Protégez votre vie numérique : pourquoi les mots de passe forts sont importants ?

Avoir un mot de passe non sécurisé ou trop facile à deviner rend les utilisateurs vulnérables. Vous êtes la première ligne de défense pour protéger vos comptes personnels et d’entreprise. Apprenez les bonnes pratiques de cybersécurité en matière de mots de passe!

Les risques liés à l’utilisation d’un mot de passe non sécurisé

Rappelons tout d’abord la définition d’un mot de passe. Il s’agit d’une forme d’authentification qui utilise des informations secrètes pour contrôler l’accès à une certaine ressource (appareil numérique, compte de messagerie, accès aux ressources et aux documents de notre entreprise, etc).

Les cybercriminels peuvent utiliser divers programmes pour tenter de découvrir vos mots de passe, mais vous pouvez également être victime de ce que l’on appelle l’ingénierie sociale, une pratique qui vise à obtenir des informations confidentielles en manipulant les utilisateurs.

Ainsi, plus votre mot de passe est simple, plus il peut être deviné rapidement par des personnes malveillantes.

Quand peut-on considérer qu’un mot de passe est sûr ?

Pour qu’un mot de passe soit considéré comme sûr, vous devez vous assurer qu’il répond aux exigences suivantes :

Plus le mot de passe est long, moins il est susceptible d’être craqué en peu de temps. Tout mot de passe peut être craqué avec suffisamment de temps, il faut donc essayer de le rendre aussi difficile que possible.

Soyez complexe : si le système vous le permet, vous devez toujours inclure les éléments suivants dans votre mot de passe : lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et symboles, tels que les signes de ponctuation.

Soyez impersonnel : votre mot de passe ne doit en aucun cas être lié à votre personne : évitez donc d’utiliser des dates telles que l’anniversaire de votre enfant, le nom d’un parent ou de votre animal de compagnie préféré, ou toute information pouvant être facilement associée à vous.

Soyez secret : vous ne devez jamais, au grand jamais, partager votre mot de passe avec qui que ce soit, sauf en cas de nécessité absolue.

Avoir un mot de passe unique pour chaque accès : il faut éviter d’utiliser le même mot de passe pour plus d’un compte.

Intérêt d’utiliser un gestionnaire de mots de passe

Créer un mot de passe sécurisé, compte tenu des recommandations précédentes, ne semble finalement pas si compliqué, mais devoir le changer de temps en temps l’est beaucoup plus, sans compter qu’il faut en créer un différent pour chaque accès, chaque page web, etc. C’est une vraie plaie !

Si vous avez toujours du mal à renouveler vos mots de passe ou si vous avez du mal à vous en souvenir, envisagez l’installation d’un gestionnaire de mots de passe comme solution pour éliminer ces difficultés en une seule fois.

Un gestionnaire de mots de passe permet de générer des mots de passe uniques, longs, complexes et faciles à changer pour tous les comptes, tout en fournissant une solution de stockage sécurisée et cryptée pour ces mêmes mots de passe. Parmi ses nombreux avantages, le gestionnaire de mots de passe supprime l’obligation de créer de nouveaux mots de passe de temps en temps, et ceux qu’il génère sont pratiquement impossibles à décoder.