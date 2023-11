Test de la Suunto Race, une montre connectée dédiée au running et au training

Cela fait un moment que de nombreux coureurs l’attendent, mais Suunto entre enfin dans le jeu des meilleures montres de course à pied. Avec la Suunto Race, la marque finlandaise se fait remarquer et nous avons voulu faire passer un test à cette montre connectée.

Il est dit que c’est la meilleure montre de course à pied que Suunto ait fabriquée depuis longtemps. Son écran AMOLED lumineux et ses fonctions de cartographie avancées et un GPS multibande font partie de ses atouts. Mais voyons de quoi il retourne vraiment.

Présentation de la Suunto Race

Caractéristiques techniques Dimensions : 49 x 49 x 13,3 mm

Poids : 83 g

Taille de l’écran : 1,43’’ tactile AMOLED 466 x 466 pixels, 1000 nits

Étanchéité : 10 ATM

Autonomie : 40 heures mode GNSS, 50 heures mode GPS et 72 heures mode économie

En plus d’avoir conçu la Vertical, la marque Suunto a passé du temps sur la Race. Et plutôt que de se contenter de quelques améliorations ici et là, ils ont ajouté de nombreuses fonctions dont les athlètes ont réellement besoin et qu’ils utilisent.

Les deux montres connectées sont des modèles pouvant être utilisés en extérieur. Mais, ils sont différents. La Suunto Race que nous avons testé est en fait spécialement dédiée à la course. Ayant un écran plus grand que la Vertical et une résolution beaucoup plus élevée, ce modèle semble très perfectionné.

Mais ce sont ses diverses nouvelles options qui sont fascinantes. En termes de fonctionnalités autonomes, la Race dispose de l’ensemble des modes sportifs multisports. Elle donne accès à une bibliothèque de cartes hors ligne fantastiques. Et d’autres surprises vous attendent.

Un très beau design

Le design de la Suunto Race est à la fois élégant et sportif. Bien que la montre soit assez grande, nous l’avons trouvé très confortable à porter lors de notre test de la Suunto Race. Elle est légère et son bracelet ne délie pas facilement au cours de l’effort.

Elle ne s’enfonce pas dans la peau et les trous présents sur le bracelet le rendent respirant. Par la suite, en la mettant en marche, il s’avère qu’elle est plutôt facile à employer. Nous n’avons pas eu de problème de décalage lors de l’utilisation de l’écran tactile. Même si son démarrage n’est pas aussi instantané que celui des écrans des montres Garmin et Apple. Cela ne nous a pas dérangé.

Son confort est également accentué par les boutons et la couronne rotative qui se trouvent sur le côté. Ils sont très pratiques si vous portez des gants et que l’écran tactile ne répond pas assez vite. Dans l’ensemble, cela donne une montre connectée avec un très bel aspect contemporain.

Un écran haute définition très attrayant

Lors de notre test de la Suunto Race, nous avons remarqué que l’écran est le point fort de cette montre connectée. Il affiche une large gamme de couleurs vives qui sont très faciles à lire. Bien que ce ne soit pas la première Suunto pourvue de la technologie AMOLED, il s’agit d’un énorme bond en avant. Sa résolution de 460 x 460 pixels est nette, lumineuse et claire. Il dispose d’un mode « Always On » qui peut être désactivé en mode économie d’énergie.

De plus, nous avons été impressionné par la façon dont Suunto a réduit la lunette et a réussi à insérer un très grand écran de 1,43′ dans une smartwatch de taille très raisonnable. Ce modèle est significativement plus petit que la Garmin Epix Gen 2 Pro de 51mm. Mais elle est similaire en taille à l’Epix Gen 2 de 47 mm qui a seulement un écran de 1,3 ». Ce qui est grandement pratique pour lire les informations qu’elle donne.

L’impressionnante fonction cartographie de cette montre connectée

Cela nous amène au deuxième critère le plus impressionnant à propos de la Race. Il s’agit de l’excellente navigation/cartographie de cette Suunto. Même si tous les triathlètes n’utiliseront pas forcément cette fonction, il fallait que nous vous en parlions.

Le fait d’avoir une cartographie bien distincte et en haute résolution est un véritable atout. Cela vous permettra de ne pas vous perdre dans des environnements inconnus. A condition de savoir lire une carte et de noter les points de repères qui s’y trouvent, cette fonction est très pratique.

De plus, comme l’écran tactile et la couronne rotative de la Suunto Race sont faciles à manier, visualiser ces cartes par zoom n’est pas difficile. Tous ces éléments, ajoutés au routage de Suunto via l’application smartphone en font une montre connectée de compétition.

En termes de navigation, elle surpasse de nombreux concurrents. Les cartes disponibles sont détaillées et gratuites.

Les sports pris en charge par la Suunto Race

Ensuite, comme il est mentionné dans la description du produit que la Suunto Race est étanche à plus de 10 ATM, elle peut porter lors de vos séances de natation en eau libre ou en piscine. C’est une montre connectée idéale pour le cyclisme. Mais nous avons surtout testé la Suunto Race lors de quelques séances de course à pied. Son mode triathlon et le mode multisports général sont très différents.

Ce niveau de précision est possible grâce aux capteurs de la Suunto Race. Ils sont non seulement capables d’évaluer vos efforts. Mais ils sont surtout là pour vous permettre de garder un œil vigilant sur vos paramètres de santé. C’est nécessaire pour une bonne remise en forme.

Cela nous a permis de recueillir des données très intéressantes sur nos performances. Ses 16 Go pour la version acier, 32 Go pour la version titane sont également très utiles. Ils nous ont permis de télécharger des cartes à voir en mode hors-ligne dans la mémoire embarquée.

Les options santé de cette smartwatch

Pour suivre, ce modèle possède de nombreuses fonctions de santé similaires à celles qui existent sur Garmin depuis un certain temps. Lors de notre test de la Suunto Race, la montre connectée propose désormais un rapport matinal qui vous indique si vous avez bien dormi cette nuit-là. Ce rapport reste affiché sur la montre jusqu’à ce que vous le supprimiez, ce qui vous permet de consulter les données à partir de votre poignet.

Le rapport surveille également vos valeurs VRC pendant que vous dormez et vous indique la moyenne. Un widget « VRC de récupération », prend également en compte vos 14 dernières nuits de sommeil, et vous indique si vous êtes en forme ou non.

La Race est également dotée d’un système de suivi de la fréquence cardiaque (HRV). Puis, comme il s’agit d’une montre connectée de sport améliorée, elle peut désormais vous indiquer quand effectuer une récupération décente. La technologie que Suunto a implantée dedans permet également de créer des entraînements ainsi qu’un GPS bi-bande très précis.

Pas de musique hors-ligne, ni de paiement sans contact

A ce stade, il est clair que la Suunto Race est faite pour les entraînements et le suivi de la santé. Cela dit, il semble que la Suunto Race manque des éléments essentiels que les montres Garmin possèdent.

Cette smartwatch ne dispose pas d’un espace où stocker votre playlist musicale en mode hors-ligne. Mais elle peut contrôler le défilement des chansons provenant de votre smartphone. Ainsi, vous n’aurez pas à le sortir de votre poche. Et il est impossible de payer des articles à partir de votre poignet pendant que vous êtes en déplacement.

Vous pouvez également consulter les notifications de votre smartphone depuis votre poignet. Toutefois, il n’y a aucun moyen d’y répondre, ni même de voir les emojis dans les messages.

L’autonomie de la Suunto Race

La Race a une autonomie variable. En mode connecté, le niveau de batterie de cette smartwatch peut être géré de différentes manières. En paramétrant la Suunto Race, elle peut durer 40 heures à pleine puissance avec les différentes options GPS et GNSS activées. Mais ce délai s’allonge si vous renoncez à certaines options.

Lors de notre test de la Suunto Race, nous n’avions pas vraiment eu besoin de maintenir le GPS allumé en permanence. Ce qui fait qu’elle a fonctionné toute une semaine sur une seule charge. Durant ce laps de temps, nous l’avons utilisé lors de séances de running et de sport en salle. La nuit, nous avons également testé son application de sommeil.

Et au bout de cette période, nous avons constaté que notre Suunto Race n’a pas faibli. Ce qui fait que même si les 26 jours mentionnés par la marque n’ont pas été atteints, nous avons été satisfaits de l’endurance de ce modèle. Pour une smartwatch considérée au départ comme étant très basique, la Suunto Race se défend bien.

Verdict

La Suunto Race est la montre connectée de course à pied la plus excitante que nous ayons vue de la part de la marque finlandaise depuis longtemps. Elle constitue une grande avancée. Et c’est une bonne smartwatch pour ceux qui recherchent un appareil de course précis. Capable de bien mesurer les performances sportives et dotée d’une bonne autonomie de batterie, c’est le compagnon parfait des runners aguerris.

Mais c’est aussi une montre connectée que vous pouvez employer au quotidien. Disponible dès maintenant en ligne et en magasin, la Suunto est vendue à un prix bien pensé. Elle existe en deux versions. Le premier est avec lunette en acier inoxydable et la seconde est en titane. Que vous preniez l’un ou l’autre des deux modèles, votre article vous sera livré avec un bracelet en silicone noir. Mais celui-ci peut être facilement remplacé.

Très beau design et écran facile à manier

Excellentes cartes hors-ligne

Pas de stockage pour la musique hors-ligne ni d’option paiement sans contact

Doit être configurée pour correspondre idéalement aux besoin de l’utilisateur