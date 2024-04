Payer avec sa paume, la nouvelle norme de demain?

Se libérer enfin du portefeuille et du smartphone pour payer ? C'est le pari de la reconnaissance palmaire, une technologie biométrique qui pourrait bien révolutionner nos habitudes dans un futur proche.

Le futur est désormais entre nos mains, ou plutôt dans nos paumes! Une récente avancée technologique permet d'envisager un mode de paiement inédit : la reconnaissance palmaire. Finie la bataille pour retrouver sa carte bleue au fond du sac ou du portefeuille, il suffira de tendre la main pour régler ses achats. Une perspective qui peut sembler digne d'un film de science-fiction, mais qui pourrait bien devenir la norme dans un avenir proche.

Le précurseur Amazon

À l'origine de cette innovation, on trouve le géant américain Amazon et son système « Amazon One« . Le principe ? Un lecteur biométrique scanne la paume de l'utilisateur et analyse la disposition unique de ses veines à l'aide d'une lumière infrarouge. Cette empreinte palmaire confère alors un accès sécurisé à différents services, de l'identification aux paiements en passant par l'entrée dans les locaux professionnels.

Loin d'être une lubie futuriste, la reconnaissance palmaire présente de solides atouts en matière de sécurité et de protection des données personnelles. Ses concepteurs vantent un niveau de fiabilité supérieur aux méthodes traditionnelles, grâce notamment au chiffrement des informations stockées dans le cloud. De plus, cette technologie élimine les risques de fraude par usurpation d'identité, chaque paume étant unique.

La France dans la course

Après des débuts prometteurs outre-Atlantique et une adoption enthousiaste en Chine, la reconnaissance palmaire se prépare à débarquer dans l'Hexagone. La société française Ingenico, spécialiste des terminaux de paiement, planche actuellement sur son implémentation dans les commerces nationaux, avec une fenêtre de tir fixée aux trois à cinq prochaines années.

Au-delà des considérations techniques, l'attrait de cette innovation réside dans sa simplicité d'utilisation. Exit les codes complexes ou les identifiants à retenir, il suffira de « tendre la main » pour initier un paiement ou ouvrir une porte. Un geste d'une fluidité naturelle, préfigurant un quotidien où nos paumes deviendront la clé universelle donnant accès à une multitude de services. Un pas de plus vers un monde sans friction, où même les tâches les plus banales gagneront en simplicité.