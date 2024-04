Test de la Casio G-SHOCK Rangeman GPR-H1000, meilleure qu’une Garmin Fenix, un Apple Watch killer

Il est souvent difficile de trouver un modèle de montre connectée qui puisse concurrencer l'Apple Watch Ultra et les montres Garmin actuelles. Néanmoins, la marque Casio semble avoir sorti un produit qui défie ces produits phares. Il s'agit de la Casio G-SHOCK Rangeman GPR-H1000 que nous avons testé.

Cette smartwatch à l'apparence militaire semble vouloir véritablement en découdre avec les modèles actuels mais voyons ce qu'elle a à offrir.

Caractéristiques techniques Dimensions : 53.2 x 60.6 x 20.3 mm

Ecran : MIP

Poids : 92 g

Etanchéité : 20 ATM soit 200 bars

Autonomie : 2 mois en mode normal sans GPS, charge solaire

Présentation de la Casio G-SHOCK Rangeman GPR-H1000

Début 2024, Casio revient sur le devant de la scène avec une nouvelle famille de montres connectées outdoor. Ce sont des hybrides et elles portent le titre de Master of G Rangeman GPR-H1000.

Il s'agit d'un produit passionnant lancé en 2 coloris jaune et noir qui fusionne plusieurs collections et technologies importantes de Casio en un seul article. La nouvelle Rangeman est à la fois une G-Shock durable et un tracker d'activité sophistiqué. C'est un peu la fusion entre une smartwatch et un appareil plus traditionnel.

Sur le plan technologique, la GPR-H1000 est étroitement liée à la G-Shock Move GBD-H2000 de Casio. Tandis que sur le plan thématique, c'est un raffinement et une suite à la montre G-Shock Rangeman GPR-B1000 massivement ambitieuse de Casio en 2018.

Design

Que vous choisissiez la Casio G-SHOCK Rangeman GPR-H1000 jaune ou noire, ces deux montres sont énormes. Même si elles sont décrites comme étant plus petites que leurs prédécesseurs, elles sont très remarquables de loin.

Il est dit que leurs boîtiers sont fabriqués à partir de résines biosourcées et comportent des protections latérales en métal. C'est pour protéger les composants internes et les boutons. Ces nouveaux modèles de smartwatch sont équipés d'un verre minéral, alors que les modèles précédents avaient un cristal de saphir protégeant l'écran LCD MIP (Memory in Pixel).

Puis, chacun d'entre eux est doté d'un joli bracelet en uréthane souple avec une attache en métal. Cela rend le port de la montre beaucoup plus facile que sa taille ne le laisse supposer. Le bracelet est très confortable et son système de fermeture est très précis. Son poids est de 92 g, garantissant un confort optimal pour une montre de ce type.

Comment porter cette montre connectée ?

Il convient cependant de préciser d'emblée que si vous avez un petit poignet, cette montre peut vous sembler un peu encombrante et lourde. Il s'agit avant tout d'une montre connectée à boutons. Nous n'avions donc pas à nous soucier des empreintes digitales sur l'écran tactile lors de notre test. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il faut faire défiler les menus pour obtenir ce que l'on veut.

Cela dit, les menus G-Shock sont très intuitifs. C'est ce qui nous a le plus enchanté. Et comme les boutons sont tous protégés contre la boue et l'eau, ils fonctionnent bien. Le seul reproche à faire, c'est le fait que les options haut et bas se trouvent à gauche. Nous avons donc dû utiliser notre pouce plutôt que nos doigts. Il faut un peu de temps pour s'y habituer.

Fonctionnalités

En poursuivant notre test, l'écran est un MIPS négatif. C'est très loin des écrans couleur des autres montres de ce type. Cela dit, il est très clair à la lumière du jour et présente un contraste élevé, de sorte que même sous l'eau, il est très lisible. Cela s'est avéré utile lorsque l'on nageait. Nous pensons d'ailleurs que l'affichage est tout aussi précis que celui d'une Garmin Forerunner 965.

Par contre, l'absence de musique embarquée est un manque. Il n'y a pas d'option pour connecter des écouteurs et profiter de la musique pendant les activités. Mais bien que cela ne soit pas rédhibitoire, cela aurait certainement été une fonctionnalité bienvenue.

Les fonctions de la Casio G-SHOCK Rangeman GPR-H1000 testée comprennent un chronomètre, un compte à rebours de 60 minutes, les heures du monde. Puis, il y a 4 alarmes différentes, une fonction d'économie d'énergie et un rétroéclairage entièrement automatique qui s'allume pendant 1,5 ou 5 secondes, selon votre préférence.

La smartwatch fournit des données utiles sur les marées, notamment 3 300 points pour le graphique des marées. Et comme il s'agit d'une montre connectée, elle est capable d'afficher des notifications. Toutefois, elles sont difficiles à lire. Nous nous sommes alors contentés de les considérer comme de simples alertes avant d'attraper votre smartphone.

Les particularités de la Casio G-SHOCK Rangeman GPR-H1000 testée

La Casio G-SHOCK Rangeman GPR-H1000 dont nous avons fait le test n'utilise pas le système d'exploitation Wear OS de Google. Elle emploie le système de Casio. Il est prioritaire et s'utilise à l'aide des boutons du boîtier et non d'un écran tactile.

Si vous avez suivi la gamme connectée G-Shock de Casio, tout cela peut vous sembler familier. Il s'agit des mêmes caractéristiques que celles offertes par la montre GBD-H2000. Même si ces modèles ne sont pas tout à fait identiques.

Ses différentes options de suivi de la santé

Pour suivre, afin de vérifier vos constantes de santé, elle est équipée d'un cardiofréquencemètre au dos. Les données collectées sont rassemblées à l'aide d'algorithmes et présentées dans l'application Casio Watches. Il mesure tout, de la charge cardio à la foulée jusqu'au Swolf.

Les fonctions de fitness et de santé semblent complètes. Polar, une marque connue pour ses montres et capteurs de fitness, est responsable des fonctions de fitness du Rangeman. Celles-ci comprennent l'état du niveau d'oxygène dans le sang, l'état de la charge cardio et la VO2 max (sous « indice de course »). Il y a aussi les types d'énergie utilisés (rapport entre les graisses, les glucides et les protéines), la surveillance du sommeil et les données du journal de bord pour le suivi des pas.

En parcourant les menus, vous trouverez également une fonction d'exercice de respiration. C'est très utile pour les fans de yoga qui aiment déstresser. De plus, vous disposez d'alarmes intelligentes et un journal d'activité.

Ses options en matière de sport

Question activités physiques, le G-Shock Rangeman est doté d'une multitude de fonctions et de capteurs. Ils lui permettent de suivre 9 types d'activités : randonnée, course à pied, vélo, entraînement en salle de sport, intervalles, natation en piscine, natation en eau libre, course sur sentier et marche.

Lorsque vous pratiquez une activité, elle vous donne la distance, la direction, l'altitude, la vitesse d'ascension, le temps, l'allure, la fréquence cardiaque et les calories que vous brûlez.

En termes de natation, elle décompte les coups, la distance, la fréquence cardiaque et chronomètre votre temps de nage avec la possibilité d'enregistrer les fractionnements.

C'est tout ce que l'on peut attendre d'une montre de sport d'une étanchéité de 5 ATM. Sans compter le fait qu'elle fonctionne aussi bien en intérieur dans une piscine qu'en extérieur. Elle peut donc être portée pour la nage en eau libre, où le GPS peut également aider à la lecture des données.

Autonomie

Casio a bien utilisé tout l'espace du cadre de la G-Shock en ce qui concerne les piles. Il s'avère que lors de ce test de la Casio G-SHOCK Rangeman GPR-H1000, elle offre jusqu'à deux mois d'autonomie avec une seule charge. Lors de notre test, nous l'avons utilisé en tant que simple montre.

Le chargement solaire est un ajout important. Il permet de conserver les fonctions de la montre pendant presque toute sa durée de vie. Vous aurez toujours accès aux fonctions de base de l'heure et de la date de la G-Shock.

Et comme on peut s'y attendre, c'est avec l'utilisation du GPS que la batterie de la smartwatch est vraiment mise à l'épreuve. A cet égard, la Rangeman n'a tenu que 19 heures en mode GPS. Quand elle est en mode AOD, la batterie dure 14 heures.

Cela reste suffisant pour la plupart des séances d'exercice. Mais si vous désirez disposer d'une meilleure autonomie, les Garmin sont plus fiables. Sinon, un chargeur à clip sert à remettre la montre d'aplomb. Il est facile à fixer et fonctionne rapidement.

Casio G-SHOCK Rangeman Le meilleur smartphone pour la photo Voir l'offre Verdict Objectivement, cette nouvelle montre connectée Rangeman est aussi fiable que la meilleure des Garmin. Mais elle surpasse de loin l'Apple Watch Ultra 2 sur tous les plans, en particulier en termes d'autonomie. Les trackers actuels de santé et de fitness peuvent vous aider lors d'un voyage, pendant les séances d'entraînement à surveiller votre condition physique pendant le voyage. La Casio G-SHOCK Rangeman GPR-H1000 dont on a fait le test en fait tout autant. Malgré son aspect massif, la montre ressemble à une véritable smartwatch sur le plan des fonctions qu'elle possède. Ses menus sont faciles à utiliser et elle est plutôt confortable à porter en journée. De plus, pour une G-Shock elle offre le meilleur environnement de système d'exploitation de Casio. Puis, il y a le style et la durabilité. La plupart des G-Shock plus modernes de la marque sont dotées de l'écran MIP et de la connectivité Bluetooth. Sans compter qu'elles présentent un design plus urbain et plus actif. C'est joli, mais pour ceux qui préfèrent l'aspect robuste et les dimensions audacieuses de la Rangeman GPR-H1000, c'est le choix gagnant. On aime Confortable à porter en journée

Très bonne autonomie On aime moins Inconfortable à porter lors du suivi du sommeil

Aspect très massif au poignet

