Soldes d’été : la très belle Garmin Vívomove Sport à un prix très attractif !

Vous êtes à la recherche d’une belle montre connectée toute option pour l’été ? La Garmin Vívomove Sport au boîtier et bracelet en silicone blancs bénéficie d’un super bon plan dont il faut profiter dès maintenant !

C’est l’une des Garmin les plus populaires en raison de son design, mais aussi en raison de ses diverses fonctionnalités. C’est pourquoi il ne faut pas attendre.

Promo -29% Garmin vívomove Sport - Montre connectée à aiguilles mécaniques et écran tactile - Peach Gold avec bracelet ivoire - Boîtier 40 mm Autonomie : allant jusqu’à 5 j...

Suivi santé : Body Battery, pa...

Multisports : connexion au GPS...

Fonctions connectées : suivi d... 199.99 € 141.01 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

La Garmin Vívomove Sport victime d’une réduction de -29 %

Sur Amazon France, il est possible de trouver tous les types de produits possibles. Mais ce n’est pas tous les jours que certains modèles de montres connectées font l’objet d’une promotion. Et là, il est agréable de voir qu’un bon plan concerne la Garmin Vivomove Sport. Elle coûte désormais 141,01€ au lieu de 199,99€ !

Ce qui signifie que vous économiserez un total de 58,98€ en l’achetant dès à présent en ligne. Et c’est une très bonne affaire, car cette montre connectée est un modèle hybride. Son design est celui d’une montre analogique de forme ronde. Mais elle associe des aiguilles mécaniques, un écran tactile et possède de multiples autres fonctions.

Les nombreux atouts de cette smartwatch

La technologie dont la Garmin Vívomove Sport est pourvue est atypique. Vous n’avez qu’à effleurer l’écran et les aiguilles mécaniques se déplaceront pour révéler un écran tactile discret. Et son autonomie est plutôt bonne, car elle peut durer 5 jours sur une seule charge et une journée supplémentaire en mode économie d’énergie.

Et cette montre connectée vous permettra également de garder un œil sur votre forme car elle peut suivre votre rythme cardiaque. Vous pouvez voir combien de calories vous avez dépensées en marchant durant la journée. Et c’est une très bonne montre de sport. Puis, comme son système est compatible avec celui des smartphones Android et iOS, vous pouvez parfaitement voir que vous avez reçu des appels et des SMS via son écran. Et elle informe sur la météo et le calendrier du jour. C’est très pratique. Voilà pourquoi il est très intéressant de profiter du bon plan actuel afin d’avoir la Garmin Vivomove Sport à bon prix!