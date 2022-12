Xiaomi Watch S2 : pâle copie de la Galaxy Watch 5 ou digne concurrente ?

Après avoir dévoilé le Xiaomi 13 et 13 Pro, MIUI 14, Xiaomi fait découvrir une nouveauté à ses utilisateurs. Il s’agit de la toute nouvelle montre connectée Xiaomi Watch S2.

Lors de sa présentation, Xiaomi annonce la disponibilité de deux modèles de la montre connectée Xiaomi Watch S2 sur le marché. Toutes deux sont fabriquées avec un boîtier en acier, mais différents éléments distinguent les deux modèles.

Deux modèles de la montre Xiaomi Watch S2 et des caractéristiques alléchantes

D’un côté, l’un a un boîtier de 42 mm tandis que l’autre est de 46 mm. Respectivement, les montres Xiaomi Watch S2 devraient présenter une autonomie de 7 et 12 jours.

D’autres parts, elles se distinguent également sur leurs finitions. Vous pourrez choisir entre un modèle standard et un modèle haut de gamme. Celui-ci se présente avec un bracelet en cuir doté d’un verre de protection en saphir.

Dans les deux cas, on ne peut que souligner la ressemblance avec les montres connectées de Samsung.

Néanmoins, la technologie intégrée par la nouvelle montre de Xiaomi n’est pas en reste de ses concurrents sur le marché. En effet, elle incorpore une fonctionnalité d’analyse corporelle. En théorie, cela permet de mesurer votre taux de graisse, de muscle, de quantité d’oxygène dans le sang, etc.

Mis à part cela, Xiaomi ne s’est pas focalisé sur les caractéristiques de sa nouvelle montre connectée. Toutefois, des informations sur la luminosité ainsi que la protection de l’écran ont été fournies. En termes de luminosité, vous pourrez compter sur un écran qui devrait être en mesure de pourvoir 600 nits. Quant aux normes de protection contre l’humidité, elle se limite aux exigences de la norme 5ATM.

Prix et disponibilité

Concernant les prix et la disponibilité, elles sont déjà sur le marché chinois et les tarifications débutent à 150 €. Avec ce montant, vous pouvez vous offrir le modèle basique. Celui-ci adopte un boîtier de 42 mm accompagné par un bracelet en silicone.

Pour le même modèle, cette fois-ci doté d’un bracelet en cuir et d’un verre saphir, vous devrez débourser 170 €. Si vous êtes plus à l’aise avec le grand modèle, celui-ci se décline respectivement à 180 € et 200 €.

Vous avez également la possibilité d’acheter individuellement les bracelets. Pour celui en cuir, comptez 30 €. Pour celui en silicone normal, il est à 10 €. Pour une signature en silicone bicolore, vous devrez débourser 20 €.

Sachez que tous ces prix sont à titre indicatif pour le moment. Selon la disponibilité sur le marché européen, les prix de la montre Xiaomi Watch S2 pourraient changer.