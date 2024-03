Test de la COROS APEX 2 Pro, une montre multisport qui concentre l’essentiel des fonctionnalités avancées du moment

Le coup de cŇďur de Julie‚̧ԳŹ Envie d‚Äôacheter une montre connect√©e ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec bo√ģtier en aluminium et boucle sport lumi√®re stellaire Voir l'offre Notre test

Aujourd'hui, le marché des montres GPS s'articule autour de nombreux modèles de montres connectées. Outre la Coros Vertix 2, la nouvelle Apex Pro 2 est le modèle phare de la gamme produite par la marque, et nous l'avons testé.

√Čtant donn√© que la Vertix 2 a plus d'un an, l'Apex Pro 2 semble apporter de nouvelles fonctionnalit√©s et de nouvelles performances. Voici donc de quoi il retourne.

Présentation de la COROS APEX 2 Pro

Caractéristiques techniques Dimensions : 46.1 x 46.5 x 14mm

Ecran : tactile LCD à mémoire permanente 1,3 pouce 260 x 260 64 couleurs

Poids : 66g Avec bracelet en silicone et 53g Avec bracelet en nylon

Etanchéité : 5 ATM Convient à des activités en surface, ne convient pas pour la plongée

Autonomie : 66 heures Connecté au GPS et au QZSS et 18 heures (avec musique) Connecté au GPS et au QZSS avec musique hors ligne

L'APEX 2 Pro de Coros a été lancée en même temps que l'APEX 2, plus petite et moins chère. Ces 2 modèles présentent de nombreuses similitudes. C'est notamment le cas en termes de caractéristiques et de design. Toutefois, c'est leur taille qui les différencie vue que l'une fait 42 mm et l'autre 46 mm.

Cependant, en tournant notre test vers l'APEX Pro 2 plut√īt qu'en √©tudiant son homologue, des diff√©rences nettes sont tout de m√™me distinguables. En effet, cette smartwatch semble √™tre dot√©e de la m√™me interface utilisateur que toutes les montres Coros, mais ses sp√©cificit√©s sont remarquables.

Elle est facile à utiliser et à associer à une application compagnon qui permet de personnaliser la montre. Les améliorations apportées aux capteurs semblent prometteurs. Voilà pourquoi, nous tenons à partager l'expérience que nous avons vécue en ayant porté la Coros APEX 2 Pro durant quelques jours.

Design

Selon le descriptif du produit, l'APEX 2 Pro a un bo√ģtier de 46 mm et un √©cran de 1,3 pouce. Son √©paisseur est de 14 mm. Ce mod√®le est clairement plus grand, mais en termes de lisibilit√© de l'√©cran cette diff√©rence est minime par rapport √† l'APEX 2. Il est possible de mettre des bracelets interchangeables de 22 mm sur ce mod√®le. Et elle p√®se 53 g¬† et est r√©sistante √† l'eau √† raison de 5ATM. Ce qui est un poids supportable pour de nombreuses personnes.

Son écran est en verre saphir, son cadre en titane. Elle possède un bon niveau de connectivité Bluetooth 5.0, Wi-Fi et une capacité à se connecter simultanément à cinq systèmes de positionnement par satellite (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou et QZSS).

Sinon, cette smartwatch dispose de 32 Go de mémoire de stockage embarqué. Ce qui est énorme et très avantageux pour les personnes qui aiment enregistrer leurs données. Et pour notre part, tout cet espace s'est effectivement révélé utile. 

Mode d'emploi des boutons physiques

Le sch√©ma d'utilisation des boutons de commande qui se trouvent sur le c√īt√© droit de la montre est assez facile √† apprendre et √† comprendre. Le bouton du haut sert √† allumer le r√©tro√©clairage. Celui du bas est le bouton de retour. Et la couronne rotative du milieu sert √† faire d√©filer l'√©cran et √† acc√©der au menu principal. Sinon, il faut se rappeler d'appuyer longuement sur la molette pour d√©verrouiller l'√©cran. Mais √† part cela, c'est une smartwatch tr√®s simple √† manier.

Fonctionnalités

Si l'une des principales raisons de posséder une montre connectée Garmin est probablement de pouvoir avoir accès à ses capacités de navigation. Ce critère est discutable chez Coros. Si vous êtes une personne qui n'a aucun sens de l'orientation, il est inestimable d'avoir des cartes faciles à utiliser même lorsque votre téléphone n'a pas de signal.

Pourtant, l'APEX 2 Pro est assez difficile à utiliser pour la navigation. Elle peut certes afficher des cartes de paysage pré-chargées qui sont relativement faciles à voir et à faire défiler sur l'écran LCD. Mais il est nécessaire de télécharger des cartes topographiques manuellement. Ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, si vous n'êtes pas un néophyte en la matière.  

L'espace de 32 Go que la montre comporte est à peu près suffisant pour une dizaine d'itinéraires stockés sous forme de fichiers GPX. Néanmoins, comme il n'y a pas d'intégration avec les services musicaux, comme nous, vous devrez partager cet espace avec des fichiers MP3. Si vous faites encore ce genre de choses. Ce qui fait que vous devez choisir précisément les données que vous stockerez dans la smartwatch.

Pour suivre, vous pouvez voir les appels, mais vous ne pouvez pas les prendre du poignet. Sans compter le fait qu'il n'y a pas de syst√®me de r√©ponse rapide. Par contre, nous avons √©t√© capables de retrouver notre t√©l√©phonevia la montre et vice versa. C'est une option plut√īt pratique.

Options de suivi de la santé

En poursuivant notre test de notre Coros APEX 2 Pro, comme toutes les montres connectées pourvues de mesures de la santé, elle est capable de mesurer la fréquence cardiaque moyenne. Mais son gros avantage, c'est son tout nouveau capteur optique.

Selon le descriptif du produit, il est dot√© d'un syst√®me de 5 LED et de 4 photo-d√©tecteurs. Et gr√Ęce √† des algorithmes avanc√©s de suppression du bruit, l'APEX 2 Pro offre un nouveau niveau de pr√©cision encore jamais atteint par ses pr√©d√©cesseurs. Le moindre battement de cŇďur n'est pas omis. Vous aurez bon vous trouvez dans n'importe quel type d'environnement, l'appareil n'en tient pas compte, seules vos donn√©es importent.

Cette montre connect√©e est √©galement en mesure de donner le temps pass√© dans les zones d'activit√©s, l'allure de marche de son porteur, ses calories br√Ľl√©es et la temp√©rature de son corps. Comme nous, la montre peut aussi vous informer de votre VO2 max et de votre rythme cardiaque au seuil.

Fonctions pour les sportifs

Ensuite, en ayant testé ses capacités en matière de suivi sportif, la Coros APEX 2 Pro est assez tenace. Il s'avère que la montre est dotée de nombreuses fonctions pour les athlètes. Vous disposez des éléments de base tels que les notifications, les alarmes et les minuteries.

D'un autre c√īt√©, l'application Coros propose de nombreux indicateurs d'entra√ģnement. Cela inclut des √©l√©ments de base comme le suivi de l'altitude si vous aimez faire de la randonn√©e. Les mod√®les APEX 2 et Pro ont une mesure appel√©e ¬†¬Ľ allure d'effort ¬ę¬†, qui correspond √† l'allure ajust√©e √† la pente. Cette fonction peut vous indiquer votre niveau fatigue, votre condition physique de base et la charge d'entra√ģnement qu'il vous faut.

Pour les coureurs, la marque inclut la longueur des foul√©es, la puissance de course et la cadence. Ensuite, l'onglet Coros EvoLab de l'application fournit des mesures sp√©cifiques √† l'entra√ģnement.

Autonomie

Avec 66 heures revendiquées en activant le mode Full GPS standard, il s'agit de l'autonomie la plus longue de toutes les montres d'environ 47 mm. Puis, ce temps se réduit à 18 heures d'autonomie si, comme nous, vous activez d'autres options comme l'écoute de musique hors-ligne.

Nous avons aussi constaté lors de notre test de la Coros APEX 2 Pro qu'une autre option de la smartwatch est assez énergivore. Il s'agit de la fonction bi-fréquence qui active toutes les applications demandant une géolocalisation. Quand elle est activée, la batterie de la montre ne dure que 24 heures. Et on ajoute à cela, le fonctionnement de la musique en mode hors-ligne, l'autonomie de votre montre connectée ne durera que 12 heures.

Puis, lors de la recharge de la montre connect√©e, sachez que nous sommes pass√©s d'une batterie √† plat √† 100% √† un produit fonctionnel en 93 minutes (12W USB-A). Elle charge donc plut√īt bien. Nous aurions pr√©f√©r√© que le c√Ęble fourni soit de type USB-C, ce qui est plus pratique et permet potentiellement une charge plus rapide. Mais, tant qu'elle charge c'est l'essentiel.

Précision des données de fréquence cardiaque On aime moins Pas d'assistant numérique

Pas d'options de paiement sans contact