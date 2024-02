Sous la pluie, l’Apple Watch rend fou certains utilisateurs !

Lorsque l’humidité augmente au point que le ciel ne peut plus la contenir. C’est à ce moment-là que l’Apple Watch passe de l’un des appareils les plus utiles jamais conçus par Apple à l’une des technologies les plus frustrantes à cause de la pluie.

Alors qu’elle est très utile pour suivre les pas, régler des minuteries lorsqu’on cuisine, contrôler la lecture de la musique et payer des choses. Comment se fait-il que ce simple phénomène météorologique ait un impact bizarre sur cette montre connectée ?

L’Apple réagit toute seule en temps de pluie

Ce n’est pas que la pluie en elle-même nuise à l’Apple Watch de quelque manière que ce soit. Cette montre connectée n’a pas besoin d’être protégée puisqu’elle est très hermétique. En effet, les Apple Watch SE et Series 9 sont étanches jusqu’à 50 mètres, et l’Ultra 2 l’est jusqu’à 100 mètres. Il est même possible de se doucher avec.

Le problème, c’est que lorsqu’il pleut, certaines fonctions de l’Apple Watch s’activent seules. Cela peut par exemple être le cas de la messagerie. Quand des gouttes de pluie tombent sur l’écran de votre smartwatch, cela peut activer des options à votre insu.

Votre meilleur ami peut par exemple recevoir des textos sans queue ni tête et même des émojis sans que vous ne les aillez envoyer de votre propre chef. C’est très embêtant.

Un écran très réactif

Le problème se résume alors à la réactivité de l’écran tactile de l’Apple Watch en cas de pluie. Il réagit lorsqu’une charge électrique entre en contact avec lui. C’est un peu comme le type de charge électrique émise par la peau au bout de votre doigt.

Mais lorsqu’un vêtement est humide, par exemple la manchette d’un manteau qui a été mouillé par la pluie, il transfère lui aussi une charge électrique à l’écran de votre montre connectée.

Et une manchette humide ne cesse d’effleurer l’écran de l’Apple Watch l’active forcément. De ce fait, la smartwatch réussit à mettre une ou des applications en marche. Si vous ne faites pas attention, cela peut même conduire à des situations encore plus gênantes.

Imaginez qu’une ambulance se pointe devant vous un jour de pluie alors que vous êtes en parfaite santé. Il peut aussi arriver que vos contacts professionnels reçoivent des messages absurdes un jour de pluie. Ce qui pourrait gravement nuire à votre réputation au travail.

Une montre devant être contrôlée

Pour éviter que des événements malencontreux ne surviennent pendant ou après un épisode de pluie, pensez à bloquer les paramètres de votre Apple Watch. Pour cela, en la mettant en mode faible consommation d’énergie, cela réduit déjà son panel d’action si des gouttes tombent dessus.

Ensuite, les différentes applications de l’Apple Watch peuvent être gérées. Pour cela, il suffit de se rendre dans les Paramètres et de sélectionner les fonctions que vous désirez mettre en veille.De cette manière, elle ne pourra plus déclencher votre alarme, lancer une séance d’entraînement alors que vous voulez vous détendre. Tout comme elle ne pourra plus ajouter un nouvel élément à votre liste de choses à faire sans votre consentement.

