Test de la Fitbit Sense 2 : que vaut-elle maintenant ?

Parmi les montres connectées de chez Fitbit, la Sense semblait être une smartwatch ambitieuse et la version qui lui a succédé également. Pourtant, rien n'est moins sûr. C'est pourquoi, nous avons décidé de tester les différentes fonctionnalités de la Fitbit Sense 2 afin de voir ce qu'elle a dans le ventre.

Alors que la Pixel Watch capte l'attention de ceux qui veulent une montre connectée fabriquée par Google, la Sense 2 fait un peu profil bas. Malgré cela, ce n'est pas un produit à sous-estimer non plus. Voici de quoi il retourne.

Présentation de la Fitbit Sense 2

Caractéristiques techniques Dimensions : 40.5 mm L x 40.5 mm l x 12.3 mm H

Ecran : tactile AMOLED de 40 mm d'une résolution de 336 × 336 pixels

Poids : 38 g

Etanchéité : jusqu'à 50 mètres

Autonomie : 6 jours pour une utilisation en mode smartwatch et 5h avec le GPS activé

Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Fitbit Sense 2 est une montre connectée qui présente plusieurs contrastes. C'est la première remarque que nous pouvons faire avant de vous présenter ce produit sous toutes ses coutures.

Sortie en 2020, la première Sense était considérée comme un tracker équipé d'une très bonne panoplie d'applications. Elle avait un nouveau capteur d'activité électrodermale (EDA) pour le suivi du stress, des capteurs d'électrocardiogramme (ECG) homologués par la FDA. Puis, elle comptait des capteurs de saturation en oxygène du sang (SpO2), un capteur de température, l'option paiement sans contact et d'un choix entre Alexa et Google Assistant.

Sur la Fitbit Sense 2 sortie en 2022, que nous avons testé, ces options semblent un peu désuètes. Cette montre connectée a été dépassé par les modèles récemment apparus sur le marché.

Design

En termes de design, si vous connaissez déjà la série Fitbit Sense, sachez que rien n'a changé ou presque sur la Sense 2. Hormis le fait que ses bords sont plus arrondis et étroits, ce modèle a une épaisseur de 11,4 millimètres et une largeur de 38 millimètres. Il est sensiblement plus léger que son prédécesseur. Mais la différence est minime. Sinon, quand nous l'avons porté, nous nous sommes sentis à l'aise.

Le boîtier est en aluminium mat comme l'Apple Watch. C'est très beau. Fitbit a par la suite ajouté un bouton physique à la Sense 2. Ce qui s'avère pratique si vos mains sont mouillées ou gantées et que vous avez du mal à manipuler l'écran tactile.

L'écran AMOLED de 1,58 pouce est lumineux et coloré, et nous n'avons eu aucun problème à lire du texte dessus, que ce soit à l'ombre ou en plein soleil. Il existe trois réglages de luminosité : faible, normale et maximale. La montre possède l'option d'affichage permanent AOD, ce qui est assez utile si vous devez constamment vérifier l'heure.

Fonctionnalités

Sur le plan fonctionnel, la Sense 2 est une bonne smartwatch. À titre de comparaison, si l'Apple Watch Series 9 est considérée comme la référence en matière de montre connectée, ce modèle ne fonctionne que si vous possédez un iPhone.

Or, la Sense 2 de Fitbit que nous avons testé peut être synchronisée avec les smartphones Android et les iPhones. Cela ne pose donc aucun problème si vous changez de téléphone. En manipulant la montre, vous remarquerez comme nous qu'elle dispose d'un menu en mosaïque de type Wear OS. Cela facilite la navigation dans les menus à l'écran.

Vous pouvez ensuite la customiser comme bon vous semble. Des cadrans de montre personnalisés sont à votre disposition. Par contre, il est impossible de télécharger des applications tierces. C'est un inconvénient par rapport à la Sense originale sur laquelle vous pouviez par exemple installer Strava, MyFitnessPal et Starbucks. D'autant plus qu'elle comportait Google Play.

Mais la mise à jour logicielle au début de l'année 2023 a fait en sorte d'ajouter des fonctionnalités intéressantes comme Google Maps ou Google Wallet. Cette montre peut également afficher les bulletins météo, les minuteurs et le contrôle vocal via Alexa.

Les différents aspects ludiques de la Fitbit Sense 2

Parmi les options de la smartwatch, le bouton physique a plusieurs utilités. Une simple pression permet de réveiller l'écran ou de revenir au cadran de l'horloge. D'une pression légère, il peut aussi ouvrir la liste d'applications. Et en le maintenant enfoncé, vous pouvez ouvrir l'application ou la fonction de votre choix. Par défaut, le raccourci par pression prolongée ouvre Alexa, mais vous pouvez le personnaliser en accédant à « Paramètres », puis « Raccourci ».

L'application Amazon Alexa intégrée vous permet de parler à l'assistant virtuel et d'entendre ses réponses via votre poignet. Avec, vous pouvez créer des rappels, régler des alarmes, obtenir des réponses rapides à des questions, et bien plus encore. Mais vous devez avoir un compte Amazon pour utiliser Alexa sur la montre.

Fitbit indique d'ailleurs que la Sense 2 et la Fitbit Versa 4 prendront bientôt en charge les appels Bluetooth au poignet. Mais cette fonctionnalité n'est pas encore disponible. Les utilisateurs peuvent répondre à des textes via SMS sur WhatsApp en utilisant une option de synthèse vocale et des réponses rapides. Toutefois, cette fonction n'est pas disponible sur iOS.

Suivi de la santé

En matière de suivi des paramètres de santé, Fitbit a manifestement doté la Sense 2 d'améliorations significatives en matière de suivi du stress. En gros, si la montre connectée détecte une réaction du corps, elle vous donnera un coup de pouce pour enregistrer votre humeur.

Vous verrez également des messages vous invitant à prendre quelques mesures pour vous détendre. Il y a la méditation guidée, un balayage EDA de deux minutes ou une courte promenade.

Ensuite, Fitbit a toujours proposé certaines des meilleures fonctions de suivi du sommeil. La marque a récemment ajouté des profils, qui vous classent dans un type d'animal en fonction de vos habitudes de sommeil et vous donnent des conseils sur l'hygiène à adopter. C'est un peu comme ce que fait Samsung avec ses montres Galaxy.

Toutefois, le seul problème dans cette analyse, c'est le fait qu'il faut porter la smartwatch pendant 14 nuits par mois. Vous obtiendrez ainsi un profil de sommeil pour le mois suivant.

Options pour les sportifs

Pour suivre, en termes d'options sport la Fitbit Sense 2 qu'on a testé offre les mêmes fonctions de base que l'appareil d'entrée de gamme de Fitbit, le Fitbit Inspire 3. Elle peut compter vos pas, surveiller votre fréquence cardiaque et suivre ce que vous faites en fonction des préréglages d'entraînement.

Elle prend en charge plus de 40 types d'exercices au total. Cela comprend une gamme de sports d'intérieur et d'extérieur. C'est assez bien dans l'ensemble. Néanmoins, la majorité d'entre eux sont génériques ou banals. Seul le mode d'intervalle HIIT programmable offre un peu plus que les bases.

D'ailleurs, la Sense 2 ne dispose pas d'un GPS multibande comme certaines Garmins haut de gamme ou l'Apple Watch Ultra. Mais ce modèle a été en mesure de maintenir un signal de localisation tout au long de nos séances de sport en plein air.

Option bien-être et perte de poids

En plein entraînement, la fonction » Active Zone Minutes « de Fitbit encourage à passer du temps dans les zones de combustion des graisses. Cela fait faire de la cardio.

Mais en plus de cela, elle peut vous proposer un score de préparation quotidien. Lors de notre test de la Sense 2, c'est une fonction disponible pour les membres Fitbit Premium. Il s'agit de l'analyse de votre sommeil, de votre activité et de votre VRC. C'est pour vous indiquer dans quelle mesure vous êtes prêt à faire du sport ce jour-là.

Autonomie

Par la suite, lors du test de la Fitbit Sense 2, il s'avère qu'elle possède tout de même une bonne autonomie. C'est ce qui la distingue positivement des Apple Watch et de la Pixel Watch. Ces modèles sont certes avancés. Mais, ils ne durent que 24 heures. Et lorsque vous en arrivez à recharger votre montre une fois par semaine plutôt qu'une fois par jour, la différence se sent. C'est justement pour cela que cette smartwatch vaut tout de même la peine qu'on s'y intéresse.

La marque Fitbit affirme que cette montre connectée peut tenir 6 jours entre deux charges. En l'essayant, nous l'avons vu durer environ 5 jours. Mais l'endurance réelle va varier en fonction de l'utilisation que vous faites des modes d'entraînements. Le suivi d'une course pendant une heure réduit généralement le niveau de charge de 10 %. Mais il est à noter que le mode AOD (Always On Display) est aussi le plus énergivore. La montre ne peut tenir que 2,5 à 3 jours au maximum avec une seule charge.

Au final, la Fitbit Sense 2 est une bonne smartwatch de fitness et de suivi de la santé. Même si ce modèle est dépassé par les montres connectées récentes, ses capteurs de bien-être sont parmi les plus précis et les plus robustes de tous les trackers. Seules ses fonctionnalités ludiques sont limitées. Ce modèle constitue donc une option idéale si vous souhaitez garder un œil sur votre santé physique et votre niveau de stress. Sans compter le fait que la compatibilité avec iOS et Android est un énorme avantage pour Fitbit qui, nous l'espérons, ne changera pas. Tout le monde ne veut pas que son smartphone dicte son choix de smartwatch. Autrement, la perte de la prise en charge d'applications tierces est dommage. Mais qu'à cela ne tienne, vu que le prix actuel de la montre connectée est abordable, c'est un bon investissement. Elle est faite pour ceux qui veulent un produit de qualité sans se ruiner. De plus, la Fitbit Sense 2 offre un confort et une autonomie de batterie de premier ordre. On aime Prix abordable

Confortable à porter et capteurs précis On aime moins Disparition de certaines applications tierces

Meilleures options accessibles uniquement via Fitbit Premium