watch est plus pratique dans certains cas. Il permet de recevoir des notifications en cas de réception de messages, de courriers électronique, ou de rappel de rendez-vous. Mais il est également possible de ne recevoir que les notifications des messages et des évènements importants.

On parle ici d’une fonctionnalité qui se focalise davantage sur l’iOS 16 et le watchOS 9. Mais les étapes à suivre sont plus ou moins similaire à la configuration des anciennes versions.

Comment configurer les notifications Apple Watch depuis votre iPhone ?

Comme il s’agit d’une montre connectée, vous pouvez facilement utiliser et configurer votre Apple Watch depuis votre iPhone. Cela permet en effet de gérer les notifications pour ne recevoir que celles qui vous sont importantes.

Pour commencer, vous devez lancer l’application Apple Watch depuis votre smartphone. Puis, il vous faudra appuyer sur « Ma montre » et « Notifications ». Une liste d’applications va apparaître et vous n’avez qu’à choisir celles sur lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications.

Si vous voulez recevoir les mêmes notifications sur votre iPhone et sur votre Apple Watch, il suffit d’activer la fonction « Mirror my iPhone ». Pour finir, sachez qu’il est tout à fait possible de personnaliser les notifications qui tombent sur votre montre Apple Watch.

Comment configurer les notifications depuis Apple watch ?

Vous pouvez utiliser, configurer et gérer les notifications depuis votre Apple Watch. Et les choix qui vous sont proposés sont nombreux. Alors comment contrôler les notifications directement depuis votre Apple Watch ?

Afin d’accéder à vos messages, vous devez tirer sur le cadran de votre montre connectée. Faites glisser vers la gauche pour accéder au bouton « Plus » ou les 3 petits points. Vous accédez ensuite aux paramètres de notifications et vous pouvez par exemple appuyer sur « Mute for an hour » ou sur « Turn off » pour désactiver les notifications sur votre Apple Watch.

Quelques astuces pour désactiver l’indicateur de notifications

Grâce au point rouge de votre Apple Watch, vous pouvez accéder aux nouvelles notifications. Ce bouton est contrôlable et vous avez le choix entre le rendre visible ou non. La désactivation se fait depuis le paramètre de votre montre et dans « Notifications ». Ensuite, vous n’avez qu’à appuyer sur l’interrupteur « Notifications indicator » pour l’activer ou le désactiver.

D’autres astuces sur l’Apple Watch à découvrir dans notre guide.