La première smartwatch Wear OS de OnePlus pourrait être présentée au MWC 2024

OnePlus n’a pas vraiment enflammé le monde avec la sortie de sa montre connectée de première génération connue sous le nom de OnePlus Watch. Mais cette année, la donne est susceptible de changer puisque l’entreprise sortira peut-être une nouvelle smartwatch OnePlus au MWC 2024.

Cette nouvelle signifierait que la concurrence sur le marché des montres connectées va s’accroître. Mais voyons à travers ces quelques lignes comment OnePlus compte s’en sortir en ayant lancé cette annonce.

La smartwatch OnePlus, dévoilée en février 2024 lors du MWC ?

Depuis le mois de novembre 2023, des rumeurs circulent sur le Net à propos de la sortie prochaine d’une smartwatch OnePlus lors du MWC 2024. Est-elle vraie ou fausse ?

De nombreuses sources disent que le fabricant de smartphone travaille bel et bien sur un successeur de la OnePlus Watch. Vu que son succès fut mitigé en 2021, cette nouveauté pourrait changer les choses.

Selon Max Jambor sur X (via Android Authority), la OnePlus Watch 2 sera révélée au MWC 2024, qui devrait se dérouler du 26 au 29 février 2024 à Barcelone, en Espagne. D’après la fuite de novembre mentionnée plus haut, il s’agirait de la première montre connectée de OnePlus à intégrer Wear OS. Il s’agit là d’une information fiable sur la date à laquelle elle pourrait être dévoilée.

Plus important encore, il s’agirait d’un grand pas en avant par rapport au système d’exploitation. Ce qui ne fut pas le cas de son prédécesseur. En effet, celui-ci se comportait certes comme Wear OS, mais il était accompagné de nombreux inconvénients lorsqu’il fut lancé en 2021.

Les caractéristiques présumées de la OnePlus Watch 2

La nouvelle smartwatch OnePlus à présenter lors du MWC 2024 est donc très attendue. Mais en plus de cette annonce, il est toujours intéressant d’en savoir plus sur un produit et cela, en avance. Et l’apparence de la OnePlus Watch 2 fait notamment partie des critères que les internautes désirent connaître.

Grâce à des rendus divulgués en novembre, il s’avère que selon les rumeurs, la montre connectée serait dotée d’un écran AMOLED circulaire de 1,43 pouce. Tandis qu’il ne faisait que 1,39 pouce pour la OnePlus Watch originale. Ces rendus révèlent également une surface surélevée sur le côté droit, abritant les deux boutons matériels.

Et côté traitement, la Watch 2 devrait fonctionner avec la puce Snapdragon W5 Gen 1. C’est la même qui équipe la Google Pixel Watch 2. Mais le point fort de la OnePlus Watch 2 devrait être Wear OS 4. Ce système permet d’accéder aux applications du Play Store, en plus d’autres améliorations logicielles.

Un prix encore inconnu

Sinon, il n’y a pas encore d’information sur le prix de cette future smartwatch OnePlus susceptible d’être présentée lors du MWC 2024. Mais comme la première OnePlus Watch a été commercialisée au prix de 159 dollars, il ne serait pas étonnant que le prix du modèle de deuxième génération soit plus élevé.

Depuis l’annonce de cette nouvelle, la curiosité du grand public est attisée. Mais l’on ignore si OnePlus tiendra ces dates.