Test de la Garmin Lily 2, une smartwatch qui s’est refait une beauté

Conçue pour les femmes qui refusent de compromettre le style au nom de la technologie, la montre connectée Garmin Lily 2 se présente comme une véritable œuvre d’art au poignet et on l’a testé.

Révolutionnant la manière dont vous percevez et vivez la connectivité au quotidien, cette petite montre connectée pour femme est une merveille qui transcende les attentes. Mariant l’élégance raffinée à une intelligence technologique sans pareille, voici ce qu’il en est.

Caractéristiques techniques Dimensions : 35,4 x 35,4 x 10,1 mm

Ecran : 25,4 x 21,3 mm (1″ x 0,84″) 240 x 201 pixels

Poids : 24,4 g

Étanchéité : 5 ATM

Autonomie : 14 jours de données de suivi d’activité

Présentation de la Garmin de la Lily 2

Au CES 2024 de Las Vegas, Garmin vient d’annoncer la nouvelle génération de Lily avec les smartwatch Lily 2 et Lily 2 Classic. Ces nouvelles montres connectées sont des nouveautés repensant l’usage, le design et les fonctionnalités de la Lily originale.

Munies de plus d’options de bien-être et d’autres fonctions connectées, ces deux modèles sortent de l’ordinaire. Ce qui représente une très belle surprise de la part de la marque Garmin.

Dotées d’un écran caché avec des lentilles à motifs uniques, elles sont disponibles dans de superbes couleurs à la mode. Il y a notamment la teinte Cream Gold et Coconut ou Dark Bronze et Mulberry.

Et pour réveiller l’écran, il suffit de tapoter ou de tourner le poignet pour que l’écran tactile s’anime. Mais ce n’est pas tout ce que réserve la Garmin Lily 2 que nous avons testé.

Un design très féminin

Les boîtiers des nouvelles montres connectées Garmin Lily 2 présentent de légères spécificités. Mais en général, les modèles de la série sont fabriqués en aluminium anodisé. Leur diamètre est de 35,4 mm pour 10,1 mm d’épaisseur. Et par rapport à la taille du boîtier lui-même, les cornes sont relativement petites. Ce qui donne un bel aspect féminin à la montre.

La taille compacte du boîtier combinée à son profil contribue à créer une apparence plus raffinée. Puis, comme sur la plupart des smartwatch Garmin, vous trouverez toujours les capteurs multifonctions dans le dos du boîtier de la montre. Il en est de même pour les points de contact pour le chargeur.

Sinon, il faut dire qu’en ayant eu un exemplaire de la Garmin Lily 2 entre les mains pour ce test, sa solidité est palpable. Il est décrit qu’elle est résistance à l’eau à plus de 50 mètres. Ce qui fait que sa propriétaire peut nager avec. Il est précisé que la Garmin Lily 2 inclut même des modes de suivi d’activité spécifiquement dédiés à la natation. Mais ce qui est sûr, c’est le fait qu’elle supporte bien la pluie.

Un écran toujours aussi raffiné

Pour plus de sécurité, les écrans des Garmin Lily 2 sont tous équipés de cristaux en Corning Gorilla Glass 3. Mais ce qui fait la particularité de chaque version de ces montres connectées, c’est le motif en filigrane sur sa surface. Il donne une allure délicate à cette petite tocante digitale contrairement à l’habituel écran noir ou gris d’une smartwatch traditionnelle.

Sur la Garmin Lily 2, l’écran LCD est toujours capable de briller à travers la surface du cristal. Et le motif finit par devenir l’arrière-plan, de la même manière qu’un cadran sert de toile de fond aux aiguilles d’une montre-bracelet traditionnelle.

Sauf que la Garmin Lily 2 ne présente pas d’affichage en couleur. Vos données s’affichent sur un écran monochrome. Il est, certes, très mignon à voir. Mais celles qui aiment les contrastes de couleur risquent d’être un peu déçues.

Personnalisation

La nouvelle gamme Garmin Lily 2 est disponible sous la forme de deux modèles. Il y a la Lily 2 standard et la Lily 2 Classic. Les principales différences entre ces deux versions étant leurs bracelets et les coloris disponibles.

Les montres Garmin Lily 2 standards sont équipées de bracelets en silicone. Ce modèle a un boîtier en or crème et un bracelet en silicone couleur noix de coco. C’est celui que nous testons. Et l’autre version dispose d’un boîtier lilas métallique avec un bracelet lilas assorti.

De son côté, la Lily 2 Classic se veut l’option la plus haut de gamme entre les deux. Elle est disponible en quatre configurations différentes. Un modèle présente un boîtier argenté associé à un bracelet en nylon gris sauge. Un autre présente un boîtier bronze écorce et un bracelet en cuir couleur mûre. Et les deux autres coloris de la Lily 2 Classic apportent une touche d’élégance au boîtier en or crème. Mais l’un est équipé d’un bracelet en nylon de couleur café, alors que l’autre est doté d’un bracelet en cuir italien de couleur havane.

Fonctionnalités de la Garmin Lily 2

Lors de notre test de la Garmin Lily 2 Cream Gold, nous avons également remarqué des changements qui rendent cette smartwatch plus avancée que son prédécesseur.

Suivi de la santé

En termes d’analyse des paramètres de votre santé, les nouvelles Lily 2 possèdent désormais un score de sommeil qui fournit plus de détails sur le widget de la montre. Puis, elle est maintenant capable d’émettre des alertes de sécurité liées à la détection d’incidents (ex. : chute de vélo)

Autrement, les fonctionnalités basiques de la Garmin Lily 2 sont les mêmes que celles de la version antérieure. Le capteur optique de fréquence cardiaque peut suivre vos battements 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La montre comporte un capteur PulseOx pour le suivi de la SpO2. Et vous pouvez également effectuer un suivi de votre niveau de stress grâce à cette smartwatch.

Les femmes disposent également d’un accès à une application de suivi de la santé féminine pour les cycles menstruels et le suivi de la grossesse. Ce qui en fait un appareil très pratique en tout temps.

Les sports pris en compte par cette montre connectée

Ensuite, les femmes actives et sportives seront ravies de voir l’ajout de nouveaux profils sportifs sur tous les nouveaux modèles de cette gamme. Vous pouvez maintenant faire de la musculation. Votre montre tient compte des HIIT, des exercices de rame en salle, de la marche en salle et de la méditation.

Et si vous êtes du genre à aimer danser, l’ajout de la fonction Dance Fitness est une très bonne option. Déhanchez-vous en faisant de l’Afrobeat, du Bhangra, du Bollywood, de l’EDM, du Hip Hop, de la danse Latine, du Line Dancing, du Pop & Jazz ou simplement de la Cardio. Tout est possible.

Pendant la pratique de tous ces exercices, votre smartwatch peut enregistrer vos données telles que les pas, la distance ou les calories brûlées. Cela nous a grandement motivés lors de notre test de la Garmin Lily 2.

Par contre, il est important de préciser que cette montre connectée ne comprend pas d’altimètre barométrique. Elle ne vous sera donc d’aucune utilité si vous voulez connaître vos performances d’athlète en montagne.

Autres applications utiles dans la Garmin Lily 2

Pour suivre, si vous voulez effectuer quelques achats dans des lieux où Garmin Pay est accepté, la Lily 2 possède cette application. C’est une nouveauté bien utile. Vous pouvez même la retrouvez sur les éditions classiques.

Et en termes de connectivité, cette smartwatch peut parfaitement être couplée à un téléphone Android ou muni du système iOS. Puis à partir de là, vous pouvez recevoir les notifications du smartphone, ainsi que des détails tels que les rendez-vous de l’agenda et la météo.

Cependant, si on devait personnellement apporter un des ajouts à la Garmin Lily 2 après l’avoir testé, ce serait qu’elle comprenne un espace de stockage pour y mettre une playlist musicale. Ce modèle n’en possède pas.

Même si cela est normal vu la taille de son boîtier, ce serait un bel ajout à l’avenir. D’ici là, comme nous, vous pouvez toujours contrôler le défilement des chansons qui passent sur votre téléphone via l’écran de la montre connectée.

Autonomie

En termes d’endurance de la batterie, Garmin maintient que la Garmin Lily 2 a une autonomie de 5 jours. Mais cela varie bien sûr en fonction des paramètres utilisés. Jusqu’à présent, malgré toutes les séances d’entraînement que nous avons effectuées, elle a tenu environ 4 jours.

L’appareil semble donc respecter les informations qui se trouvent dans son descriptif. Ce qui est tout à fait réglementaire. Compte tenu des nombreuses options que ce modèle possède.

Finalement, Garmin Lily 2 corrige toutes les critiques formulées à l’encontre de la Lily 1. Ce qui est agréable. Fini le bracelet propriétaire, il y a plus de nouvelles fonctionnalités, y compris un certain nombre de profils sportifs. Garmin Pay et une énumération correcte des données de sommeil sont de bons ajouts.

