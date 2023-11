Top des destinations pour voyager à vélo en France

La patrie de Descartes offre une multitude d’itinéraires magnifiques pour les amateurs de cyclotourisme. Voyager à vélo en France est une expérience inoubliable pour tous les amoureux de la nature et de l’aventure.

Que vous préfériez les panoramas alpins, les vignobles de Bordeaux, la côte atlantique, les montagnes de l’Isère ou les vignobles alsaciens, il y a un parcours pour chaque passionné de bicyclette. Dans cet article, nous allons vous présenter cinq autres itinéraires exceptionnels pour voyager à vélo en France.

Voyager à vélo en France du Mont-Blanc à Annecy : 145 km de panoramas alpins en 5 jours

Ce périple de 145 km vous emmène du majestueux Mont-Blanc à la pittoresque Annecy. Vous serez émerveillé par les panoramas alpins, les lacs cristallins et les sommets enneigés. Le voyage commence à Chamonix, au pied du Mont-Blanc, et vous traverserez des villages de montagne authentiques. Vous pédalerez le long du lac d’Annecy, réputé pour sa beauté. Vous explorerez également les ruelles médiévales de la vieille ville d’Annecy, surnommée la « Venise des Alpes ». Si vous comptez voyager en bicyclette en France, vous pouvez opter pour un vélo électrique pour s’engager dans une démarche encore plus éco-responsable.

Voyager à vélo en France de Bordeaux à Toulouse : 260 km en 7 jours à travers les vignobles

Ce voyage de 260 km entre Bordeaux et Toulouse est un régal pour les amateurs de vin et d’histoire. Vous traverserez les vignobles vallonnés de Bordeaux, dégusterez des vins prestigieux, et visiterez des châteaux renommés. De même, vous découvrirez des trésors historiques le long du Canal de Garonne, pédalant à l’ombre des platanes centenaires. Cette route vous mènera également à travers des villages charmants et des paysages bucoliques.

Voyager à vélo en France de Nantes à La Rochelle : 220 km en 6 jours le long de la côte atlantique

Ce périple de 220 km vous permettra de découvrir la beauté de la côte atlantique française. Partant de Nantes, vous longerez l’estuaire de la Loire et passerez par des marais salants pittoresques. Vous atteindrez la charmante ville de La Rochelle en passant par des plages de sable doré et des ports de pêche pittoresques. Par ailleurs, vous pourrez explorer les ruelles pavées de La Rochelle et admirer son célèbre Vieux Port. Planifiez dès maintenant vos programmes pour voyager à vélo en France sans tracas ni mauvaise surprise.

Voyager à vélo en France de Lyon à Grenoble : 140 km en 4 jours à travers les montagnes

Si vous êtes amateur de montagnes, cet itinéraire de 140 km entre Lyon et Grenoble est fait pour vous. Vous traverserez les chaînes de montagnes du Vercors et du Massif de la Chartreuse. Les vues panoramiques, les cols escarpés et les paysages alpins à couper le souffle vous laisseront des souvenirs impérissables. Vous passerez par des villages de montagne pittoresques et découvrirez la richesse historique de la région.

Découvrir l’itinéraire de Strasbourg à Colmar : 100 km en 3 jours à travers les vignobles alsaciens

Pour une expérience cycliste douce et pittoresque, cet itinéraire de 100 km entre Strasbourg et Colmar est idéal. Vous pédalerez à travers les vignobles alsaciens, en admirant les maisons à colombages et les villages traditionnels. Dans ce projet, vous pourrez déguster des vins locaux et savourer la cuisine alsacienne. La route vous mènera à Colmar, une ville connue pour son charme et son ambiance médiévale.

Explorer la vallée du Rhône de Lyon à Avignon : un itinéraire de 220 km en 6 jours

Ce parcours de 220 km vous permettra de découvrir la vallée du Rhône, une région célèbre pour son vin, son histoire, et sa beauté naturelle. Vous pédalerez le long de vignobles renommés, visiterez des caves viticoles pour déguster d’excellents crus, et explorerez des villages médiévaux pittoresques. Vous atteindrez Avignon, la « Cité des Papes », avec son palais majestueux et son célèbre pont. Le Rhône vous accompagnera tout au long de cette belle aventure.

Voyager à vélo en France de Marseille à Nice : 150 km de côte méditerranéenne en 4 jours

Ce voyage de 150 km le long de la côte méditerranéenne de Marseille à Nice offre une aventure cycliste exceptionnelle. Vous longerez la mer turquoise, passerez par des criques isolées, et découvrirez des plages de sable fin. En chemin, vous visiterez des villages de pêcheurs pittoresques, dégusterez des plats méditerranéens délicieux, et vous imprégnerez de l’ambiance provençale. La Côte d’Azur vous accueillera avec ses paysages spectaculaires, ses jardins luxuriants, et son riche patrimoine culturel.

Voyager à vélo en France de Paris à Versailles : 30 km en 1 jour de culture et d’histoire

Pour une excursion à vélo plus courte, mais tout aussi enrichissante, partez de Paris à destination de Versailles, distant de 30 km. Vous explorerez la capitale française à vélo, découvrirez ses célèbres monuments, et admirerez l’architecture majestueuse. Une fois à Versailles, vous visiterez le somptueux château de Versailles, avec ses jardins à la française. Cette excursion d’une journée est parfaite pour les amateurs d’histoire et de culture.