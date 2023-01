Avec cette montre connectée, la NASA est à vos poignets

Une montre connectée par la NASA, c’est le nouveau défi que Citizen vient de réussir et la marque l’a dévoilée fièrement lors du CES qui s’est tenu ce mois de janvier 2023.

Axées sur la santé et le bien-être, les montres connectées ne cessent de révolutionner ces domaines. Dernièrement, c’est Citizen qui met en avant son nouveau produit phare, composé de deux modèles.

Il s’agit de la CZ Smart Sport et de la CZ Smart Casual. Ces deux nouvelles smartwatchs se dotent d’une nouvelle application vous permettant de mieux comprendre le fonctionnement de votre corps. Pour ce faire, Citizen collabore avec la NASA et utilise l’IA créée par IBM Watson Studio.

Non seulement ces montres sont capables de mesurer votre performance du jour, mais elles peuvent également prédire celle à venir.

Le fonctionnement de la montre connectée NASA

Comme susmentionnée, Citizen collabore avec la NASA et utilise l’IA développée par IBM Watson Studio. L’application née de ce partenariat se nomme YouQ. Cette dernière obtient les informations en surveillant votre sommeil en plus d’une gamme de tests personnalisés.

Pour maximiser votre niveau d’alerte et minimiser votre fatigue, YouQ mesurera chaque jour vos soucis de performance et vous recommandera des actions à réaliser. Plus vous l’utilisez, plus l’application sera précise et elle pourra vous indiquer les meilleures activités pour maintenir la forme.

Les deux variantes des montres connectées NASA

Citizen propose sa nouvelle montre connectée NASA en deux variantes. Comme mentionné plus haut, il s’agit de la CZ Smart Sport et la CZ Smart Casual. Leurs nominations distinguent des styles et des finitions basiques différents pour chaque variante.

Leurs spécificités

Chaque modèle dispose d’un écran AMOLED et est alimenté par la puce de Qualcomm : la Snapdragon Wear 4100 +. S’ajoutent à cela, 1GB de RAM et 8GB de stockage interne. Tout comme les montres connectées actuelles, elles se dotent d’un microphone et d’un haut-parleur, du NFC, d’une charge rapide et d’un capteur SpO2.

Côté autonomie, vous pourrez profiter de la montre connectée NASA durant une journée entière et la charge rapide se fait en à peine 40 minutes.

Les différences

Ce qui distingue ces deux variantes, c’est tout d’abord la largeur de leurs écrans. La CZ Smart Casual a un écran de 41 mm et la CZ Smart Sport, un écran de 44 mm. Côté couleur, la version Casual est disponible en or, en argent, avec des bracelets soit en métal, en maille d’or rose, en cuir ou encore en silicone.

La version Sport quant à elle peut être configurée en noir, en argent, en un combiné noir/argent, bleu/argent ou encore noir/or. Autour de son écran, la bande peut également être personnalisée en fonction des couleurs disponibles.

Le bracelet quant à lui sera soit en cuir perforé noir et argenté, soit en silicone.

La disponibilité et les prix

Pour le moment, ces deux montres connectées NASA ne sont disponibles que pour le marché américain. Toutes deux en précommande, la CZ Smart Casual coûte 350 $, soit 330 € HT et la version sport, 375 $, soit 353 € HT.