Une montre connectée pas chère qui mesure la pression artérielle ? Ce modèle le promet

La Fossibot W101 est une nouvelle montre connectée qui impressionne, car elle n’est pas chère alors qu’elle est capable de mesurer la pression artérielle. Ces solides caractéristiques en font donc un produit très intéressant sur le marché des smartwatch.

Équipée d’un écran basé sur la technologie AMOLED, elle regorge de fonctions pratiques. Et le fabricant est assez généreux en ce qui concerne les capteurs. Voici ce qu’il en est.

Une montre connectée pas chère dotée de la mesure de la pression artérielle

Connu des lecteurs pour ses smartphones, Fossibot présente aujourd’hui une smartwatch assez étonnante. Il s’agit de la W101. C’est une montre connectée qui sort de l’ordinaire, car son prix est abordable, alors que ses caractéristiques sont solides. Habituellement, les appareils présentant des atouts de ce type sont vendus à des prix assez élevés. Or, ce produit est désormais disponible au prix d’un peu moins de 70 dollars (environ 65 euros) pour les acheteurs se trouvant aux États-Unis.

Cette nouvelle smartwatch 2024 peut suivre les activités sportives et révéler l’état de santé de son porteur en temps réel. Dotée d’un écran AMOLED faisant 1,43 pouce et possédant une résolution de 466 x 466 pixels, elle affiche bien les données. Mais ses fonctionnalités ne s’arrêtent pas là.

Les différentes fonctions santé de la Fossibot W101

Pourvue d’un moniteur de fréquence cardiaque et d’un moniteur d’oxygène sanguin SpO2, la Fossibot W101 est parfaitement en mesure de vous permettre de gérer votre corps. Ces fonctionnalités liées à la santé sont les principaux attraits de cette montre connectée pas chère mesurant bien la pression artérielle.

Même s’il est très peu probable que la mesure de la pression artérielle soit précise à 100%, c’est tout de même une innovation. En effet, il est très appréciable pour les consommateurs de pouvoir avoir accès à ce genre de technologie à petit prix.

De plus, cette smartwatch est capable d’effectuer des rappels de sédentarité, des rappels d’appels et de messages, Bluetooth 5.3, et bien d’autres encore. Sa batterie a une capacité de 410 mAh. Ce qui permet une utilisation normale de 7 à 15 jours et une autonomie de 25 jours en veille.

Une smartwatch solide

Pour suivre, la Fossibot W101 est une montre connectée pas chère et mesurant la pression artérielle étanche. Elle a été conçue selon la norme IP68. Vous pouvez la porter lorsque vous vous laver les mains, les jours de pluie ou même lorsque vous nagez. Elle fonctionnera toujours. Le corps de la smartwatch est en alliage de zinc, tandis que le bracelet est disponible en silicone.

Cette montre est donc assez solide pour supporter presque tous les usages au quotidien. Puis, elle est confortable à porter toute la journée au poignet. Elle vous aidera même la nuit à contrôler votre sommeil. Elle est pourvue d’un moniteur de sommeil complet. Disposant également d’un podomètre, cet appareil permet de contrôler et d’estimer les calories brûlées tout au long de la journée.

Puis, un microphone et des haut-parleurs sont installés dessus. Ce qui signifie que la W101 peut être utilisée comme dispositif mains libres Bluetooth si vous avez apparié votre smartphone.