Test de la Coros Pace 3, une nouvelle montre de qualité très polyvalente

Alors que nous pensions que les montres connectées de la marque COROS ne connaîtraient pas d’évolutions, l’arrivée de la Coros Pace 3 a changé la donne et nous avons voulu tester cette nouvelle smartwatch.

Arborant un aspect assez ordinaire pour une montre de sport, elle semble cacher de nombreuses fonctionnalités que nous sommes curieux de découvrir. Nous vous invitons alors à nous suivre à travers cette petite aventure.

Caractéristiques techniques Dimensions : 41.9 x 41.9 x 11.7mm

Ecran : 1,2 pouce tactile LCD à mémoire permanente 240 x 240 pixels 64 couleurs

Poids : 39g avec bracelet en silicone et 30g avec bracelet en nylon

Connectivité : Bluetooth et Wi-Fi / Application COROS

Etanchéité : 5ATM

Autonomie : 38 heures avec GPS et 7 heures en usage intensif

Présentation de la Coros Pace 3

Si vous êtes nouveau dans l’écosystème Coros, sachez que la Pace 3 est un tout nouveau modèle de smartwatch sorti par la marque. Avant celle-ci, il y a eu la Pace 2. Mais cette montre connectée est décrite comme meilleure sur le papier. Vous pouvez donc vous attendre à presque tout ce dont un triathlète/multisport aurait besoin. Et justement, ces critères sont mis en avant pour décrire la Pace 3.

Cette montre connectée est dotée de bonnes fonctions d’entraînement à la course, la natation en eau libre/en piscine, pour le cyclisme et pour la pratique d’autres sports. Pour nous assurer que tout cela est vrai, nous avons alors décidé de tester la Coros Pace 3 dans la réalité.

Design

A première vue, le design de la Coros Pace 3 est rond et assez dépouillé. Avec un boîtier et un cadre en polymère sur lequel vient s’appuyer un écran LCD en verre minéral, elle ressemble à n’importe quelle montre connectée de sport. Bien qu’elle possède quelques spécificités. Toutes les montres Coros utilisent une couronne rotative pour les fonctions de défilement et de sélection. Et la Pace 3 dispose d’un autre bouton pour faciliter la navigation au sein de la montre.

L’écran est suffisamment lumineux pour être vu dans la plupart des situations. Bien que nous ayons noté lors de notre test de la Coros Pace 3 que l’affichage n’est pas aussi clair que mentionné, en plein soleil. Mais comme il remplit bien son rôle, ce n’est pas grave. Il est tactile et peut être basculé de la navigation seule à l’affichage permanent.

Ensuite vous pouvez choisir la Pace 3 parmi 6 modèles que la marque Coros présente. Certains modèles disposent de bracelets en nylon et en silicone. Mais, sachez que le modèle que nous testons actuellement possède un boîtier noir avec un bracelet de nylon noir.

Notre première impression en le portant a été qu’il s’avère que c’est un modèle plutôt confortable. Le velcro s’attache facilement. Il n’est pas irritant et ne bouge pas pendant les trajets que nous avons effectués avec.

Une esthétique faite pour le sport

La Coros Pace 3 est donc pratique en tant que montre connectée de sport. Mais il faut bien avouer que ce n’est pas l’option la plus esthétique pour un usage quotidien. Elle ressemble plus à un appareil de compétition. Elle est idéale à mettre lors d’une course, d’une randonnée ou de la pratique d’un sport de balle. Mais sinon, il vaut mieux éviter de la porter en portant une tenue chic ou casual.

C’est une bonne chose en soi. Cela accentue son côté sportif. Vu qu’elle est dotée d’une batterie longue durée, autant l’employer comme appareil pour vos activités outdoor.

Les nouvelles fonctionnalités de la Coros Pace 3

La COROS Pace 3 présente un certain nombre de nouvelles fonctionnalités par rapport à la Pace 2. En plus d’avoir un micrologiciel mis à jour, cette smartwatch peut maintenant être connectée au wifi. La largeur du bracelet passe de 20 mm à 22 mm.

Par rapport à la Pace 2 son poids a très légèrement été augmenté de 1g avec le bracelet en nylon à 30 g ou de 2g avec le bracelet en silicone à 38g. Mais ce qui a été vraiment remarquable lors de notre test de la Coros Pace 3, ce sont les ajouts de fonctions liées au sport qui ont été ajoutés à ce modèle. Et il faut dire que ses fonctions de suivi de la santé ont également été améliorées.

Désormais, cette smartwatch possède un GPS/GNSS multibande/double fréquence. Il vous permettra de gérer vos trajets convenablement. Et comme l’autonomie de la batterie a été augmentée, votre montre ne vous lâchera pas en cours de route. Nous nous sommes justement pencher sur ce point.

Des itinéraires pas très détaillés

Par contre, malgré le fait que la Coros Pace 3 ait une puce satellite redessinée avec le mode double fréquence, cela n’est pas comparable au fait d’avoir un trajet précis sur une carte. En effet, la montre connectée est capable d’indiquer le meilleur trajet à prendre lors d’une séance d’entraînement en extérieur.

La Pace 3 est même en mesure de vous dire si vous êtes hors de votre itinéraire. Et cela en vous prodiguant des infos sur la distance et le cap que vous empruntez. Ainsi, vous pouvez vous remettre sur la bonne voie. Mais il s’agit essentiellement d’un fil d’Ariane sur un plan pas très bien détaillé. Ce qui fait qu’il est parfois compliqué de bien se repérer. C’est notamment ce qui nous est arrivé à mainte reprise. Il faut un certain temps pour maîtriser l’application. Mais si vos trajets restent inchangés, ça passe.

Suivi de la santé et du bien-être

Nous nous sommes également intéressés aux différentes nouvelles options de santé qu’elle offre. Il s’avère qu’en plus d’être une montre de sport, la Coros Pace 3 dispose d’un nouveau capteur optique de fréquence cardiaque. Et si vous avez besoin de connaître votre taux d’oxygénation avec précision, elle a un bon capteur d’oxygène dans le sang (SpO2).

L’ajout de ces options est récent. Ce qui fait que tout utilisateur de la smartwatch a droit à cette nouveauté. Et lors de notre test de la Coros Pace 3, nous avons apprécié la prise de ces mesures. Elles sont aussi précises que celles que vous pouvez avoir en employant une Apple Watch ou une Garmin.

Options de personnalisation

Puis, si vous êtes du genre à aimer customiser le cadran de votre montre, COROS propose une collection assez solide de cadrans que vous pouvez choisir. Et cela, à partir de l’application smartphone COROS. Il y a donc de quoi personnaliser votre montre connectée à volonté.

Lors de notre test de la Coros Pace 3, nous avons notamment pu créer notre propre cadran à partir de nos photos. Et comme la smartwatch peut être facilement couplée à un smartphone doté d’iOS ou d’Android, cela a été un jeu d’enfant.

Simple à configurer et à utiliser, malgré son apparence, la Coros Pace 3 reste une montre connectée que vous pouvez gérer à votre guise.

Options de musique

Le design de la Coros Pace 3 est agréable et économique. En appuyant sur le bouton inférieur situé sur le côté droit de la montre, vous quittez le cadran de votre montre et atteindre le menu d’entraînements. Et d’autres paramètres système, tels que Musique et Navigation sont facilement accessibles.

Sinon, vous pouvez ensuite faire défiler ces options vers le haut ou le bas et les sélectionner à l’aide de la couronne numérique. En appuyant d’abord sur la couronne digitale, au lieu du bouton inférieur, vous accédez à une pile de widgets. Celui-ci affiche vos statistiques vitales, telles que le nombre de pas, le nombre d’étages, la capacité de course, etc.

Autonomie

En termes d’endurance, COROS revendique 38 heures d’utilisation avec GPS. Et il semble que nos tests semblent confirmer cette affirmation. Nous avons utilisé cet appareil pendant toute une journée en mode intensif, et elle a tenu le coup.

Et après une utilisation occasionnelle du mode GPS pendant une dizaine de jours après sa charge initiale complète, la montre affiche un taux d’autonomie de 40 %. Il semblerait donc que l’autonomie annoncée de 24 jours en mode Smartwatch soit finalement assez correcte.

Il faut s’attendre à ce que la montre dure environ 18 à 20 jours en cas d’utilisation modérée. Ce n’est pas négligeable pour une montre connectée de ce type. Vu le prix de cette smartwatch, elle concurrence bien les montres Garmin. Ce qui fait que Coros a bien travaillé pour prolonger l’autonomie de la Pace 3. Et cela se voit, même avec un écran en mode Always On.

Verdict

La Coros Pace 3 est donc un très bon choix de smartwatch. Ce modèle est idéal pour les personnes recherchant une montre connectée de sport à bon prix. Elle possède les mêmes caractéristiques qu’une Forerunner de milieu de gamme. Même si son application concernant les itinéraires de course est plutôt simpliste.

En fait, son concurrent le plus proche est la Forerunner 255 Music. Mais par rapport à ce modèle, la Coros Pace 3 est une montre connectée de qualité qui ne coûte pas trop chère. Elle possède un ensemble de fonctionnalités haut de gamme pour son prix. Bien sûr, que ce soient des fonctions de base, elles sont très pratiques et fonctionnent bien. Ce sont là de très bons points positifs qui assurent que vous avez un bon produit au poignet.

La précision est légèrement supérieure à celle des modèles Coros précédents. Ce qui fait de la Pace 3 l’une des meilleures options pour les acheteurs de montres de fitness disposant d’un budget limité.

Beau design sportif, léger et solide

Polyvalente et dotée de nombreuses fonctionnalités pour le sport

L’application suivi d’un itinéraire n’est pas très aboutie

Son autonomie ne peut pas durée plus de 38 heures sur une seule charge

