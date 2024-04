Test de la XIAOMI Watch S3, une montre connectée au corps ultraléger et aux performances extra

Parmi les montres connectées de chez Xiaomi, la Watch S3 est le premier modèle de la marque à être lancée avec HyperOS, et nous l'avons testée.

Le système d'exploitation interne du fabricant qui alimente de nombreux autres appareils, notamment des appareils IoT et la voiture électrique SU7 du fabricant semble fascinant.

Caractéristiques techniques Dimensions : 47 x 47 x 12 mm

Ecran: 1.43″ AMOLED tactile, 466 x 466 pixels, 60Hz taux de rafraîchissement, 600 nits

Poids : 44 g sans bracelet

Etanchéité : 5 ATM

Autonomie : 486 mAh

Présentation de la XIAOMI Watch S3

Depuis que la première Mi Watch est apparue sur le marché des montres connectées en 2019, la marque chinoise Xiaomi a régulièrement fait évoluer son jeu de smartwatch. Nous avons vu divers wearables produits par leur entreprise. Certains sont pourvus de simples systèmes d'exploitation propriétaires dont le nom a souvent changé sans que les caractéristiques ne suivent. Et d'autres, qui sont sous le système Wear OS de Google, ont plus de capacités mais sont gourmands en énergie.

Là, la XIAOMI Watch S3 semble véritablement être une montre connectée à part. C'est pourquoi, lors de ce test, nous avons décidé de lui faire passer plusieurs épreuves.

Design

La Xiaomi Watch S3 semble être une montre connectée dont le design oscille entre élégance et technologie moderne. Son grand écran AMOLED de 1,43 pouce offre des couleurs vives et lumineuses. L'écran est net et facile à lire, même en plein soleil. Le cadre léger en alliage d'aluminium de la smartwatch permet de la porter confortablement au poignet. Mais ce qui distingue cette montre, c'est sa lunette interchangeable et son système de bracelet. Il y a aussi la vaste collection de plus de 180 cadrans de montre gratuits

La possibilité de changer la lunette comme bon vous semble signifie que vous pouvez facilement donner à votre Xiaomi Watch S3 un nouveau look. Et cela, dès que l'envie vous en prend.

Vous vous rendez à un événement officiel ? Remplacez la lunette aux couleurs criardes par quelque chose d'un peu plus intemporel. Puis, il est possible d'en faire de même lorsque nous nous sommes rendus dans des endroits ludiques où la couleur de la smartwatch n'est pas passée inaperçue.

Un processus de changement de lunette assez facile à faire

Une rapide rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre permet de détacher la lunette et de libérer l'appareil. Ce procédé semblable à celui d'un changement d'objectif d'appareil photo est un choix de conception très judicieux. Cela permet de verrouiller le cadran en toute sécurité. Et chaque lunette de montre semble être livrée avec son propre cadran. Il s'allume immédiatement lorsqu'elle est fixée.

Cependant, cela n'ajoute aucune fonctionnalité à la montre. Les lunettes interchangeables et les bracelets de 22 cm de la Xiaomi Watch S3 lui apportent seulement du charme. C'est tout le contraire de la Galaxy Watch 6 Classic dont la lunette rotative permet de contrôler la montre.

Fonctionnalités

Lors de notre test, il s'avère tout de même que la Xiaomi Watch S3 n'est pas qu'une belle montre. Cette smartwatch offre également des performances impressionnantes, grâce au système d'exploitation HyperOS.

Sur Hyper OS, comme nous, vous avez droit à 31 applications. Il y a notamment Amazon Alexa, un composeur téléphonique, un enregistreur vocal et une application de cartes NFC. Vous pouvez aussi retrouver toutes les applications habituelles que l'on trouve sur une smartwatch.

Il y a une alarme, une application météo assez détaillée. Mais, la montre dispose également des fonctions rappels, d'un calendrier, de contacts et de commandes multimédia. Pour les yogis en herbe, des exercices de respiration sont à votre disposition. Et pour les amateurs de sorties en plein air, un baromètre, une boussole, d'une lampe de poche et d'un obturateur d'appareil photo vous sont offerts.

Le seul inconvénient à l'horizon, c'est le fait que la plateforme IoT propriétaire de Xiaomi ressemble à MIUI Watch. Elle ne prend malheureusement pas en charge les applications tierces avancées en dehors de la Chine. Sinon, le produit est tout juste fonctionnel et comporte tout juste les options standards d'une smartwatch.

Les diverses manières de manipuler la Xiaomi Watch S3

Pour nous servir de la Xiaomi Watch S3 lors de notre test, il s'avère que le bouton du haut sert de raccourci vers le menu de l'application et de bouton retour. Puis, le bouton du bas peut lancer n'importe quelle application. Il sert aussi de raccourci vers la page d'entraînement par défaut.

En plus de ces caractéristiques innovantes, d'autres options sont bien entendu disponibles si vous désirez les télécharger dedans. Cela fait de la Xiaomi Watch S3 un accessoire de mode polyvalent. Pourtant, Si nous avons pu recevoir des notifications, nous n'avons pas pu répondre à un message texte directement sur notre poignet.

Ses diverses options de suivi de la santé

Comme la Xiaomi Watch S3 est une montre connectée avancée, nous avons également voulu savoir ce qu'elle peut faire en matière de santé lors de notre test. Pour utiliser la montre, il faut d'abord installer l'application compagnon de Xiaomi, qui fournit des données plus approfondies sur la santé et la condition physique.

Sinon, la Watch S3 est dotée d'un capteur de fréquence cardiaque à 12 canaux. Sa précision est similaire aux résultats de l'Apple Watch. Cela vous permet de suivre les variations du rythme de votre cœur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, il y a aussi le suivi de la SpO2, le suivi du stress et du sommeil avec un nouvel algorithme mis à jour offrant des scores de sommeil paradoxal et de respiration.

Les fonctions sport appréciables sur ce modèle

Côté sport, nous avons constaté que le suivi de la condition physique sur la Xiaomi Watch S3 est précis. Elle propose une myriade de modes sportifs (plus de 150) qui permettent de relever presque toutes les données des activités sportives que nous avons effectué.

En considérant le fait que nous avons fait de la natation, du cyclisme en plus de quelques matchs de basket-ball, la montre a pu nous indiquer nos performances. Elle possède une résistance à l'eau de 5ATM, ce qui signifie qu'elle peut être immergée jusqu'à 5 mètres.

Puis, il est mentionné que cette montre connectée propose même de nouveaux modes de sports d'hiver. Ce qui la rend idéale pour les amateurs de ski. Nous n'avons pas pu tester ces fonctionnalités en temps réel. Mais si c'est véritablement le cas, cela pourrait être avantageux pour les personnes aimant pratiquer ces sports.

GPS et fonctions de paiement sans contact

Pour suivre, la Watch S3 prend également en charge le positionnement par satellite à double bande (L1 et L5) via BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo et QZSS. Comme nous, vous pouvez vous localiser et vous orienter assez aisément en la portant. Lors de vos entraînements en plein air, c'est assez utile.

Sinon, c'est un modèle qui prend les paiements NFC via Xiaomi Pay en charge. Par contre, la Xiaomi Watch S3 ne considère que les paiements liés à des cartes émises par Mastercard. Le porteur ne peut également payer qu'aux terminaux de paiement Mastercard. Xiaomi Pay est quelque peu limité par sa courte liste de cartes bancaires prises en charge.

L'autonomie de la XIAOMI Watch S3

La montre dispose d'une autonomie impressionnante de 15 jours en usage réel. En plus de faire de la marche, de la course et quelques séances d'entraînement comme mentionner ci-dessus, nous avons dû faire preuve d'imagination pour terminer la batterie dans les temps. Tout cela a été dans le but de tester la Xiaomi Watch S3 au maximum.

Malgré tout, il a fallu deux semaines et demie pour vider complètement la batterie à partir d'une charge complète. Si nous avions cependant activé l'AOD (Always On Display) en permanence, il est dit que son délai d'utilisation se réduisait à 4 jours et demi. Mais c'est un point que nous avons omis. Elle est remarquablement durable. Puis, à partir d'une batterie vide, il n'a fallu que 30 minutes pour recharger la montre à 75 %.

XIAOMI Watch S3 Une montre connectée ultralégère fonctionnant sous Hyper OS Voir l'offre Verdict Au final, la Xiaomi Watch S3 est une montre connectée ultra légère dont le prix n'est pas aussi cher que les autres smartwatch disponibles sur le marché. En revanche, elle impressionne, car elle offre tout de même un ensemble d'accessoires haut de gamme et des performances très appréciables. Si vous recherchez une montre connectée capable de concilier fonctions intelligentes et suivi de la santé et de la condition physique, la Watch S3 est faite pour vous. Ce modèle fonctionne également avec iOS et Android en plus d'être officiellement appareiller à Hyper OS. Mais malheureusement, elle n'a toujours pas accès à un assistant vocal numérique dédié, aux applications Google, et ne peut pas non plus répondre aux notifications. Il s'agit de limitations liées à l'utilisation du système d'exploitation propriétaire au lieu du système d'exploitation Wear OS de Google. Mais à part cela, l'approche de la marque centrée sur le style est soutenue par un suivi précis de la santé et de l'activité. Et bien qu'elle n'offre pas les capacités d'une véritable montre Wear OS avec tout ce que cela implique, elle fait l'essentiel suffisamment bien tout en offrant une bonne autonomie de batterie. On aime Son design élégant et la lunette interchangeable

Son impressionnante autonomie de 15 jours en usage normal On aime moins Ne prend pas en charge les applications tierces avancées en dehors de la Chine

Xiaomi Pay est quelque peu limité

