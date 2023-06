Test de la Suunto Vertical : LA montre connectée pour les activités outdoor ?

Les leaders dans le domaine des smartwatch outdoor sont les marques Garmin, Coros et la marque finlandaise Suunto. Mais cette dernière, a souvent été à la traîne dans des domaines cruciaux. Toutefois, ce n’est actuellement plus le cas. Nous avons effectué un test de la Suunto Vertical, et cette montre connectée réserve bien des surprises.

Il s’agit de la dernière nouveauté de la marque Suunto. C’est un accessoire outdoor de pointe dont les options rivalisent avec les montres connectées des plus grandes marques. Elle est dotée d’une bonne vitesse de localisation, d’un GPS fonctionnel, et de bien d’autres aspects.

Présentation de la Suunto Vertical

Caractéristiques techniques Dimensions : 49 x 49 x 13,6 mm / 1,93 x 1,93 x 0,54 «

Poids : 74 g

Lunette : Titane Grade 5

Verre : Cristal de saphir

Boîtier : Polyamide renforcé de fibre de verre

Bracelet: Silicone

De prime abord, la Suunto Vertical semble être une montre connectée tout à fait normale. Son design rond et les boutons qui se trouvent sur le côté de la lunette lui donnent une allure sportive. Son bracelet en silicone procure un certain confort. Et il est agréable de savoir qu’il est interchangeable si vous désirez porter une autre couleur au poignet.

La Vertical se décline en deux versions. Il y a la Titanium Solar et la Stainless Steel. Chacune de ces versions possède 4 couleurs de bracelets. Comme son nom le laisse deviner, la Titanium Solar est dotée d’une lunette en titane et d’un système de recharge solaire. Et la Stainless Steel a une lunette en acier inoxydable.

La Suunto Vertical est aussi pourvu d’une cartographie hors ligne, dont nous nous sommes servis lors du test. C’est l’un des points clé que la marque a mis en avant car elle est gratuite. Il suffit de télécharger les plans dont vous avez besoin dans l’espace de stockage de la montre connectée. Et vous pouvez consulter ces cartes en cas de besoin. Cela nous a bien dépannés lors de notre dernière sortie en montagne.

Une bonne autonomie de la batterie

Statistiquement parlant, la version Titanium Solar est incroyable. Comparée à une montre connectée Coros VERTIX 2 qui offre 140 heures de suivi multi-satellite en continu, soit un mois d’utilisation régulière du GPS. La smartwatch n’est pas perdante.

Lors de notre test de la Suunto Vertical, nous avons pu faire deux semaines de promenades. Nous avons également fait un peu de courses et de randonnées à vélo suivies par GPS. Mais la montre connectée était encore à 73 % après toutes ces activités. C’est impressionnant. La version solaire fournit environ 30 % d’énergie supplémentaire par temps ensoleillé apparemment.

La durée de vie de la batterie en elle-même est déjà excellente, mais les chiffres du modèle solaire sont vraiment fous. En mode utilisation quotidienne sans suivi de la fréquence cardiaque, elle dure 60 jours. Et si vous activez cette fonction, elle dure 30 jours. Puis, en faisant fonctionner le Mode entraînement (Tour), elle dure environ 20 jours. Et en Mode entraînement (Performance) elle dure 2 jours et demi (ou 85 heures avec la collecte d’énergie solaire).

Un bon GPS

Si la Suunto 9 Peak Pro a toujours été assez précise en matière de positionnement et de suivi des constantes de son porteur. La Suunto Vertical est innovante, car elle utilise un système GNSS à double bande. Ce qui améliore nettement la vitesse et la précision des données recueillies.

Lors de notre test, nous avons directement activé cette option en sortant de notre domicile et notre Suunto Vertical nous a directement repérés. C’est l’une des rares tocantes digitales capables de bien définir de quel côté de la route son porteur se trouve. Les modèles précédents, y compris le 9 Peak Pro, devaient parfois prendre plus de 2 minutes avant d’afficher des informations de localisation. Il fallait encore attendre que les satellites environnant repèrent la montre connectée.

Et la Suunto Vertical, est dotée d’un bon traceur. Il est possible de faire de longs trajets en la portant au poignet, elle est en mesure de retracer votre parcours. Vous pouvez revenir sur vos pas grâce à elle. De cette manière, vous ne vous perdrez pas.

Une Interface simple à comprendre

Suunto a également apporté des modifications pratiques au niveau de l’interface que l’on note sur la Vertical. Elle est tout aussi facile à manipuler qu’une Apple Watch. La marque finlandaise s’est en effet attelée à simplifier son utilisation. En plus de l’écran tactile, la montre connectée est dotée de trois boutons physiques. Le haut c’est le haut, le bas c’est le bas, le milieu c’est la sélection.

En appuyant par exemple sur le bouton se trouvant en bas sur le côté droit, vous accèderez à différentes fonctions et outils. Il s’agit notamment des cartes, de l’option boussole, du journal, des commandes médias, du chronomètre, des alarmes, de la lampe de poche et d’autres paramètres.

Puis, l’interface de l’écran tactile est également satisfaisante. Lors de notre test de la Suunto Vertical, nous avons apprécié de pouvoir naviguer d’un widget à un autre d’un simple glissement de doigt vers la droite. Sinon, cette opération ne peut se faire que par un appui long sur le bouton du milieu, bien que ce soit légèrement plus lent.

L’application Suunto

Pour suivre, la Vertical est aussi pourvue de l’application phare de la marque. Il s’agit de l’application “Suunto”. Elle permet de planifier, analyser et partager vos activités sportives. Et de nombreuses autres applications gravitent autour de celle-ci. Les férus de sports peuvent par exemple utiliser OS Maps ou Strava. Et les amateurs de musique pourront se connecter sur Spotify via leur smartwatch.

L’application est très agréable à utiliser. Surtout si vous aimez importer ou exporter des fichiers vers l’espace de stockage et depuis d’autres plateformes. Elle offre également de superbes aperçus de vos itinéraires.

Des applications de récupération au top

Ensuite, la Suunto Vertical est également munie d’applications de récupération de premier ordre. Les personnes devant souvent suivre leurs constantes peuvent se fier à cette montre connectée. Elle relève très bien combien de calories vous avez dépensées durant une période donnée. Cela permet d’établir des objectifs de perte de poids plus facilement. Et cette smartwatch est capable de mesurer votre fréquence cardiaque au cours de vos activités quotidiennes.

Par ailleurs, comme nous avions voulu connaître nos habitudes de sommeil. Notre test de la Suunto Vertical nous a permis de comprendre beaucoup de choses. La smartwatch est aussi capable decompter pendant combien d’heures nous avions dormi. Comme les Fitbit, elle décompose les temps de repos en phases. Par conséquent nous avions pu voir à quel moment de la nuit nous sommes entrés en état de sommeil profond, paradoxal ou léger. Puis, au matin, elle relève automatiquement quelles sont les heures de lever du porteur.

Une montre connectée de qualité

La Suunto Vertical est fabriquée dans l’usine se trouvant dans la ville de Vantaa en Finlande comme les autres produits de la marque. Et les normes suivis lors de sa fabrication sont nombreuses. C’est en effet une montre connectée de qualité militaire certifiée (MIL-STD-810H).

Et sa résistance à l’eau est grande, car il est possible de l’emmener lors de séances de plongée à plus de 100 mètres de profondeur. Elle fonctionnera toujours.

Combinant le savoir-faire des équipes de chez Suunto et des matériaux de valeur, le prix de la version Titanium Solar se rapproche sensiblement de celui de l’Apple Watch Ultra. Mais cette smartwatch la surpasse de loin dans de nombreux domaines.

Même si son poids de 74 g peut parfois poser problème, en particulier pour les personnes présentant de petits poignets, ce n’est pas insurmontable. Lors de notre test, en comparant le poids de la Suunto Vertical Titanium Solar à celui d’autres montres connectées, la smartwatch se défend bien. En effet, si l’on considère qu’une Garmin fenix 7 Solar pèse 75 g. Et une montre Coros VERTIX 2 pèse 87 g. La masse de la Suunto Vertical à recharge solaire est tout à fait normale.

Verdict

Il s’agit d’une smartwatch extrêmement impressionnante qui rivalise véritablement avec l’Apple Watch Ultra, la gamme Garmin fenix 7 et la Coros VERTIX 2 dans tous les domaines. De l’autonomie de la batterie à la facilité d’utilisation de l’interface, la Suunto Vertical Stainless Steel ou Titanium Solar sont exceptionnelles.

Et son design est tout aussi beau que celui de la Suunto 9 Peak Pro. Son arrondi circulaire est remarquable. Et les données s’affichent très bien sur son écran de 1,4 pouces. En scrollant dessus, les informations défilent clairement. Et la solidité de ce modèle n’est plus un sujet sur lequel il faut encore débattre. Dans l’univers des smartwatch, la Suunto Vertical est un petit titan qui peut parfaitement rivaliser avec les autres montres connectées outdoor.

Mais comme tout achat de produit est une affaire de choix, nous ne pouvons pas nous positionner à votre place. Notre test de la Suunto Vertical version Titanium Solar a été concluant. Mais il peut s’avérer que la marque finlandaise puisse encore nous surprendre à l’avenir.

Très bonne autonomie de 60 jours (version Titanium Solar)

Très bon GPS et option de cartographie en mode hors ligne

Assez lourde pour les poignets de petite taille

Prix élevé

