Top des bracelets Apple Watch pour faire du sport

Tout comme un étui peut protéger le corps de votre Apple Watch, le bon bracelet peut la rendre confortable à porter pendant vos séances de sport. Il est ainsi plus simple de faire face aux périodes de transpiration et de mouvements intenses.

Quel que soit le modèle de montre connectée que vous choisissez, ils sont tous livrés avec un bracelet. C’est pourquoi, nous vous présentons une sélection de produits intéressants.

Le Bracelet Apple Sport

Parmi les modèles de bracelets d’Apple Watch que vous retrouverez le plus souvent sur le marché, l’Apple Sport Band est très facile à choper. Fabriqué à partir d’un matériau en fluoroélastomère (caoutchouc) haute performance, il est léger, lisse et c’est un bon choix si vous craignez d’irriter votre poignet lors d’une séance d’entraînement prolongée. L’astucieux système de fermeture à pinces d’Apple garantit un ajustement parfait. Il ne s’ouvrira pas accidentellement lors de mouvements rapides.

L’Apple Sport Loop

Ensuite, si vous avez le poignet plutôt large, l’Apple Sport Loop est un bracelet disponible pour les boîtiers de 41 mm et 45 mm. Il est simple et léger, fabriqué à partir d’un élégant nylon tissé. Il est à la fois extrêmement robuste et permet à la sueur de passer à travers le tissage double couche. S’il est utilisé avec une Apple Watch Series 9 ou Ultra 2, il rend l’ensemble de votre achat neutre en carbone, selon Apple.

Le Makcpoimer Alpine Loop

Puis, s’inspirant clairement du bracelet Alpine d’Apple, le Makcpoimer est une version fabriquée à partir d’un nylon tissé robuste similaire. Mais il est doté de son propre système de fermeture magnétique. Ce système est sans doute moins compliqué que le crochet G d’Apple. Mais il n’est pas infaillible si vous envisagez d’escalader un mur avec. C’est pourquoi il est proposé en option sur l’Apple Watch Ultra 2.

L’Action Band de Twelve South

Pour suivre, si vous transpirez beaucoup lors de vos séances de sport, le bracelet pour Apple Watch qui vous convient, c’est l’Action Band de Twelve South. Il se décline proprement en options de 40 à 45 mm. Il s’adapte à toute une gamme de tailles de lunettes d’Apple Watch. Tandis qu’un pare-chocs renforcé abrite la smartwatch elle-même. L’utilisateur a toujours un accès total à la couronne numérique. Il n’entrave pas les capteurs de fréquence cardiaque utilisés à l’arrière.

Fabriqué à partir d’un mélange de tissu éponge et de lycra, il s’étire facilement pour s’adapter à la plupart des poignets. C’est un excellent moyen d’éponger la sueur.

Le Bracelet Thwalk Sport Ocean

Pour les nageurs, le Thwalk Sport Ocean ressemble étrangement au bracelet Ocean Band d’Apple. Mais il est en silicone et il est doté de boucles en acier inoxydable. Son mécanisme d’épinglage et d’encliquetage garantit qu’il reste fermement au poignet. Il n’a pas la boucle en titane de l’option d’Apple, mais il devrait tout de même tenir dans l’eau.

Le Bracelet réglable Ultimal

Pour les amateurs de sports extrêmes, le meilleur bracelet pour Apple Watch, c’est l’Utimal. Il est robuste, ajustable et offre une protection à toute épreuve. Votre montre connectée aura l’apparence d’une Casio G-Shock. Mais elle ne craindra rien. Il s’adapte aux montres de 44 à 49 mm et comprend des bords surélevés autour de l’écran pour éviter les rayures.

Le Bracelet Apple Nike Sport

Pour se démarquer, vous pouvez aussi opter pour le bracelet créé en collaboration par Nike et Apple. Il utilise le même matériau que l’Apple Sport Loop, mais ses découpes sont grandes et circulaires pour le rendre encore plus respirant. Il s’adapte aux mêmes montres et utilise une fermeture à goupille pour un ajustement sûr. C’est un bracelet élégant et performant.

Le Bracelet de yoga Dot Outfitters

Enfin le meilleur bracelet pour les yogis, c’est le Dot Outfitters. Bien qu’il soit proposé pour les montres Fitbit et Samsung, il existe une version compatible avec l’Apple Watch. Conçu dans un souci de confort maximal, ce bracelet est fabriqué dans un tissu extensible qui évacue rapidement l’humidité. Et il permet à votre peau de bien respirer, que vous fassiez du Bikram ou non.